Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
Первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно. Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты, и теперь снова все по кругу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева

14:55 22.04.2026
 
Первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно. Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты, и теперь снова все по кругу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация с переговорным процессом между Вашингтоном и Тегераном, Васильев заявил, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.
По его мнению, очевидно, что первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно.
"Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты. И снова все по кругу. У меня лично сложилось впечатление, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе", — заявил Васильев.
По его словам, каждая из сторон старается получить максимальную выгоду. "Давайте говорить языком торга. И Иран, и США пытаются получить максимально выгодные для себя и предельно проигрышные для противника условия. Так вот, основные разговоры, контакты идут вокруг того, удастся ли сторонам найти так называемую золотую середину", — пояснил эксперт.
Отсюда, по его словам, вытекает главная стратегия, подвел итог собеседник издания.
Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
