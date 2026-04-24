"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии
В Болгарии на парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым. Евроцентристы потерпели поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-04-24T04:30
Журналист спросил эксперта, можно ли говорить о рождении "нового Орбана" в Болгарии. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что это вполне реально.
"Руководство Евросоюза потратило большие финансовые, информационные и административные средства на то, чтобы затушить или хотя бы купировать евроскептические настроения. С политического поля убрали [экс-кандидата в президенты Румынии] Кэлина Джорджеску и [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана. Казалось бы, дело сделано. Но тут словно гром среди ясного неба – победа Румена Радева", — заявил Бардин.
По словам эксперта, победа впечатляющая: троекратный отрыв от второго места, 131 кандидат из 240 парламентских мест. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) только третья с потерей 27 мандатов.
"Безусловно, Румен Радев сейчас попытается воспользоваться ситуацией и попробует заменить на посту "главного евроскептика Европы" Виктора Орбана. Думаю, болгарский политик попробует восстановить отношения с Россией и привлечь внимание Вашингтона", — пояснил эксперт.
Он добавил, что не исключено, что Орбан каким-то образом в политике еще поучаствует, подытожил собеседник издания.
