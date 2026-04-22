Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих" - 22.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260422/belyy-dom-razdelil-strany-nato-na-khoroshikh-i-plokhikh--1078199138.html
Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"
Белый дом составил внутренний список стран НАТО, разделив их условно на "хорошие" и "плохие". Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал "Lomovka" со ссылкой на публикацию в издании Politico
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058123773_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_cb6e818b8a8b63a922db6fbe2b892eb6.jpg
Администрация США, по данным источников Politico, подготовила неофициальную классификацию стран НАТО, оценивая их вклад в дела альянса. Документ был подготовлен накануне визита генерального секретаря альянса Марко Рютте в Вашингтон.По данным источников, в этом перечне государства — члены НАТО оцениваются в зависимости от их фактического вклада в деятельность блока. Информация о точных критериях и о том, какие именно страны попали в ту или иную категорию, не раскрывается.Как отмечает Politico, составление документа связано с нежеланием ряда союзников поддержать возможную военную операцию США против Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает выход Соединённых Штатов из НАТО, назвав реакцию альянса "несмываемым пятном". Он также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, "делают всё, чтобы её не оказывать". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран казнит шпионов Моссада, из ВСУ бегут даже офицеры. Итоги 22 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"

22:25 22.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
