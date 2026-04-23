https://ukraina.ru/20260423/pochemu-zapad-khochet-unichtozhit-rossiyu-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-ukrainy-1078202459.html

Почему Запад хочет уничтожить Россию. Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, достижим ли мир и кто виноват в том, что кровопролитие продолжается до сих пор. Думают о том, не собирается ли Зеленский быть "вечным" президентом — и получится ли это.

2026-04-23T06:40

россия

украина

киев

трамп и зеленский

владимир зеленский

василь вакаров

вооруженные силы украины

ес

нато

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068025476_69:117:1142:720_1920x0_80_0_0_7a8961f02316edbab03adfcf63548e3f.jpg

Зеленский — военный преступник, считает украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, Зеленский "лично виноват в том, что он втянул Украину в войну — у него был выбор, он мог этого не делать или сделать это позже, но он по своей глупости или по своей наивности, или за деньги… он в этом виноват".Самая страшная вина Зеленского в том, что "миллионы людей он отправил на убой, а остальных взял в заложники", подчеркнул политолог. Комментируя высказывания Зеленского об Уиткоффе и Кушнере (мол, их готовящийся визит на Украину нужен им самим, а не Киеву), Вакаров отметил, что судьба Зеленского предрешена, но сейчас от него зависят судьбы миллионов людей, а он ведёт себя как крыса, загнанная в угол.Зеленский предлагает ряду европейских стран вместе атаковать Россию, украинцы будут воевать, а в этих странах будут размещены военные производства для этой войны. В этой схеме "Трамп, Уиткофф, Кушнер — не нужны", считает эксперт.Он подчеркнул, что Зеленский надеется пересидеть Трампа, о чём уже фактически открыто и заявляет — точнее, он говорит то, что "ему написали" (политолог не уточнил, кого подозревает в таком "писательстве").План Зеленского и глобалистов превратить Украину (подконтрольную Киеву её часть) в "крепость для всей Европы" в Европе вполне одобряют, а мнение рядовых украинцев никого не интересует.А вот европейцы могут задать своим властям вопросы после того, как Минобороны РФ опубликовало список филиалов украинских предприятий в восьми странах ЕС, производящих беспилотники для ВСУ, тем самым давая понять, что потенциально это законные цели для ударов.Похоже, Зеленский настроил себя на то, чтобы быть президентом вечно, по крайней мере, ещё лет 10-15, он настроен продавать европейцам Украину как "щит Европы" и за счёт этого жить, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.Однако, по его словам, затяжная война "ведёт Украину к Руине". При этом признаков завершения кровопролития пока не наблюдается.Гражданам Украины между тем в ближайшее время придётся затягивать пояса. Даже если Киев получит европейские миллиарды, секвестра бюджета не избежать, гривна начинает "тощать", вопрос только в том, будет ли "квантовый скачок" доллара по отношению к гривне, или же этот процесс будет растянут во времени, "потихонечку так будем с горочки катиться", обрисовал эксперт перспективы страны в эфире интернет-канала Politeka.При этом Европа находится в таком состоянии, что не может пока эффективно бороться с РФ без помощи США, к тому же и единогласия среди европейцев по этому вопросу нет, полагает Золотарёв.Что дальше? В Киеве гадают, как далеко готова зайти РФ. Главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с главой военного экспертного совета ARES при ВСУ, бывшим заместителем верховного главнокомандующего НАТО в Европе Ричардом Ширреффом заявил, что, по его мнению, "россияне… намерены взять не только Донбасс, но и всю Украину".В Москве таких планов никто не подтверждал, однако на подконтрольной Киеву части Украины многие считают угрозу вполне реальной, опасаются, что Донбасс — это только начало.Но пока ВС РФ не торопятся даже полностью отключить противника от энергоснабжения. Хотя осталось нанести всего четыре удара для того, чтобы окончательно добить украинскую энергетику, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Что тогда делать украинцам? Эксперт сослался на заявления представителей власти — мол, скоро весна, потеплеет (и станет легче?..). Это не ответ, но ничего более конкретного не было сказано.Возможно, эти удары всё же будут нанесены — Зеленский ведь не намерен искать путь к миру, он - "президент войны", да и вообще президентом он может оставаться только в условиях войны, подчеркнул эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, отвечая на вопросы зрителей. По мнению эксперта, поэтому Зеленский цепляется за позицию Европы, которая говорит — "вы должны воевать".Конечно, дело не только и не столько в Зеленском. Россия - главная цель для Запада, поскольку она слишком велика, у неё слишком много ресурсов, а Запад от внешних ресурсов зависим катастрофически, и "они не видят, где взять эти ресурсы, кроме как в России", сказал Бондаренко, уточнив, что "для этого им нужно уничтожить Россию как государство".Как бы то ни было, а послевоенное время будет для Украины тяжелейшим, полагает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире одного из каналов пояснил: столько пороков (коррупция и пр.) проявится, а ведь с войны вернутся вооружённые люди, у которых возникнут по этому поводу свои вопросы к власти.Но до послевоенного времени надо ещё дожить. Как отметил российский политолог Сергей Караганов в интервью немецкому предпринимателю Александру фон Бисмарку, России следует довести дело до конца, разгромив "фашистский режим на Украине"."Полный разгром и превращение остатков Украины в демилитаризованную страну с изменившимся режимом", - заявил Караганов, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Эксперт подчеркнул, что даже если сейчас остановить боевые действия, то подкармливаемая европейцами украинская элита будет продолжать провоцировать Россию - "и нам придётся рано или поздно возобновить войну".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "Украина: зачистка территории, замена населения. Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

