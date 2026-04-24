Первый коллаборационист в истории. 170 лет Филиппу Петену

Первый коллаборационист в истории. 170 лет Филиппу Петену - 24.04.2026 Украина.ру

Первый коллаборационист в истории. 170 лет Филиппу Петену

24 апреля 1856 года родился будущий маршал Франции Филипп Петен. Несмотря на героизм во время Первой мировой войны, он вошёл в историю как человек, сотрудничавший с Гитлером и ставший символом коллаборационизма

2026-04-24T16:00

2026-04-24T16:00

2026-04-24T16:00

история

Анри Филипп Петен родился в зажиточной крестьянской семье на севере Франции, в департаменте Па-де-Кале. Мальчик окончил иезуитский колледж, а в 20 лет поступил в военную академию Сен-Сир. За годы обучения он не проявлял особых успехов, закончил академию в 1878 году, и в звании младшего лейтенанта отправился в армию.Военная карьера Петена продвигалась медленно. Одна из причин – равнодушие к одной из основных военных концепций страны – "силе порыва". Французская армия на первых этапах предстоящей войны-реванша с Германией делала ставку на отчаянные наступательные операции. Петен их не отрицал, но считал нужным дополнять и оборонительными.В 1888 году Петен окончил обучение в Высшей военной школе в Париже, но лишь в 1911-м, в 55 лет, стал полковником. К тому времени он уже 10 лет преподавал на кафедре боевой тактики пехоты в Высшей военной школе, где в прошлом учился сам.В 1914 году командир 33-го пехотного полка Филипп Петен уже задумывался о выходе на пенсию, однако началась Первая мировая война. И уже в августе 1914-го Петен проявил себя: он вывел из-под угрозы окружения подчинённый ему полк, за что был произведён в бригадные генералы и награждён офицерской степенью ордена Почётного легиона.1 сентября 1914 года Петена назначили командовать 6-й пехотной дивизией, а после победы в битве на Марне (5-12 сентября 1914 года) произвели в дивизионные генералы. С 25 октября Петен командовал 33-м армейским корпусом и отличился в битве при Артуа (май-июнь 1915), за что получил командорский крест Почётного легиона.В 1916 году последовала знаменитая "Верденская мясорубка". Наладить бесперебойное снабжение практически окружённой группировки, подвозить подкрепления и вывозить раненых сумел только Петен. Французы склонны к пафосу, но в этом случае прозвище "Лев Вердена" оказалось заслуженным. Германский план наступления провалился, и в Первой мировой произошёл перелом.В апреле 1917 года Петен возглавил французский Генштаб, а в мае стал главнокомандующим армий Севера и Северо-Востока. К тому времени боевой дух французской армии был низок и в ней даже вспыхивали мятежи.Петен на некоторое время отказался от наступательных действий, вместо этого занявшись повышением боевого духа войск: он уделял время личному общению с подчинёнными и улучшению условий жизни солдат на фронте. Петен смог восстановить дисциплину в войсках и в августе-октябре 1917 года Франция провела ряд успешных наступательных операций.Петен успешно противостоял наступлению немецких войск весной 1918 года. Но его предложение эвакуировать правительственные органы из Парижа, от которого до линии фронта было всего 70 км, было воспринято как неспособность защитить столицу. Премьер-министр Жорж Клемансо в апреле 1918 года назначил на пост главнокомандующего Фердинанда Фоша. Несмотря на это, Петен продолжал играть значительную роль в военных кампаниях вплоть и по итогу войны был удостоен звания маршала Франции.В 1922 году Петен был назначен генеральным инспектором армии, под его контролем были все военные приготовления Франции, которые имели оборонную направленность. А в 1925-26 годах маршалу опять пришлось повоевать, помогая Испании в подавлении восстания берберских племён в Северной Африке. Петен познакомился с будущим испанским диктатором Примо де Риверой, и пришёл к выводу, что с людьми подобного склада можно иметь дело.Политическая ситуация во Франции в 1930-е годы была очень нестабильна и многие правые политики считали, что Франции нужен человек, способный вести её в трудные времена. О Петене начали писать как о кандидате на роль диктатора, а в 1935 в прессе распространился лозунг "Нам нужен Петен!" Сам же маршал отвергал идею государственного переворота и демонстративно не участвовал в политике, хотя симпатизировал правым и критиковал правительство Народного фронта, сформированное после выборов 1936 года.С марта 1939 года Петен был послом в Мадриде и с горечью видел: советы по модернизации армии, данные им испанскому диктатору Франко, принимаются благосклонней, чем советы по повышению обороноспособности Франции.18 мая 1940 года, когда Голландия сдалась, а "линия Мажино" была прорвана, Петен вернулся во Францию. Все французы, несмотря на политические убеждения, были уверены: "Лев Вердена" явился спасти страну. Но Франции оставался лишь путь дипломатии. 13 июня 1940 года Петен потребовал заключить перемирие с Германией. День спустя пал Париж, а ещё через пару дней возглавленное Петеном правительство начало переговоры о мире.Позиции Петена были слабые, но последовательные: надо удовлетворить Гитлера и сохранить то, что ещё осталось, а затем восстановить Францию и наказать политиков, которые довели её до разгрома. По сути, это была программа французского правительства после войны 1870-71 годов.