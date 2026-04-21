Алексей Рамм: Мы готовимся к летней кампании, ключевую роль будет играть ситуация в Донбассе - 21.04.2026 Украина.ру

Россия готовится к летней кампании, и ключевое значение приобретает ситуация в Донбассе. Попытки ВСУ оттеснить российские войска из Красноармейска закончились неудачей. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-04-21T05:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Эксперт начал с оценки общей ситуации на фронте в преддверии летней кампании. Сейчас мы готовимся к летней кампании, поэтому важное значение будет иметь ситуация в Донбассе, сказал Рамм.Основные бои развернутся за те самые "несколько квадратных километров", как эту территорию неумно охарактеризовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявил эксперт.Затем он перешёл к конкретным неудачам ВСУ. "Украинское командование при этом успешно слило свои резервы в Запорожской области на линии Терноватая-Гуляйполе. Неудачей закончились их попытки оттеснить российские войска и от Покровска (Красноармейска)", — пояснил аналитик.По словам Рамма, это привело к серьёзным последствиям для ВСУ. "В результате возникли проблемы с оперативно-стратегическими резервами. Поэтому, когда начнутся серьезные бои в Донбассе, любой второстепенный участок фронта, потерявшийся в сводках СВО, будет играть свою роль", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.О помощи военным и жителям освобожденных территорий и многом другом — в материале Дмитрия Гомольского "Дмитрий Патрин: с теми, кому оказывали помощь, часто складываются дружеские отношения" на сайте Украина.ру.

