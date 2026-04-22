На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США - 22.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260422/na-ukraine-ne-znayut-kak-otkazatsya-ot-voennoy-pomoschi-ssha-1078188476.html
На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США
На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США - 22.04.2026 Украина.ру
На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США
Ожидавшийся сразу после Пасхи визит делегации США в Киев по вопросу мирного соглашения не состоялся. В самой украинской столице тем временем не знают, как обойтись без военной помощи Вашингтона. Об этом сообщает издание Страна.ua
2026-04-22T17:45
2026-04-22T17:45
украина
киев
дональд трамп
сша
владимир зеленский
стив уиткофф
нато
ес
военная помощь украине
запад
Из публикаций западной прессы следует, что американская делегация не прибыла не столько из-за того, что переговорщики президента США Дональда Трампа по Украине (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер) сейчас в основном, задействованы на переговорном треке с Ираном. Главным образом из-за того, что предмета для переговоров пока не просматривается.Владимир Зеленский заявлял, что не только россияне, но и американцы требуют от Киева вывести войска из Донбасса ради прекращения войны. Вашингтон готов взамен дать гарантии безопасности уровня 5-й статьи НАТО, отметило украинское издание."И буквально на днях Зеленский фактически окончательно сформулировал отказ от этой сделки. Он почти прямым текстом заявил, что обещанные гарантии Трампа для него ничего не стоят, так как действующий президент США все равно уйдет со своего поста через два с половиной года", - сказано в публикации.Он также пренебрежительно отозвался о самих американских переговорщиках, заявив, что не нужно делать сенсации из их приезда. “Это нужно не нам, а им”, - заявил Зеленский. Он добавил: то, что так долго они не приезжали в Киев, хотя несколько раз уже побывали в Москве - это вообще признак “неуважения” к Украине.В связанной с Демпартией США прессе стали появляться статьи, в которых проводится мысль, что украинские власти уже не обращают внимание на увещевания Трампа по мирному процессу и вообще более не воспринимают его как союзника. "Украина наконец-то отказалась от Трампа, - пишет журнал The Atlantic. - Зеленский перестал притворяться, что Трамп может быть его союзником и, похоже, Киев отказался от отношений с США. Используя формулировки, которые еще недавно были бы немыслимы, Зеленский дал понять, что он больше не считает Соединенные Штаты надежным союзником и, что еще более удивительно, что всей Европе необходимо начать отходить от трансатлантических отношений".Источник в дипломатических кругах заявил, что подобные формулировки вряд ли имеют отношения к действительности. "Что значит "Украина отказалась от Трампа"? Мы готовы отказаться от "Старлинка", отключить которые Трамп и Маск могут одним щелчком? Готовы отказаться от разведданных США? От ракет "Пэтриот"? Если завтра американцы нам отключат "Старлинк", как воевать будем?", - сказал источник зарубежного издания. С его слов следует, что сейчас переговоры подходят к потенциально очень опасной для киевского режима отметке."Раньше концепция Трампа была простая. Киеву предлагается сделка по завершению войны: Украина выводит войска из Донбасса, американцы дают гарантии безопасности и огромные инвестиции. Сейчас Зеленский ее отверг и уже понятно, что переубедить его просто словами не получится, так как он видит нарастающие внутриполитические проблемы президента США, а потому к любым его словам относится снисходительно, полагая, что нужно потерпеть до выборов в Конгресс, после которых, как он думает, Трамп ни на кого давить уже не сможет", - сказано в публикации.Помимо прочего, идея с "Доннилендом" на подконтрольной ВСУ части Донбасса также показывает, что в окружении Зеленского "уже начали просто прикалываться над Трампом и его близкими, считая их, видимо, умственно неполноценными", констатировало издание.Дело идёт к разблокировке Евросоюзом кредита в 90 млрд для киевского режима, что также придает Зеленскому уверенность. Белый дом находится на развилке из двух вариантов.Первый - забыть о переговорах и надежде завершить войну до выборов и заработать на этом очки. Второй - применить жесткие меры принуждения к Киеву с целью добиться вывода войск из Донбасса. Отключить "Старлинк", не передавать в Киев разведданные и вести полный блок на поставки оружия.Тем временем Зеленский готов отправить тральщики ВМС Украины в Ормузский пролив для участия в операции против Ирана
украина
киев
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/01/1033690193_127:0:884:568_1920x0_80_0_0_6772595bdb81985c4f7843680a750842.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, дональд трамп, сша, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, ес, военная помощь украине, запад
Украина, Киев, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, НАТО, ЕС, военная помощь Украине, Запад

