Штаты доставили к границам Ирана 15 тысяч морпехов

16:38 24.04.2026 (обновлено: 16:39 24.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Олисько / Перейти в фотобанкВысадка десанта в рамках эстонской части учений Baltops 2010
Более 200 самолетов и вертолетов США и 15 тыс. американских моряков и морских пехотинцев прибыли в регион Ближнего Востока в составе трех авианосных ударных групп. Об этом 24 апреля сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM)
"Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. На борту авианосцев USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77) вместе с их авиакрыльями находятся более 200 воздушных судов и 15 000 моряков и морских пехотинцев", - говорится в публикации СЕНТКОМ в X
Ранее CENTCOM проинформировало, что в зону его ответственности прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.
21 апреля портал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта. Кроме того, в Аравийском море находится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.
