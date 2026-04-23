Невероятная история польского художника-шпиона на Украине: 45 лет лет со дня смерти Генрика Юзевского

23 апреля 1981 года в Варшаве скончался человеке, биография которого слишком невероятна, чтобы быть правдой. Художник-кубист, шпион, губернатор, агент польского империализма, диверсант, партизан и даже немножко министр внутренних дел – таков примерный список занятий, которые успел испробовать (с разным успехом) киевлянин Генрик Юзевский

Киевлянин он по месту рождения – в конце XIX века, а родился Генрик Юзевский 6 августа 1892 года, поляки всё ещё составляли заметную часть населения Киева, причём заметную не столько количественно (по переписи 1897 года поляки составляли 6,7% населения города), сколько качественно – поляки составляли интеллектуальную элиту. Юзевский исключением не был – в июне 1914 года он окончил физмат Киевского университета и был начинающим художником-кубистом.Участие в польском националистическом "движе" он принимал ещё с гимназических времён, в 1905 году вступив в одну из польских организаций, а в 1910 основал собственную – Молодёжный союз за прогресс и независимость.В 1915 году он вступил в Польскую военную организацию и вскоре стал заместителем командира ПОВ в Киеве. Он был арестован, но освобождён сразу после Февральской революции 1917 года.События 1917-18 годов привели к коллапсу всех трёх империй, участвовавших в разделе Речи Посполитой, и созданию независимой Польши на значительной части бывших польских земель. Хотя с революции 1917 года начался обвал Российской империи, эти события запустили процессы эмансипации украинского крестьянства с антипольскими погромами. Поэтому Юзевский и другие агенты польских военизированных формирований активно поддерживали режим Симона Петлюры. Позже они стали друзьями, и в эмиграции бывший лидер независимой Украины жил у него на квартире.К 1919 году Юзевский был главой всего Третьего отделения "Польской военной организации" на Украине, т.е. фактически был главой польских разведывательно-диверсионных служб на этом направлении.Львиная доля работы делалась волонтёрами, в основном женщинами и студентами. По идее, польская разведка на востоке Европы имела важное преимущество перед всеми прочими: у них была возможность собирать релевантные разведданные из первых рук.Но профессионализма польской разведке недоставало. Вот один красноречивый случай, произошедший в 1919 году.Юзевский в ходе переписки смог перевербовать одного армянского большевика и убедил его поехать к полякам. Перебежчик и его сопровождение прибыли в контролируемую белыми Одессу. Что могло пойти не так?Как выяснилось – абсолютно всё: за ужином к ним присоединились русские офицеры, и очень быстро начались разговоры "за политику". Дискуссия "в споре славян меж собою" окончилась оскорблением действием и вызовом на дуэль. Поляк, очевидно, вспомнив о необходимости сохранять скрытность, тайно покинул Одессу. Армянский большевик сделал выводы и вернулся к своим.После того как Красная армия заняла Киев, большую часть агентуры расстреляли, часть верхушки и среднего звена же была перевербована и перешла на службу в советские силовые структуры. Впрочем, на репутации Юзевского это фиаско никак не сказалось: у молодой Польши в ту пору был огромный дефицит кадров, а художник-шпион имел репутацию специалиста по больному для страны украинскому вопросу.Первые годы после возвращения в Польшу Юзевский занимался рисованием и даже получил правительственный грант на продолжение своей художественной деятельности. Но в 1926 году в Польше произошёл переворот и к власти опять пришёл Пилсудский, которого, при всех его диктаторских замашках, очень волновал вопрос спокойствия среди национальных меньшинств.В то же самое время на Советской Украине проводилась интенсивная украинизация края, на которую украинская интеллигенция с польской стороны границы смотрела с большим интересом. Ввиду этого Пилсудский решил назначить в Волынь губернатора, разбирающегося в вопросе и при этом достаточно преданного лично ему.В этой роли Юзевский проработал с небольшими перерывами следующие 10 лет. Его губернаторство было отмечено масштабной украинизацией края: принадлежавшие государству земли щедро распределялись между украинцами; в административный аппарат начали массово набирать малороссов; он также вводил обязательное изучение украинского языка в местных польских школах и пр.Интенсивная украинизация Волыни при нём была важна для польского правительства также и с другой позиции: Волынь должна была стать базой антисоветского украинского сепаратизма. Неслучайно как раз в 1930-х годах в УССР произошёл бум дел и арестов как раз среди украинских националистов.Скорее всего, Юзевский приложил руку к всплеску националистических настроений по ту сторону границы. Да и постоянное пересечение советской границы украинскими диверсантами и активистами с польской стороны, зафиксированное советскими спецслужбами в то время, явно было невозможно без покровительства местных властей в его лице. В этот период Юзевский успел побыть министром внутренних дел Польши (правда, совсем недолго – лишь полгода) как доверенное лицо Пилсудского.