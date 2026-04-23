Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ - 23.04.2026 Украина.ру
Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ
Получив от Европейского союза кредит на 90 миллиардов долларов, Украина может снова перекрыть трубопровод "Дружба", предупреждает швейцарская газета Die Weltwoche
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ

11:58 23.04.2026
 
Она пишет, что в порядочности киевского режима все чаще возникают сомнения, особенно после того, как Украина починила нефтепровод "Дружба" с подозрительной быстротой.
Автор статьи напоминает, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был остановлен Киевом в конце января под предлогом ремонта. В Будапеште и Братиславе в эти объяснения не поверили, сочтя блокаду политическим шантажом.
Как только Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, трубопровод "за одну ночь чудесным образом оказался исправен".
"Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", - иронизирует издание.
Теперь, как пишет газета, по "Дружбе" должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки. Речь идет о кредите Евросоюза на 90 миллиардов евро, который Венгрия блокировала до возобновления транзита.
"Словакия намерена дать согласие только тогда, когда придет первая капля нефти", - говорится в публикации.
Однако, там предупреждают, что Киев, получив обещанные Европой средства, может обмануть западных партнеров и снова перекрыть поставки топлива.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
