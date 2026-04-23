Невероятная история польского художника-шпиона на Украине: 45 лет лет со дня смерти Генрика Юзевского
23 апреля 1981 года в Варшаве скончался человеке, биография которого слишком невероятна, чтобы быть правдой. Художник-кубист, шпион, губернатор, агент польского империализма, диверсант, партизан и даже немножко министр внутренних дел – таков примерный список занятий, которые успел испробовать (с разным успехом) киевлянин Генрик Юзевский
Киевлянин он по месту рождения – в конце XIX века, а родился Генрик Юзевский 6 августа 1892 года, поляки всё ещё составляли заметную часть населения Киева, причём заметную не столько количественно (по переписи 1897 года поляки составляли 6,7% населения города), сколько качественно – поляки составляли интеллектуальную элиту. Юзевский исключением не был – в июне 1914 года он окончил физмат Киевского университета и был начинающим художником-кубистом.
Участие в польском националистическом "движе" он принимал ещё с гимназических времён, в 1905 году вступив в одну из польских организаций, а в 1910 основал собственную – Молодёжный союз за прогресс и независимость.
В 1915 году он вступил в Польскую военную организацию и вскоре стал заместителем командира ПОВ в Киеве. Он был арестован, но освобождён сразу после Февральской революции 1917 года.
События 1917-18 годов привели к коллапсу всех трёх империй, участвовавших в разделе Речи Посполитой, и созданию независимой Польши на значительной части бывших польских земель. Хотя с революции 1917 года начался обвал Российской империи, эти события запустили процессы эмансипации украинского крестьянства с антипольскими погромами. Поэтому Юзевский и другие агенты польских военизированных формирований активно поддерживали режим Симона Петлюры. Позже они стали друзьями, и в эмиграции бывший лидер независимой Украины жил у него на квартире.
К 1919 году Юзевский был главой всего Третьего отделения "Польской военной организации" на Украине, т.е. фактически был главой польских разведывательно-диверсионных служб на этом направлении.
Львиная доля работы делалась волонтёрами, в основном женщинами и студентами. По идее, польская разведка на востоке Европы имела важное преимущество перед всеми прочими: у них была возможность собирать релевантные разведданные из первых рук.
Но профессионализма польской разведке недоставало. Вот один красноречивый случай, произошедший в 1919 году.
Юзевский в ходе переписки смог перевербовать одного армянского большевика и убедил его поехать к полякам. Перебежчик и его сопровождение прибыли в контролируемую белыми Одессу. Что могло пойти не так?
Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
Как выяснилось – абсолютно всё: за ужином к ним присоединились русские офицеры, и очень быстро начались разговоры "за политику". Дискуссия "в споре славян меж собою" окончилась оскорблением действием и вызовом на дуэль. Поляк, очевидно, вспомнив о необходимости сохранять скрытность, тайно покинул Одессу. Армянский большевик сделал выводы и вернулся к своим.
После того как Красная армия заняла Киев, большую часть агентуры расстреляли, часть верхушки и среднего звена же была перевербована и перешла на службу в советские силовые структуры. Впрочем, на репутации Юзевского это фиаско никак не сказалось: у молодой Польши в ту пору был огромный дефицит кадров, а художник-шпион имел репутацию специалиста по больному для страны украинскому вопросу.
Первые годы после возвращения в Польшу Юзевский занимался рисованием и даже получил правительственный грант на продолжение своей художественной деятельности. Но в 1926 году в Польше произошёл переворот и к власти опять пришёл Пилсудский, которого, при всех его диктаторских замашках, очень волновал вопрос спокойствия среди национальных меньшинств.
В то же самое время на Советской Украине проводилась интенсивная украинизация края, на которую украинская интеллигенция с польской стороны границы смотрела с большим интересом. Ввиду этого Пилсудский решил назначить в Волынь губернатора, разбирающегося в вопросе и при этом достаточно преданного лично ему.
В этой роли Юзевский проработал с небольшими перерывами следующие 10 лет. Его губернаторство было отмечено масштабной украинизацией края: принадлежавшие государству земли щедро распределялись между украинцами; в административный аппарат начали массово набирать малороссов; он также вводил обязательное изучение украинского языка в местных польских школах и пр.
Интенсивная украинизация Волыни при нём была важна для польского правительства также и с другой позиции: Волынь должна была стать базой антисоветского украинского сепаратизма. Неслучайно как раз в 1930-х годах в УССР произошёл бум дел и арестов как раз среди украинских националистов.
Правительство Польши под руководством премьер-министра Валерия Славека. Первый в первом ряду - министр внутренних дел Генрик Юзевский, третий - военный министр Юзеф Пилсудский, четвёртый - президент Игнаций Мосцицкий, пятый - Валерий Славек.
Скорее всего, Юзевский приложил руку к всплеску националистических настроений по ту сторону границы. Да и постоянное пересечение советской границы украинскими диверсантами и активистами с польской стороны, зафиксированное советскими спецслужбами в то время, явно было невозможно без покровительства местных властей в его лице. В этот период Юзевский успел побыть министром внутренних дел Польши (правда, совсем недолго – лишь полгода) как доверенное лицо Пилсудского.
