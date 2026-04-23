Перед сроками за мыслепреступления. В Киеве теперь взялись за русский мат

В довольно бурном потоке новостей из Украины следует обратить внимание на две из них, связанные общностью изуверской задачи, четким методом ее выполнения и кошмарными последствиями сделанного.

2026-04-23T17:13

Во-первых, министр культуры Украины Татьяна Бережная в ужасе поведала, что 71% украинцев регулярно потребляет российский культурный контент. То есть русскоязычные фильмы, песни и музыку, ТВ, книги и прочее.Ужас! Русское не сдается"Мы провели исследование совместно с компанией Gradus. И, когда проанализировали украинское потребление контента, узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делает это ежедневно", — верещала она, заламывая пухлые ручонки.При этом известно же, что в марте текущего года другой соцопрос показал, что доля украинской молодежи, выступающей против запрета русского языка и контента на нем, выросла за два года в 2,5 раза – с 8% в 2024 году до 21%. Более того, еще 18% респондентов высказались, что они "скорее, против запрета, чем за него". То есть фактически 40% национально свидомого молодняка не то что "нэ цвиринькают соловьинюю мовою" (не свиристят на соловьином языке), а не желают общаться расово сознательно.Но больше всего Бережную потрясло то, что не желающие "балакаты" (говорить) на языке Стефана Сопли (он же Степан Бандера) делают это не из-за идеологических убеждений или каких-то взглядов, а просто по привычке. Потому что российского контента везде много и он доступен. Значит, предположили эксперты, "незаконный контент" власти скоро начнут запрещать.И хотя в прибитой цензурой Украине больше "икспердов", чем экспертов, эта публика оказалась права. Ревнители украинского и гонители русского не заставили себя долго ждать и с выводами, и с предложениями.Тюряга за нелюбовь к "нэньке"Во-вторых, в Верховной Раде Украины, как следует из официального парламентского сайта, зарегистрировали законопроект, который предусматривает ответственность за… "украинофобию". Автор законопроекта – бывший журналист-лузер Николай Княжицкий, который поменял медиа-ремесло на политическое обслуживание самых нескромных пожеланий экс-президента Украины Петра Порошенко*, сопряженное с непременным лизоблюдством в отношении шефа. Этот самый депутат от порошенковской партии "Европейская солидарность" (ПЕС) предлагает изменить 161-й статью украинского Уголовного кодекса, которая касается нарушений прав граждан в зависимости от их "расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".Звучит громко и замысловато, но сводится к тому, что нардеп предлагает наказывать уголовными сроками за отрицание провосубъектности Украины и украинцев, как состоявшихся страны и нации, пренебрежение этнокультурными признаками украинцев, а также за игнорирование украинского языка и культуры. Именно так на Украине и обозначают так называемую "украинофобию".Текст законопроекта на сайте Рады не опубликован и потому пока неизвестно, кому, сколько и за что светит за решеткой, но идея понятна – за нелюбовь к Украине конкретно сажать в тюрьму.Другими словами, на Украине будут создавать новую политическую цензурную сеть или фильтрационное сито с максимально мелкими ячейками, через которое целенаправленно и пропустят население страны. Начиная, разумеется, с молодежи, из которой неонацистам при власти еще лепить пушечное мясо на фронтах войны с Россией.Сейчас на Украине повсеместно и системно и так борются с использованием русского языка. В образовании, культуре, СМИ, медицине, торговле - русский язык изгоняется из употребления, потому как там он официально запрещен. Законами. На нем запрещают общаться в публичном пространстве, за него увольняют с работы, подвергают публичной обструкции.Русскость под ножТеперь же в парламенте за употребление и русского языка и тягу ко всему русскому ПРЕДЛАГАЮТ НАКАЗЫВАТЬ УГОЛОВНО! И они будут это делать. Особенно если хватит денег и технических возможностей, то обязательно будут и по-прежнему, но с новой силой запрещать всё русское и карать за непослушание тюремными сроками.В первую очередь, потому, что единственное, что украинские неонацисты и содержащие их на подкормке западные кураторы делают последовательно и целенаправленно, — это именно уничтожение в украинском населении русскости во всех ее проявлениях.