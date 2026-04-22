Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
Первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно. Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты, и теперь снова все по кругу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация с переговорным процессом между Вашингтоном и Тегераном, Васильев заявил, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.
По его мнению, очевидно, что первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно.
"Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты. И снова все по кругу. У меня лично сложилось впечатление, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе", — заявил Васильев.
По его словам, каждая из сторон старается получить максимальную выгоду. "Давайте говорить языком торга. И Иран, и США пытаются получить максимально выгодные для себя и предельно проигрышные для противника условия. Так вот, основные разговоры, контакты идут вокруг того, удастся ли сторонам найти так называемую золотую середину", — пояснил эксперт.
Отсюда, по его словам, вытекает главная стратегия, подвел итог собеседник издания.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.