Украинский "Генерал Черешня" родил "Тучку"

Украинский стартап "Генерал Черешня" способен производить новый ударный БПЛА самолётного типа. Об этом украинской прессе 22 апреля сообщили разработчики, сообщает Украина.ру
© Фото : "Генерал Черешня"БПЛА "Хмаринка" ("Тучка") от украинской компании "Генерал Черешня"
Украинский стартап "Генерал Черешня" способен производить новый ударный БПЛА самолётного типа. Об этом украинской прессе 22 апреля сообщили разработчики, сообщает Украина.ру
Новый беспилотник "Хмаринка" ("Тучка") позиционируется как новый ударный беспилотный летательный аппарат, дешевый БПЛА-камикадзе самолетного типа, рассчитанный на массовое применение.
По мнению разработчиков, новый дрон "соответствует решениям, которые активно применяются противником" - то есть российской армией.
Новый дрон запускается с катапульты ("рогатки"). Его размах крыльев составляет 196 см, длина – 153 см, высота – 33 см.
Максимальная дальность полёта "Тучки" составляет до 50 км, продолжительность полёта – до 60 минут. БПЛА способен нести полезную нагрузку до 7 кг. Максимальная скорость достигает 140 км/ч.
"Основной акцент разработчики сделали на стоимости и масштабируемости. БПЛА "Хмаринка" создан как доступный инструмент для системного истощения вражеской противовоздушной обороны. А также для поражения широкого спектра целей на тактической глубине – бронетехники, транспортных средств, складов, укрытий и т. д.", – заявили представители украинской компании.
По их словам, новый дрон-камикадзе испытан, готов к массовому производству и применению в боевых условиях.
Тем временем На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США
Также в апреле Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на Украину
Актуальное интервью: Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руЕСдроныВПКВСУвооружения
 
Архив
RSS
19:55ВРУ зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности за украинофобию
19:50СБУ продолжает давление на церковь
19:44На Украине неонацист и русофоб сошлись в ненависти к соотечественникам
19:23Итоги 22.04.26: переговоры между США и Ираном сорваны, а "Дружба" — снова заработает
19:0722 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:59Обвиняемый в убийстве Фарион пытался совершить суицид в зале львовского суда
18:47Новости с восточного фланга Запорожского направления СВО
18:38Иран казнит шпионов Моссада, из ВСУ бегут даже офицеры. Итоги 22 апреля
18:30Украинский "Генерал Черешня" родил "Тучку"
18:10Вениславский опять не предложил отправить на фронт своих сыновей — зато придумал схему для чужих
18:05Экс-главком ВКС России отреагировал на приступ ядерной русофобии
17:58Как поражение Вэнса в Иране и Венгрии повлияет на Россию и что Зеленский получит от Европы — Делягин
17:55Киев сжег мосты: Фицо заявил о полной утрате доверия к Украине. Что происходит на международной арене
17:45На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США
17:45Ад в тылу: люди бегут из Харьковской области. Новости СВО
17:42Прорыв к Охримовке и плацдарм у Покаляного: Алехин о продвижении в Харьковской области
17:32Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза
17:31Зеленский готов отправить тральщики ВМС Украины в Ормузский пролив для участия в операции против Ирана
17:16Мадьяр решил возродить Австро-Венгрию: чего он добивается
17:09"Бои вспыхивают с нарастающей силой": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
Лента новостейМолния