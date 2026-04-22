Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"

Белый дом составил внутренний список стран НАТО, разделив их условно на "хорошие" и "плохие". Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал "Lomovka" со ссылкой на публикацию в издании Politico

2026-04-22T22:25

Администрация США, по данным источников Politico, подготовила неофициальную классификацию стран НАТО, оценивая их вклад в дела альянса. Документ был подготовлен накануне визита генерального секретаря альянса Марко Рютте в Вашингтон.По данным источников, в этом перечне государства — члены НАТО оцениваются в зависимости от их фактического вклада в деятельность блока. Информация о точных критериях и о том, какие именно страны попали в ту или иную категорию, не раскрывается.Как отмечает Politico, составление документа связано с нежеланием ряда союзников поддержать возможную военную операцию США против Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает выход Соединённых Штатов из НАТО, назвав реакцию альянса "несмываемым пятном". Он также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, "делают всё, чтобы её не оказывать". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран казнит шпионов Моссада, из ВСУ бегут даже офицеры. Итоги 22 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

