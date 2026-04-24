"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии

В Болгарии на парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым. Евроцентристы потерпели поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-24T04:30

Журналист спросил эксперта, можно ли говорить о рождении "нового Орбана" в Болгарии. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что это вполне реально."Руководство Евросоюза потратило большие финансовые, информационные и административные средства на то, чтобы затушить или хотя бы купировать евроскептические настроения. С политического поля убрали [экс-кандидата в президенты Румынии] Кэлина Джорджеску и [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана. Казалось бы, дело сделано. Но тут словно гром среди ясного неба – победа Румена Радева", — заявил Бардин.По словам эксперта, победа впечатляющая: троекратный отрыв от второго места, 131 кандидат из 240 парламентских мест. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) только третья с потерей 27 мандатов."Безусловно, Румен Радев сейчас попытается воспользоваться ситуацией и попробует заменить на посту "главного евроскептика Европы" Виктора Орбана. Думаю, болгарский политик попробует восстановить отношения с Россией и привлечь внимание Вашингтона", — пояснил эксперт.Он добавил, что не исключено, что Орбан каким-то образом в политике еще поучаствует, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны. Подробнее об этом — в материале "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.