Но требования Гитлера оказались несравнимы с ультиматумом Бисмарка. Тогда Германия ограничилась парадом в Париже и аннексией Эльзаса и Лотарингии. Теперь Берлин требовал весь север и запад Франции, включая Париж (правительство Петена переехало в курортный городок Виши), а также материальные ресурсы, необходимые Германии для ведения войны.22 июня 1940 года было подписано Второе Компьенское перемирие, окончившее Французскую кампанию. Через три дня Петен в радиообращении к французскому народу заявил, что в поражении виноваты предыдущие демократические правительства и что Франции необходим новый порядок.10 июля 1940 года депутаты французского парламента наделили Петена диктаторскими полномочиями – он приобрёл высшую законодательную, исполнительную и судебную власть, его должность получила название "Глава Французского государства". Этот закон ознаменовал конец Третьей республики и появление "Французского государства" ("режима Виши")*. Он получил признание не только со стороны Германии и Италии, но и со стороны ряда нейтральных на то время стран – в частности, США и СССР.24 октября 1940 года состоялась встреча Петена с Гитлером. Фюрер в первую очередь хотел вовлечь Францию в войну с Великобританией, на что Петен ответил отказом. Однако за сохранение статуса невоюющей стороны маршал пошёл на уступки. В частности, немецким и итальянским войскам предоставлялись базы во французских колониях, вводились антисемитские законы и устанавливалось "экономическое сотрудничество", совершенно невыгодное для Франции.В радиообращении к французскому народу 30 октября 1940 года Петен заявил, что к встрече с Гитлером его никто не принуждал:"Эта политика – моя политика. Министры ответственны только передо мною. Меня одного будет судить история".В этом же обращении слово "сотрудничество" (фр. collaboration) впервые прозвучало именно в смысле сотрудничества с врагом – так и появился термин "коллаборационизм".Петен всерьёз считал себя национальным лидером и спасителем Отечества. Он провозгласил "Национальную революцию", изменил государственную символику, и даже девиз "Свобода, равенство, братство" был заменён на "Семья, труд, отечество". Были запрещены тайные общества, подтверждён запрет коммунистической партии, действовавший с 1939 года, а в октябре 1940 года был выпущен первый закон, ограничивающий евреев в правах.После 22 июня 1941 года с разрешения Петена из французов был сформирован "Антибольшевистский легион", отправленный на войну с СССР под немецким командованием. Тем же летом Петен взамен на вступление Франции в войну против СССР просил Гитлера вернуть Эльзас и Лотарингию, но фюрер отказался.Гитлер был недоволен любыми проявлениями самостоятельности, постоянно угрожая полной оккупацией Франции. В конце концов, поводом для этого стала высадка американских войск в Марокко и Алжире, где союзники фактически не встретили сопротивления. 11-27 ноября немецкие войска при участии итальянских захватили оставшуюся часть Франции, при этом единственным актом сопротивления стало затопление французского флота в Тулоне. После этого премьер-министром режима Виши стал Пьер Лаваль, а Петен оставался декоративным главой государства.После высадки союзников в августе 1944 года оккупационные власти арестовали Петена, а 8 сентября доставили в замок Зигмаринген в Баден-Вюртембурге. Там Петен готовился к судебному процессу – маршал знал, что Верховный суд Франции планирует предъявить ему обвинение в государственной измене.В начале апреля 1945 года Петен обратился к де Голлю за разрешением вернуться на родину, и получил его. Петен 24 апреля добрался до Швейцарии, где был задержан, а через два дня передан новым властям Франции. Суд над Петеном начался 23 июля 1945-го, его обвиняли в заключении перемирия с Германией и в присвоении верховной власти.Петен произнёс короткую речь, в которой убеждал, что перемирие спасло Францию и что благодаря ему союзники сохранили контроль над Средиземноморьем. При этом маршал не умалял заслуг де Голля: он называл себя "щитом Франции, который хотел избавить страну от самого плохого исхода", а де Голля – "мечом Франции, взявшим в свои руки борьбу за освобождение страны извне". Главный же тезис Петена состоял в том, что суд в таком составе не вправе его судить: "мне вручил власть французский народ, представленный Национальным собранием".15 августа 1945 года маршал Филипп Петен за государственную измену и военные преступления был приговорён к смертной казни. Два дня спустя Шарль де Голль, из почтения к заслугам своего бывшего командира (де Голль служил под началом Петена в Бельгии в 1914 году) поменял казнь на пожизненное заключение. Петена отправили на остров Йё, где он и умер 23 июля 1951 года.Петен был похоронен на том же острове в форме маршала Франции, несмотря на составленное в 1938 году завещание, в котором он просил похоронить его в Вердене. В 1966 году, в ходе празднования 50-летия Верденской победы, президент де Голль приказал возложить на могилу своего бывшего командира цветы.В Военном музее в Париже висит портрет Петена как героя Вердена. Хотя он был осужден за измену, но сохранил свой маршальский жезл, его называют маршалом в официальных документах и учебниках истории. Фамилия Петена, наряду с фамилией главы норвежских коллаборационистов Видкуна Квислинга, стала во Франции и всей Европе символом предательства.* Напомним, что официальное название гетманата Скоропадского – "Украинское государство" (Українська держава), а титул Юзефа Пилсудского – "Начальник государства" (Naczelnik Państwa) – Ред.

https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html

https://ukraina.ru/20251120/fransisko-franko-fashist-pravivshiy-ispaniey-36-let-1071923722.html

https://ukraina.ru/20260311/marshal-rydz-smigly-sudba-polskogo-petena--1076600817.html

https://ukraina.ru/20260128/tri-voyny-karla-mannergeyma-protiv-rossii-1074868008.html

https://ukraina.ru/20240826/1057052469.html

франция

германия

париж

Олег Хавич

Олег Хавич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, франция, германия, париж, адольф гитлер, шарль де голль, генштаб, народный фронт, верховный суд, первая мировая война, вторая мировая война, коллаборационизм, коллаборационисты