Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики
Молдавия объявила персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье. На Западе давно обсуждается проект силового воздействия на регион. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-04-21T15:33
Отвечая на вопрос о причинах обострения вокруг Приднестровья, Фененко указал на давние планы Запада.
"Уже давно на Западе обсуждается проект воздействия на Приднестровье. Сможет ли Россия защитить Приднестровье, если Молдавия и Украина одновременно нанесут удар? Как мы будем пробивать сухопутный коридор к Приднестровью?", — заявил Фененко.
"Это действительно серьезная и опасная проблема", — констатировал собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, параллельно европейцы, недовольные требованием США увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП, заговорили о создании собственного оборонного блока.
"Европейцы будут пытаться создать оборонный блок, но такой блок будет обязательно означать возрождение военной мощи Германии. Это полное снятие с Германии ограничений на ее суверенитет по Московскому договору 90-го года и превращение Германии в полноценную военную державу", — пояснил Фененко.
Он подчеркнул, что вся политика России с 1945 года строилась на недопущении создания в Европе сухопутной армии, сопоставимой по мощи. "Теперь впервые такая сухопутная армия появиться может. Это поставит Россию перед очень сложной ситуацией", — резюмировал собеседник издания.