На Украине не знают, как отказаться от военной помощи США

17:45 22.04.2026
 
© X / U.S. Embassy Kyiv  / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© X / U.S. Embassy Kyiv
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ожидавшийся сразу после Пасхи визит делегации США в Киев по вопросу мирного соглашения не состоялся. В самой украинской столице тем временем не знают, как обойтись без военной помощи Вашингтона. Об этом сообщает издание Страна.ua
Из публикаций западной прессы следует, что американская делегация не прибыла не столько из-за того, что переговорщики президента США Дональда Трампа по Украине (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер) сейчас в основном, задействованы на переговорном треке с Ираном. Главным образом из-за того, что предмета для переговоров пока не просматривается.
Владимир Зеленский заявлял, что не только россияне, но и американцы требуют от Киева вывести войска из Донбасса ради прекращения войны. Вашингтон готов взамен дать гарантии безопасности уровня 5-й статьи НАТО, отметило украинское издание.
"И буквально на днях Зеленский фактически окончательно сформулировал отказ от этой сделки. Он почти прямым текстом заявил, что обещанные гарантии Трампа для него ничего не стоят, так как действующий президент США все равно уйдет со своего поста через два с половиной года", - сказано в публикации.
Он также пренебрежительно отозвался о самих американских переговорщиках, заявив, что не нужно делать сенсации из их приезда.
“Это нужно не нам, а им”, - заявил Зеленский.
Он добавил: то, что так долго они не приезжали в Киев, хотя несколько раз уже побывали в Москве - это вообще признак “неуважения” к Украине.
В связанной с Демпартией США прессе стали появляться статьи, в которых проводится мысль, что украинские власти уже не обращают внимание на увещевания Трампа по мирному процессу и вообще более не воспринимают его как союзника.
"Украина наконец-то отказалась от Трампа, - пишет журнал The Atlantic. - Зеленский перестал притворяться, что Трамп может быть его союзником и, похоже, Киев отказался от отношений с США. Используя формулировки, которые еще недавно были бы немыслимы, Зеленский дал понять, что он больше не считает Соединенные Штаты надежным союзником и, что еще более удивительно, что всей Европе необходимо начать отходить от трансатлантических отношений".
Источник в дипломатических кругах заявил, что подобные формулировки вряд ли имеют отношения к действительности.
"Что значит "Украина отказалась от Трампа"? Мы готовы отказаться от "Старлинка", отключить которые Трамп и Маск могут одним щелчком? Готовы отказаться от разведданных США? От ракет "Пэтриот"? Если завтра американцы нам отключат "Старлинк", как воевать будем?", - сказал источник зарубежного издания.
С его слов следует, что сейчас переговоры подходят к потенциально очень опасной для киевского режима отметке.
"Раньше концепция Трампа была простая. Киеву предлагается сделка по завершению войны: Украина выводит войска из Донбасса, американцы дают гарантии безопасности и огромные инвестиции. Сейчас Зеленский ее отверг и уже понятно, что переубедить его просто словами не получится, так как он видит нарастающие внутриполитические проблемы президента США, а потому к любым его словам относится снисходительно, полагая, что нужно потерпеть до выборов в Конгресс, после которых, как он думает, Трамп ни на кого давить уже не сможет", - сказано в публикации.
Помимо прочего, идея с "Доннилендом" на подконтрольной ВСУ части Донбасса также показывает, что в окружении Зеленского "уже начали просто прикалываться над Трампом и его близкими, считая их, видимо, умственно неполноценными", констатировало издание.
Дело идёт к разблокировке Евросоюзом кредита в 90 млрд для киевского режима, что также придает Зеленскому уверенность. Белый дом находится на развилке из двух вариантов.
Первый - забыть о переговорах и надежде завершить войну до выборов и заработать на этом очки. Второй - применить жесткие меры принуждения к Киеву с целью добиться вывода войск из Донбасса. Отключить "Старлинк", не передавать в Киев разведданные и вести полный блок на поставки оружия.
Тем временем Зеленский готов отправить тральщики ВМС Украины в Ормузский пролив для участия в операции против Ирана
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
