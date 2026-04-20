Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами - 20.04.2026
Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами
Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами - 20.04.2026 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-04-20T17:29
2026-04-20T17:29
Сейчас мы готовимся к летней кампании, поэтому важное значение будет иметь ситуация в Донбассе. Основные бои развернутся за те самые несколько квадратных километров, как эту территорию неумно охарактеризовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Украинское командование при этом успешно слило свои резервы в Запорожской области на линии Терноватая-Гуляйполе. Неудачей закончились их попытки оттеснить российские войска и от Покровска (Красноармейска). В результате возникли проблемы с оперативно-стратегическими резервами. Поэтому, когда начнутся серьезные бои в Донбассе, любой второстепенный участок фронта, потерявшийся в сводках СВО, будет играть свою роль.К примеру, что означает прорыв в Волчанские Хутора на северо-востоке Харьковской области, где находится река Северский Донец, печенежское водохранилище и город Печенеги. Если российские войска выходят на это направление, они оказываются на подступах к Харькову.В Сумской области российские войска подошли к трем населенным пунктам, которые прикрывают Сумы с севера. Бои за эти населенные пункты начнутся в ближайшее время. Их падение обеспечит ВС РФ возможность наступать на Сумы или обходить их. Если это произойдет, когда основные силы украинской армии будут вести бои на Донбассе, то начнется оперативный кризис.Сумская область стала полем для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск беспилотных систем. Где на территории противника на глубину 500 км создается непрерывный ударно-разведывательный контур, который позволяет поражать подходящие резервы. Главная задача – изолировать передовые части на тактическом, оперативно-тактическом и оперативном уровнях. И продвижения российских войск создавали удобные площадки для применения беспилотников. Это своего рода сухопутные авианосцы. Эксперимент удается, потому что ВС РФ подошли к воротам, которые ведут в Сумы.
эксклюзив, донбасс, сумы, сумская область, джей ди вэнс, украина.ру
Эксклюзив, Донбасс, Сумы, Сумская область, Джей Ди Вэнс, Украина.ру

Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас мы готовимся к летней кампании, поэтому важное значение будет иметь ситуация в Донбассе. Основные бои развернутся за те самые несколько квадратных километров, как эту территорию неумно охарактеризовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Украинское командование при этом успешно слило свои резервы в Запорожской области на линии Терноватая-Гуляйполе. Неудачей закончились их попытки оттеснить российские войска и от Покровска (Красноармейска). В результате возникли проблемы с оперативно-стратегическими резервами. Поэтому, когда начнутся серьезные бои в Донбассе, любой второстепенный участок фронта, потерявшийся в сводках СВО, будет играть свою роль.
К примеру, что означает прорыв в Волчанские Хутора на северо-востоке Харьковской области, где находится река Северский Донец, печенежское водохранилище и город Печенеги. Если российские войска выходят на это направление, они оказываются на подступах к Харькову.
В Сумской области российские войска подошли к трем населенным пунктам, которые прикрывают Сумы с севера. Бои за эти населенные пункты начнутся в ближайшее время. Их падение обеспечит ВС РФ возможность наступать на Сумы или обходить их. Если это произойдет, когда основные силы украинской армии будут вести бои на Донбассе, то начнется оперативный кризис.
Сумская область стала полем для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск беспилотных систем. Где на территории противника на глубину 500 км создается непрерывный ударно-разведывательный контур, который позволяет поражать подходящие резервы. Главная задача – изолировать передовые части на тактическом, оперативно-тактическом и оперативном уровнях. И продвижения российских войск создавали удобные площадки для применения беспилотников. Это своего рода сухопутные авианосцы. Эксперимент удается, потому что ВС РФ подошли к воротам, которые ведут в Сумы.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
16 апреля, 16:59
Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" взяли Волчанские Хутора и отбивают контратаки ВСУ через реку ВолчьяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
