Кого слушать? Экс-глава МИД о невозможном, главком о страшном
2026-04-22T12:35
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в реалистичности возврата к границам 1991 года, фактически признав, что Киев не обладает необходимыми ресурсами для достижения этой цели. Соответствующее заявление он 22 апреля сделал в интервью YouTube-каналу "Курс"
По словам Кулебы, текущая ситуация не позволяет Киеву опираться на такие планы как на практическую цель, поскольку отсутствует необходимая ресурсная база и благоприятные условия.
"Сегодня идея вернуть границы 1991 года — это желание, не подкреплённое ресурсами и обстоятельствами", — заявил экс-глава украинской дипломатии.
Ранее в Крыму высказывались о перспективах восстановления границ Украины образца 1991 года, назвав эти территориальные рамки утратившими актуальность. Их называли "нафталиновой историей", так как фактическое изменение произошло еще после событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией.
На фоне признания Кулебы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступил с заявлением о целях России. По его словам, Москва якобы рассчитывает взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину.
"Россияне не оставляют попыток продвижения и намерены взять не только Донбасс, но и всю Украину", — сказал Сырский.
Таким образом, на Украине фиксируется разрыв риторики: Кулеба практически признает недостижимость возврата к границам 1991 года, а Сырский пугает натовских партнеров "российской угрозой" для всей страны, пытаясь выбить новую помощь.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреля.
