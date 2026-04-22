https://ukraina.ru/20260422/kogo-slushat-eks-glava-mid-o-nevozmozhnom-glavkom-o-strashnom-1078172595.html
Кого слушать? Экс-глава МИД о невозможном, главком о страшном
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в реалистичности возврата к границам 1991 года, фактически признав, что Киев не обладает необходимыми ресурсами для достижения этой цели. Соответствующее заявление он 22 апреля сделал в интервью YouTube-каналу "Курс"
2026-04-22T12:35
новости
украина
киев
крым
дмитрий кулеба
александр сырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреля.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_216:0:860:483_1920x0_80_0_0_f4d7e506169bf54bff9e90801badd914.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
По словам Кулебы, текущая ситуация не позволяет Киеву опираться на такие планы как на практическую цель, поскольку отсутствует необходимая ресурсная база и благоприятные условия.
"Сегодня идея вернуть границы 1991 года — это желание, не подкреплённое ресурсами и обстоятельствами", — заявил экс-глава украинской дипломатии.
Ранее в Крыму высказывались о перспективах восстановления границ Украины образца 1991 года, назвав эти территориальные рамки утратившими актуальность. Их называли "нафталиновой историей", так как фактическое изменение произошло еще после событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией.
На фоне признания Кулебы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступил с заявлением о целях России. По его словам, Москва якобы рассчитывает взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину.
"Россияне не оставляют попыток продвижения и намерены взять не только Донбасс, но и всю Украину", — сказал Сырский.
Таким образом, на Украине фиксируется разрыв риторики: Кулеба практически признает недостижимость возврата к границам 1991 года, а Сырский пугает натовских партнеров "российской угрозой" для всей страны, пытаясь выбить новую помощь.