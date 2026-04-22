Украинский "Генерал Черешня" родил "Тучку"

Украинский стартап "Генерал Черешня" способен производить новый ударный БПЛА самолётного типа. Об этом украинской прессе 22 апреля сообщили разработчики, сообщает Украина.ру

2026-04-22T18:30

Новый беспилотник "Хмаринка" ("Тучка") позиционируется как новый ударный беспилотный летательный аппарат, дешевый БПЛА-камикадзе самолетного типа, рассчитанный на массовое применение. По мнению разработчиков, новый дрон "соответствует решениям, которые активно применяются противником" - то есть российской армией. Новый дрон запускается с катапульты ("рогатки"). Его размах крыльев составляет 196 см, длина – 153 см, высота – 33 см.Максимальная дальность полёта "Тучки" составляет до 50 км, продолжительность полёта – до 60 минут. БПЛА способен нести полезную нагрузку до 7 кг. Максимальная скорость достигает 140 км/ч."Основной акцент разработчики сделали на стоимости и масштабируемости. БПЛА "Хмаринка" создан как доступный инструмент для системного истощения вражеской противовоздушной обороны. А также для поражения широкого спектра целей на тактической глубине – бронетехники, транспортных средств, складов, укрытий и т. д.", – заявили представители украинской компании.По их словам, новый дрон-камикадзе испытан, готов к массовому производству и применению в боевых условиях.

