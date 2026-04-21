https://ukraina.ru/20260421/udar-moldavii-i-ukrainy-po-pridnestrovyu-ekspert-pro-sereznuyu-ugrozu-dlya-respubliki-1078139547.html

Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики

Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики - 21.04.2026 Украина.ру

Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики

Молдавия объявила персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье. На Западе давно обсуждается проект силового воздействия на регион. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-21T15:33

2026-04-21T15:33

2026-04-21T15:33

Отвечая на вопрос о причинах обострения вокруг Приднестровья, Фененко указал на давние планы Запада."Уже давно на Западе обсуждается проект воздействия на Приднестровье. Сможет ли Россия защитить Приднестровье, если Молдавия и Украина одновременно нанесут удар? Как мы будем пробивать сухопутный коридор к Приднестровью?", — заявил Фененко."Это действительно серьезная и опасная проблема", — констатировал собеседник Украина.ру.По словам эксперта, параллельно европейцы, недовольные требованием США увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП, заговорили о создании собственного оборонного блока."Европейцы будут пытаться создать оборонный блок, но такой блок будет обязательно означать возрождение военной мощи Германии. Это полное снятие с Германии ограничений на ее суверенитет по Московскому договору 90-го года и превращение Германии в полноценную военную державу", — пояснил Фененко.Он подчеркнул, что вся политика России с 1945 года строилась на недопущении создания в Европе сухопутной армии, сопоставимой по мощи. "Теперь впервые такая сухопутная армия появиться может. Это поставит Россию перед очень сложной ситуацией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Германии — в материале "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.

приднестровье

германия

россия

пмр

европа

новости, приднестровье, германия, россия, украина.ру, нато, пмр, война, нападение, главные новости, главное, милитаризация, европа, эксперты, евросоюз, ес