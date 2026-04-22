Украинский "Генерал Черешня" родил "Тучку"
Украинский стартап "Генерал Черешня" способен производить новый ударный БПЛА самолётного типа. Об этом украинской прессе 22 апреля сообщили разработчики, сообщает Украина.ру
Новый беспилотник "Хмаринка" ("Тучка") позиционируется как новый ударный беспилотный летательный аппарат, дешевый БПЛА-камикадзе самолетного типа, рассчитанный на массовое применение. По мнению разработчиков, новый дрон "соответствует решениям, которые активно применяются противником" - то есть российской армией. Новый дрон запускается с катапульты ("рогатки"). Его размах крыльев составляет 196 см, длина – 153 см, высота – 33 см.Максимальная дальность полёта "Тучки" составляет до 50 км, продолжительность полёта – до 60 минут. БПЛА способен нести полезную нагрузку до 7 кг. Максимальная скорость достигает 140 км/ч."Основной акцент разработчики сделали на стоимости и масштабируемости. БПЛА "Хмаринка" создан как доступный инструмент для системного истощения вражеской противовоздушной обороны. А также для поражения широкого спектра целей на тактической глубине – бронетехники, транспортных средств, складов, укрытий и т. д.", – заявили представители украинской компании.По их словам, новый дрон-камикадзе испытан, готов к массовому производству и применению в боевых условиях.