Политика Юзевского вызывала неприязнь крупных польских землевладельцев, но он игнорировал их по той простой причине, что польский националистический мейнстрим не принимал в расчёт сословные интересы крупных помещиков: последние в большинстве своём никак себя не проявили в процессе обретения Польшей независимости.Однако наиболее радикальных украинских националистов его реформы тоже не устраивали, и 1930-е были очень беспокойным временем на Волыни. Мировой финансовый кризис подкосил доходы сельского населения, и конкуренция за рабочие места и наделы только усилилась, что неизбежно привело к столкновениям между поляками и украинцами. Вооруженные выступления ОУН* и ответные полицейские зачистки на протяжении всего десятилетия были частью повседневной жизни.Параллельно Юзевский терял популярность непосредственно в польском правительстве – бывшего художника считали излишне лояльным по отношению к малороссам, поэтому в 1938 году его сняли с должности и отправили губернатором в Лодзь. Но проявить свои управленческие таланты в управлении более спокойным регионом он не успел – началась Вторая мировая.В польском Сопротивлении Юзевский занял место пропагандиста и главы информационной службы подпольных групп. При этом о конкретных подвигах на этом поприще нам ничего не известно, так что главным его достижением в этот период можно считать то, что он вообще остался в живых.Позже художник примкнул к организации "Свобода и независимость", которая ушла в подполье после того как в июле 1945-го просталинское временное правительство Польши было признано американцами и англичанами. Следующие восемь лет Юзевский провёл так же, как и военные годы – изготовляя и распространяя запрещённую литературу.Некоторые эпизоды его подпольной жизни того времени могут послужить основой для прекрасной комедии положений: так, в сентябре 1947-го ему приходилось жить в одной комнате с двумя незнакомыми женщинами, отгораживаясь от них занавеской (за которой он прятался и старался дышать как можно тише, когда к ним приходили гости), выходя из дома только по ночам и куря в туалетной комнате, выдыхая дым в дырку в потолке.Надо сказать, за всё это время Юзевский и его соратники не добились ничего. Сталинские спецслужбы создали фальшивую ячейку "Свободы и независимости", агенты которой ловко обвели вокруг пальца американскую разведку, выбив у них $ 1,1 млн (чуть больше $ 12 млн в сегодняшних деньгах) на финансирование фиктивной подрывной деятельности.Юзевского поймали 3 марта 1953 года, буквально за пару дней до смерти Сталина. Это его, в общем-то, и спасло: пик чисток и расстрелов в Польше пришёлся на 1947-52 годы и оттепель там началась раньше, чем в СССР – поэтому после года заключения и "мягких" допросов (т.е. без пыток), в ходе которых он сознался во всех своих художествах (простите за каламбур), ему вынесли достаточно гуманный (по меркам того времени для фигуры такого ранга) приговор: пожизненное заключение.В 1956 году в Польше начали строить "социализм с человеческим лицом", и после нескольких ранних сокращений срока Юзевского выпустили по состоянию здоровья, которое, однако, было достаточно хорошим, чтобы он мог прожить до самого 1981 года, активно занимаясь живописью и участвуя в общественной жизни. От дискриминации по политическому признаку он не страдал (уже с 1958-го он был членом местного Союза художников, вне которого он просто не смог бы получать заказы и работать), поскольку в Польше, как и в абсолютном большинстве других европейских стран-союзников СССР, порядки были в разы мягче, чем в самом СССР.***В замечательной комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь", посвященной как раз шпионским злоключениям, в самом конце один из героев говорит: "Я чувствую, что мы должны извлечь какие-то уроки из произошедших событий, но хоть убей, не вижу в них никакого смысла". Про рассказанную нами историю можно было бы сказать то же самое, но мы все же попытаемся найти в ней какую-то мораль.Биография Юзевского – это портрет истории целой страны (и даже нескольких стран) на протяжении сразу нескольких эпох. Если бесстрастно ее анализировать, приходишь к простому выводу: "Получается хорошо делать только то, что хорошо получается".Плоды нехудожественных работ Юзевского не пережили его самого: разведывательно-диверсионная служба на Украине развалилась; польскую Волынь уничтожили благодарные украинцы в ходе геноцида поляков; сопротивление коммунистическому режиму, как мы увидели выше, принесло больше пользы самому коммунистическому режиму. А вот картины Юзевского сегодня хранятся в Национальном музее Польши.Также стоит заметить, что, возможно, таланты Юзевского были бы более полезны Польше в эмиграции: представители западных спецслужб в 1945-53 годы неоднократно предлагали вывезти его из Польши на Запад, где он мог бы заниматься антикоммунистической пропагандой в куда более комфортной и безопасной обстановке, но бывший губернатор Волыни был уверен в том, что коммунистический режим ждет скорый крах, и рассчитывал оказаться в числе тех, кто сможет занять хорошее место в правительстве новой Польши, как "борец с кровавым режимом". Правда, он ошибся в своих расчётах на сорок с лишним лет.* Террористическая организация запрещённая в России.

Кирилл Ксенофонтов

