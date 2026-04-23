Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260423/1023127043.html
23 апреля 1981 года в Варшаве скончался человеке, биография которого слишком невероятна, чтобы быть правдой. Художник-кубист, шпион, губернатор, агент польского империализма, диверсант, партизан и даже немножко министр внутренних дел – таков примерный список занятий, которые успел испробовать (с разным успехом) киевлянин Генрик Юзевский
2026-04-23T08:00
2026-04-23T08:00
история
польша
киев
волынь
живопись
советско-польская война
история
xx век
украина
юзеф пилсудский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/59/1023135984_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_ec4c367802b43adaf4eebb31a92bc7ff.jpg
польша
киев
волынь
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Ксенофонтов
Кирилл Ксенофонтов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/59/1023135984_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_9762019bb03f94aa40ed63083995c785.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, польша, киев, волынь, живопись, советско-польская война, xx век, украина, юзеф пилсудский, симон петлюра, иосиф сталин, красная армия, оун, художник
История, Польша, Киев, Волынь, живопись, советско-польская война, История, XX век, Украина, Юзеф Пилсудский, Симон Петлюра, Иосиф Сталин, Красная Армия, ОУН, художник

Невероятная история польского художника-шпиона на Украине: 45 лет лет со дня смерти Генрика Юзевского

08:00 23.04.2026
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain  / Перейти в фотобанкГенрик Юзевский
Генрик Юзевский - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Ксенофонтов
Все материалы
23 апреля 1981 года в Варшаве скончался человеке, биография которого слишком невероятна, чтобы быть правдой. Художник-кубист, шпион, губернатор, агент польского империализма, диверсант, партизан и даже немножко министр внутренних дел – таков примерный список занятий, которые успел испробовать (с разным успехом) киевлянин Генрик Юзевский
Киевлянин он по месту рождения – в конце XIX века, а родился Генрик Юзевский 6 августа 1892 года, поляки всё ещё составляли заметную часть населения Киева, причём заметную не столько количественно (по переписи 1897 года поляки составляли 6,7% населения города), сколько качественно – поляки составляли интеллектуальную элиту. Юзевский исключением не был – в июне 1914 года он окончил физмат Киевского университета и был начинающим художником-кубистом.
Участие в польском националистическом "движе" он принимал ещё с гимназических времён, в 1905 году вступив в одну из польских организаций, а в 1910 основал собственную – Молодёжный союз за прогресс и независимость.
В 1915 году он вступил в Польскую военную организацию и вскоре стал заместителем командира ПОВ в Киеве. Он был арестован, но освобождён сразу после Февральской революции 1917 года.
События 1917-18 годов привели к коллапсу всех трёх империй, участвовавших в разделе Речи Посполитой, и созданию независимой Польши на значительной части бывших польских земель. Хотя с революции 1917 года начался обвал Российской империи, эти события запустили процессы эмансипации украинского крестьянства с антипольскими погромами. Поэтому Юзевский и другие агенты польских военизированных формирований активно поддерживали режим Симона Петлюры. Позже они стали друзьями, и в эмиграции бывший лидер независимой Украины жил у него на квартире.
К 1919 году Юзевский был главой всего Третьего отделения "Польской военной организации" на Украине, т.е. фактически был главой польских разведывательно-диверсионных служб на этом направлении.
Львиная доля работы делалась волонтёрами, в основном женщинами и студентами. По идее, польская разведка на востоке Европы имела важное преимущество перед всеми прочими: у них была возможность собирать релевантные разведданные из первых рук.
Но профессионализма польской разведке недоставало. Вот один красноречивый случай, произошедший в 1919 году.
Юзевский в ходе переписки смог перевербовать одного армянского большевика и убедил его поехать к полякам. Перебежчик и его сопровождение прибыли в контролируемую белыми Одессу. Что могло пойти не так?
© РУВИКИЮзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
© РУВИКИ
Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
Как выяснилось – абсолютно всё: за ужином к ним присоединились русские офицеры, и очень быстро начались разговоры "за политику". Дискуссия "в споре славян меж собою" окончилась оскорблением действием и вызовом на дуэль. Поляк, очевидно, вспомнив о необходимости сохранять скрытность, тайно покинул Одессу. Армянский большевик сделал выводы и вернулся к своим.
После того как Красная армия заняла Киев, большую часть агентуры расстреляли, часть верхушки и среднего звена же была перевербована и перешла на службу в советские силовые структуры. Впрочем, на репутации Юзевского это фиаско никак не сказалось: у молодой Польши в ту пору был огромный дефицит кадров, а художник-шпион имел репутацию специалиста по больному для страны украинскому вопросу.