Политика Юзевского вызывала неприязнь крупных польских землевладельцев, но он игнорировал их по той простой причине, что польский националистический мейнстрим не принимал в расчёт сословные интересы крупных помещиков: последние в большинстве своём никак себя не проявили в процессе обретения Польшей независимости.
Однако наиболее радикальных украинских националистов его реформы тоже не устраивали, и 1930-е были очень беспокойным временем на Волыни. Мировой финансовый кризис подкосил доходы сельского населения, и конкуренция за рабочие места и наделы только усилилась, что неизбежно привело к столкновениям между поляками и украинцами. Вооруженные выступления ОУН* и ответные полицейские зачистки на протяжении всего десятилетия были частью повседневной жизни.
Параллельно Юзевский терял популярность непосредственно в польском правительстве – бывшего художника считали излишне лояльным по отношению к малороссам, поэтому в 1938 году его сняли с должности и отправили губернатором в Лодзь. Но проявить свои управленческие таланты в управлении более спокойным регионом он не успел – началась Вторая мировая.
В польском Сопротивлении Юзевский занял место пропагандиста и главы информационной службы подпольных групп. При этом о конкретных подвигах на этом поприще нам ничего не известно, так что главным его достижением в этот период можно считать то, что он вообще остался в живых.
Позже художник примкнул к организации "Свобода и независимость", которая ушла в подполье после того как в июле 1945-го просталинское временное правительство Польши было признано американцами и англичанами. Следующие восемь лет Юзевский провёл так же, как и военные годы – изготовляя и распространяя запрещённую литературу.
Генрик Юзевский - губернатор Волыни
Генрик Юзевский - губернатор Волыни
Некоторые эпизоды его подпольной жизни того времени могут послужить основой для прекрасной комедии положений: так, в сентябре 1947-го ему приходилось жить в одной комнате с двумя незнакомыми женщинами, отгораживаясь от них занавеской (за которой он прятался и старался дышать как можно тише, когда к ним приходили гости), выходя из дома только по ночам и куря в туалетной комнате, выдыхая дым в дырку в потолке.
Надо сказать, за всё это время Юзевский и его соратники не добились ничего. Сталинские спецслужбы создали фальшивую ячейку "Свободы и независимости", агенты которой ловко обвели вокруг пальца американскую разведку, выбив у них $ 1,1 млн (чуть больше $ 12 млн в сегодняшних деньгах) на финансирование фиктивной подрывной деятельности.
Юзевского поймали 3 марта 1953 года, буквально за пару дней до смерти Сталина. Это его, в общем-то, и спасло: пик чисток и расстрелов в Польше пришёлся на 1947-52 годы и оттепель там началась раньше, чем в СССР – поэтому после года заключения и "мягких" допросов (т.е. без пыток), в ходе которых он сознался во всех своих художествах (простите за каламбур), ему вынесли достаточно гуманный (по меркам того времени для фигуры такого ранга) приговор: пожизненное заключение.
В 1956 году в Польше начали строить "социализм с человеческим лицом", и после нескольких ранних сокращений срока Юзевского выпустили по состоянию здоровья, которое, однако, было достаточно хорошим, чтобы он мог прожить до самого 1981 года, активно занимаясь живописью и участвуя в общественной жизни. От дискриминации по политическому признаку он не страдал (уже с 1958-го он был членом местного Союза художников, вне которого он просто не смог бы получать заказы и работать), поскольку в Польше, как и в абсолютном большинстве других европейских стран-союзников СССР, порядки были в разы мягче, чем в самом СССР.
В замечательной комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь", посвященной как раз шпионским злоключениям, в самом конце один из героев говорит: "Я чувствую, что мы должны извлечь какие-то уроки из произошедших событий, но хоть убей, не вижу в них никакого смысла". Про рассказанную нами историю можно было бы сказать то же самое, но мы все же попытаемся найти в ней какую-то мораль.
Биография Юзевского – это портрет истории целой страны (и даже нескольких стран) на протяжении сразу нескольких эпох. Если бесстрастно ее анализировать, приходишь к простому выводу: "Получается хорошо делать только то, что хорошо получается".
Генрик Юзевский "Автопортрет", 1962 год
Генрик Юзевский "Автопортрет", 1962 год
Плоды нехудожественных работ Юзевского не пережили его самого: разведывательно-диверсионная служба на Украине развалилась; польскую Волынь уничтожили благодарные украинцы в ходе геноцида поляков; сопротивление коммунистическому режиму, как мы увидели выше, принесло больше пользы самому коммунистическому режиму. А вот картины Юзевского сегодня хранятся в Национальном музее Польши.
Также стоит заметить, что, возможно, таланты Юзевского были бы более полезны Польше в эмиграции: представители западных спецслужб в 1945-53 годы неоднократно предлагали вывезти его из Польши на Запад, где он мог бы заниматься антикоммунистической пропагандой в куда более комфортной и безопасной обстановке, но бывший губернатор Волыни был уверен в том, что коммунистический режим ждет скорый крах, и рассчитывал оказаться в числе тех, кто сможет занять хорошее место в правительстве новой Польши, как "борец с кровавым режимом". Правда, он ошибся в своих расчётах на сорок с лишним лет.
* Террористическая организация запрещённая в России.
