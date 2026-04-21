Украина в лице Зеленского — на стороне Европы: Бабаков про бонусы Киева на Ближнем Востоке
Зеленский выступил в защиту европейской позиции по Ближнему Востоку, фактически против американской. Он не осуждает США, но и не хочет их поддерживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина получить политические и экономические бонусы от ближневосточного кризиса, вице-спикер обозначил позицию Киева. По его мнению, позиция Украины и Зеленского в этом вопросе уже обозначена. Он отметил, что у Европы есть опасения относительно своего будущего экономического присутствия на Ближнем Востоке. Европейцы считают, что в некоторых вопросах они более самостоятельны, чем обычно, когда речь идет об европейско-американских отношениях, пояснил парламентарий.По словам Бабакова, Украина оказалась на стороне Брюсселя. "Возможно, они защищают собственную позицию и интересы. Поэтому здесь скорее Украина в лице Зеленского на стороне европейцев", — резюмировал собеседник издания.
Украина в лице Зеленского — на стороне Европы: Бабаков про бонусы Киева на Ближнем Востоке

05:30 21.04.2026
 
Зеленский выступил в защиту европейской позиции по Ближнему Востоку, фактически против американской. Он не осуждает США, но и не хочет их поддерживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина получить политические и экономические бонусы от ближневосточного кризиса, вице-спикер обозначил позицию Киева. По его мнению, позиция Украины и Зеленского в этом вопросе уже обозначена.
"Естественно, он выступил в защиту европейской и фактически против американской позиции. Он не осуждает действия Америки, но и не хочет поддерживать ее, как это делает Европа", — заявил Бабаков.
Он отметил, что у Европы есть опасения относительно своего будущего экономического присутствия на Ближнем Востоке. Европейцы считают, что в некоторых вопросах они более самостоятельны, чем обычно, когда речь идет об европейско-американских отношениях, пояснил парламентарий.
По словам Бабакова, Украина оказалась на стороне Брюсселя. "Возможно, они защищают собственную позицию и интересы. Поэтому здесь скорее Украина в лице Зеленского на стороне европейцев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.