Первые годы после возвращения в Польшу Юзевский занимался рисованием и даже получил правительственный грант на продолжение своей художественной деятельности. Но в 1926 году в Польше произошёл переворот и к власти опять пришёл Пилсудский, которого, при всех его диктаторских замашках, очень волновал вопрос спокойствия среди национальных меньшинств.
В то же самое время на Советской Украине проводилась интенсивная украинизация края, на которую украинская интеллигенция с польской стороны границы смотрела с большим интересом. Ввиду этого Пилсудский решил назначить в Волынь губернатора, разбирающегося в вопросе и при этом достаточно преданного лично ему.
В этой роли Юзевский проработал с небольшими перерывами следующие 10 лет. Его губернаторство было отмечено масштабной украинизацией края: принадлежавшие государству земли щедро распределялись между украинцами; в административный аппарат начали массово набирать малороссов; он также вводил обязательное изучение украинского языка в местных польских школах и пр.
Интенсивная украинизация Волыни при нём была важна для польского правительства также и с другой позиции: Волынь должна была стать базой антисоветского украинского сепаратизма. Неслучайно как раз в 1930-х годах в УССР произошёл бум дел и арестов как раз среди украинских националистов.
© commons.wikimedia.org / Public Domain / Перейти в фотобанкПравительство Польши под руководством премьер-министра Валерия Славека. Первый в первом ряду - министр внутренних дел Генрик Юзевский, третий - военный министр Юзеф Пилсудский, четвёртый - президент Игнаций Мосцицкий, пятый - Валерий Славек.
Правительство Польши под руководством премьер-министра Валерия Славека. Первый в первом ряду - министр внутренних дел Генрик Юзевский, третий - военный министр Юзеф Пилсудский, четвёртый - президент Игнаций Мосцицкий, пятый - Валерий Славек. - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Перейти в фотобанк
Правительство Польши под руководством премьер-министра Валерия Славека. Первый в первом ряду - министр внутренних дел Генрик Юзевский, третий - военный министр Юзеф Пилсудский, четвёртый - президент Игнаций Мосцицкий, пятый - Валерий Славек.
Скорее всего, Юзевский приложил руку к всплеску националистических настроений по ту сторону границы. Да и постоянное пересечение советской границы украинскими диверсантами и активистами с польской стороны, зафиксированное советскими спецслужбами в то время, явно было невозможно без покровительства местных властей в его лице. В этот период Юзевский успел побыть министром внутренних дел Польши (правда, совсем недолго – лишь полгода) как доверенное лицо Пилсудского.
Политика Юзевского вызывала неприязнь крупных польских землевладельцев, но он игнорировал их по той простой причине, что польский националистический мейнстрим не принимал в расчёт сословные интересы крупных помещиков: последние в большинстве своём никак себя не проявили в процессе обретения Польшей независимости.
Однако наиболее радикальных украинских националистов его реформы тоже не устраивали, и 1930-е были очень беспокойным временем на Волыни. Мировой финансовый кризис подкосил доходы сельского населения, и конкуренция за рабочие места и наделы только усилилась, что неизбежно привело к столкновениям между поляками и украинцами. Вооруженные выступления ОУН* и ответные полицейские зачистки на протяжении всего десятилетия были частью повседневной жизни.
Параллельно Юзевский терял популярность непосредственно в польском правительстве – бывшего художника считали излишне лояльным по отношению к малороссам, поэтому в 1938 году его сняли с должности и отправили губернатором в Лодзь. Но проявить свои управленческие таланты в управлении более спокойным регионом он не успел – началась Вторая мировая.
В польском Сопротивлении Юзевский занял место пропагандиста и главы информационной службы подпольных групп. При этом о конкретных подвигах на этом поприще нам ничего не известно, так что главным его достижением в этот период можно считать то, что он вообще остался в живых.
Позже художник примкнул к организации "Свобода и независимость", которая ушла в подполье после того как в июле 1945-го просталинское временное правительство Польши было признано американцами и англичанами. Следующие восемь лет Юзевский провёл так же, как и военные годы – изготовляя и распространяя запрещённую литературу.
© Открытый источникГенрик Юзевский - губернатор Волыни
Генрик Юзевский - губернатор Волыни
© Открытый источник
Генрик Юзевский - губернатор Волыни
Некоторые эпизоды его подпольной жизни того времени могут послужить основой для прекрасной комедии положений: так, в сентябре 1947-го ему приходилось жить в одной комнате с двумя незнакомыми женщинами, отгораживаясь от них занавеской (за которой он прятался и старался дышать как можно тише, когда к ним приходили гости), выходя из дома только по ночам и куря в туалетной комнате, выдыхая дым в дырку в потолке.