С этого Украина начиналась еще до дармового обретения независимости в 1991 году. Уже тогда те, кто вознамерился перепрошить мозги и сознание бывшей УССР в ненависти к России, чтобы перессорить русских и украинцев, натравить одних на других, целенаправленно, сознательно, системно лепили из украинского народа сознательных русофобов, не пропуская ни малейшей сферы духовно-культурной жизни. На это Запад не жалел ни средств, ни времени, ни кадров. И результат этой промывки сегодня, увы, налицо.И задача понятна: под географическое определение украинцев не просто подложить этническое отличие, но и отравить его ненавистью ко всему русскому. По очень простой для понимания схеме: дескать, русские – это колонизаторы, которые веками гнобили и угнетали украинцев, а украинцы, следовательно, были жертвами, которые сегодня должны обрести новую свободу. Западные кураторы грамотно и последовательно пытались разделить один народ, если хотите, два родственных народа Украины и России, подкладывая под географию этническое содержаниеОднако русскость тех, кого сегодня записали в украинцы, определена и общим православием, и родственной культурой, и столетиями жизни на одной территории, и общим происхождением от славянских корней. И пока любые попытки политически разделить украинцев и россиян приводят лишь к тому, что многие люди на Украине публично выполняют политические ритуалы, но в душе и в быту остаются русскими. Естественные инстинкты оказываются сильнее навязываемых бредней и проявляются в любви к родному языку.Не свидомый, значит, зек или солдатНо перелицеватели Украины, как видим, копают глубоко. Проходят киркой по душам. Тюрьма за использование русского языка, это предпоследний шаг перед наказанием за мыслепреступления. За то, на каком языке человек думает. Это венец супертоталитаризма. Но Западу он на Украине нужен, и к нему будут стремиться.Но есть и чисто прикладные задачи. Например, по планам Запада, Украине еще воевать за его интересы как раз до последнего украинца. Оболваненного и запуганного…Поэтому важен и второй момент: борьбу за "чистоту мовы" легко использовать и для мобилизационных задач, предлагая русскоговорящим и русскодумающим нарушителям вместо тюрьмы место в окопе защитников Украины от "путинских орков".И, наконец, последнее: цензура и угроза сроков за русский язык – это еще и отличное средство политической расправы со всеми политическими оппонентами. Обвинил врага в украинофобии, упрятал его за это за решетку – и не надо с ним бороться на электоральных полях, на любых выборах, если такие еще будут на Украине.Борьба за мову – отличное средство чтобы еще больше разделить население Украины, отсеять несогласных, а среди согласных добиться любого результата да еще и придать ему демократический вид.Про "гвиздов", "вовчиц" и "чубов"И языковое меслеполоскание и дает нужный результат, и объясняет, почему он возможен. Как известно, не так давно некий публичный защитник мовы и активист на всю голову некто Святослав Литынский опубликовал в соцсетях открытое письмо недофюреру Владимиру Зеленскому с требованием запретить русский мат.Не вообще мат, Карл, а именно русский!Литынского, видите ли, очень сильно раздражает, что даже свидомые патриоты, когда говорят по-украински используют в речи русским мат. И потому активист предлагает заменить слова из русской обсценной лексики на чисто украинский "продукт". Извините меня, конечно, но человек работал в публичной плоскости, из своей песни слов не выкидывал и для обозначения мужского полового органа в этой знакомой всем стилистике он предлагает использовать слово "гвизд" (то есть, похоже, гвоздь), для собаки женского рода, — слово "вовчыця" (волчица), а для женщины-блудницы, — почему-то слово "чуб". И все. А дурдомы на Украине давно закрыты…Вместо эпилогаПисьмо с этими же предложениями активист также отправил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. Пока об официальной реакции от этого крайне бодипозитивного человека нет. Но те, кто видел его лицо и, не к ночи будет сказано, слушал его речи, очень боятся, что "закон Литынского" будет принят – там, в Раде, те еще, извините, свидомые "гвизды" и расово правильные "чубы" с "вовчицами" заседают…О том, как русский мат спасает на фронте - в статье Захара Виноградова "Русский мат. Бессмысленный и беспощадный"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

