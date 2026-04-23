Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ

Получив от Европейского союза кредит на 90 миллиардов долларов, Украина может снова перекрыть трубопровод "Дружба", предупреждает швейцарская газета Die Weltwoche

2026-04-23T11:58

Она пишет, что в порядочности киевского режима все чаще возникают сомнения, особенно после того, как Украина починила нефтепровод "Дружба" с подозрительной быстротой.Автор статьи напоминает, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был остановлен Киевом в конце января под предлогом ремонта. В Будапеште и Братиславе в эти объяснения не поверили, сочтя блокаду политическим шантажом.Как только Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, трубопровод "за одну ночь чудесным образом оказался исправен". Теперь, как пишет газета, по "Дружбе" должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки. Речь идет о кредите Евросоюза на 90 миллиардов евро, который Венгрия блокировала до возобновления транзита."Словакия намерена дать согласие только тогда, когда придет первая капля нефти", - говорится в публикации.Однако, там предупреждают, что Киев, получив обещанные Европой средства, может обмануть западных партнеров и снова перекрыть поставки топлива.