Надо сказать, за всё это время Юзевский и его соратники не добились ничего. Сталинские спецслужбы создали фальшивую ячейку "Свободы и независимости", агенты которой ловко обвели вокруг пальца американскую разведку, выбив у них $ 1,1 млн (чуть больше $ 12 млн в сегодняшних деньгах) на финансирование фиктивной подрывной деятельности.
Юзевского поймали 3 марта 1953 года, буквально за пару дней до смерти Сталина. Это его, в общем-то, и спасло: пик чисток и расстрелов в Польше пришёлся на 1947-52 годы и оттепель там началась раньше, чем в СССР – поэтому после года заключения и "мягких" допросов (т.е. без пыток), в ходе которых он сознался во всех своих художествах (простите за каламбур), ему вынесли достаточно гуманный (по меркам того времени для фигуры такого ранга) приговор: пожизненное заключение.
В 1956 году в Польше начали строить "социализм с человеческим лицом", и после нескольких ранних сокращений срока Юзевского выпустили по состоянию здоровья, которое, однако, было достаточно хорошим, чтобы он мог прожить до самого 1981 года, активно занимаясь живописью и участвуя в общественной жизни. От дискриминации по политическому признаку он не страдал (уже с 1958-го он был членом местного Союза художников, вне которого он просто не смог бы получать заказы и работать), поскольку в Польше, как и в абсолютном большинстве других европейских стран-союзников СССР, порядки были в разы мягче, чем в самом СССР.
***
В замечательной комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь", посвященной как раз шпионским злоключениям, в самом конце один из героев говорит: "Я чувствую, что мы должны извлечь какие-то уроки из произошедших событий, но хоть убей, не вижу в них никакого смысла". Про рассказанную нами историю можно было бы сказать то же самое, но мы все же попытаемся найти в ней какую-то мораль.
Биография Юзевского – это портрет истории целой страны (и даже нескольких стран) на протяжении сразу нескольких эпох. Если бесстрастно ее анализировать, приходишь к простому выводу: "Получается хорошо делать только то, что хорошо получается".
© Открытый источникГенрик Юзевский "Автопортрет", 1962 год
Генрик Юзевский Автопортрет, 1962 год
© Открытый источник
Генрик Юзевский "Автопортрет", 1962 год
Плоды нехудожественных работ Юзевского не пережили его самого: разведывательно-диверсионная служба на Украине развалилась; польскую Волынь уничтожили благодарные украинцы в ходе геноцида поляков; сопротивление коммунистическому режиму, как мы увидели выше, принесло больше пользы самому коммунистическому режиму. А вот картины Юзевского сегодня хранятся в Национальном музее Польши.
Также стоит заметить, что, возможно, таланты Юзевского были бы более полезны Польше в эмиграции: представители западных спецслужб в 1945-53 годы неоднократно предлагали вывезти его из Польши на Запад, где он мог бы заниматься антикоммунистической пропагандой в куда более комфортной и безопасной обстановке, но бывший губернатор Волыни был уверен в том, что коммунистический режим ждет скорый крах, и рассчитывал оказаться в числе тех, кто сможет занять хорошее место в правительстве новой Польши, как "борец с кровавым режимом". Правда, он ошибся в своих расчётах на сорок с лишним лет.
* Террористическая организация запрещённая в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияПольшаКиевВолыньживописьсоветско-польская войнаXX векУкраинаЮзеф ПилсудскийСимон ПетлюраИосиф СталинКрасная АрмияОУНхудожник
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:57Лондон репетирует захват Калининграда
08:18Главное за ночь 23 апреля
07:55Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией
07:27Россиянин в одиночку уничтожил три здания с бойцами ВСУ в ДНР. Новости СВО
07:00Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в Монако
06:50"Барыги" с лоском IT: триумф и падение империи "Химпром"
06:40Почему Запад хочет уничтожить Россию. Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
06:30Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России
06:20Финансовый коллапс, мобилизационный кризис и армия роботов. Украина в международном контексте
06:10Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев
06:00"ВСУ откатятся за Волчью": Алехин рассказал о перспективах наступления ВС РФ у Бочково
05:52Австро-Венгерское будущее
05:45"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине
05:30Поезда больше не идут: эксперт о ракетных ударах по железнодорожным узлам под Харьковом
05:15ВСУ отступают у Покаляного: Алехин о том, как российские бойцы громят врага под Волчанском
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
Лента новостейМолния