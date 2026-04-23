https://ukraina.ru/20260423/zelenskiy-mozhet-snova-perekryt-druzhbu---smi-1078215116.html
Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ
Получив от Европейского союза кредит на 90 миллиардов долларов, Украина может снова перекрыть трубопровод "Дружба", предупреждает швейцарская газета Die Weltwoche
2026-04-23T11:58
новости
украина
венгрия
киев
виктор орбан
ес
украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7881e63d3d3233eb1ea3ef0f6e6a24b4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Она пишет, что в порядочности киевского режима все чаще возникают сомнения, особенно после того, как Украина починила нефтепровод "Дружба" с подозрительной быстротой.
Автор статьи напоминает, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был остановлен Киевом в конце января под предлогом ремонта. В Будапеште и Братиславе в эти объяснения не поверили, сочтя блокаду политическим шантажом.
Как только Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, трубопровод "за одну ночь чудесным образом оказался исправен".
"Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", - иронизирует издание.
Теперь, как пишет газета, по "Дружбе" должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки. Речь идет о кредите Евросоюза на 90 миллиардов евро, который Венгрия блокировала до возобновления транзита.
"Словакия намерена дать согласие только тогда, когда придет первая капля нефти", - говорится в публикации.
Однако, там предупреждают, что Киев, получив обещанные Европой средства, может обмануть западных партнеров и снова перекрыть поставки топлива.
