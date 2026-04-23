https://ukraina.ru/20260423/do-tsifrovogo-rublya-es-ne-dotyanetsya-1078235112.html

До цифрового рубля ЕС не дотянется

До цифрового рубля ЕС не дотянется - 23.04.2026 Украина.ру

До цифрового рубля ЕС не дотянется

Двадцатый пакет санкций Евросоюза против России никак не повлияет на внешнеэкономические расчеты, заявил 23 апреля российским информационным агентствам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

2026-04-23T18:57

2026-04-23T18:57

2026-04-23T18:57

новости

россия

европа

ес

госдума

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050024276_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_9cce89c84546a80c43c0a6f977346e94.jpg

"Уже к этим санкциям мы привыкли, в том числе касающихся финансовых взаимоотношений российских организаций, полагаю, что никак не повлияет, вот никак", - сказал он.Также Аксаков отметил, что запрет ЕС поддержки в разработке цифрового рубля также никак не отразится на России. "Цифровой рубль получается в определенном реестре, не через банки. Европа к этому никакого не имеет отношения, да никакая страна, поэтому ни холодно, ни жарко", - сказал он.23 апреля 2026 года Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Так, ЕС ввел запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков, а также запретил поддержку в разработке цифрового рубля.О введенных ЕС ограничениях: Выяснились подробности новых антироссийских санкций ЕС

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, ес, госдума