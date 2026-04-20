Западные СМИ рассказали о ключевом оружии России в зоне СВО
Ключевым оружием в зоне проведения спецоперации на Украине являются тяжелые огнеметные системы (ТОС) российских войск, сообщает журнал Military Watch Magazine
"Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине", — подчеркивается в статье.
По данным издания, важным шагом в развитии этого типа вооружений стало появление ТОС-2 "Тосочка", благодаря которой достигается большая гибкость при ударах снарядами в термобарическом снаряжении. Кроме того, у системы скромные потребности в техническом обеспечении и расходе топлива, в сравнении с другими ТОС она более мобильна и меньше весит, за счет чего ее проще транспортировать.
Ракеты ТОС оснащены термобарической боевой частью, которая при подрыве создает ударную волну, заполняющую собой все в окружающем пространстве.
