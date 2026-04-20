Долгая Балка и Ильиновка: военный аналитик о новом эпицентре боев под Константиновкой
На донбасском участке фронта российские бойцы зачистили крупный оборонительный "карман" северо-восточнее Каленков. Это позволило выровнять линию фронта по рубежу Каленики – Кривая Лука. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-20T04:15
На донбасском участке фронта российские бойцы зачистили крупный оборонительный "карман" северо-восточнее Каленков. Это позволило выровнять линию фронта по рубежу Каленики – Кривая Лука. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин сообщил, что украинские войска пытались контратаковать, чтобы удержать южные подступы к Рай-Александровке. "Украинские войска предпринимали яростные попытки контратаковать, стремясь удержать южные подступы к Рай-Александровке. Однако инициатива осталась за ВС РФ", — пишет автор.
Вокруг Константиновки, по словам эксперта, складывается сложная, но контролируемая ситуация. "Эпицентр интенсивных боестолкновений сместился в села к юго-западу от города — Долгую Балку и Ильиновку", — добавляет эксперт.
Противник оказывал ожесточённое сопротивление. "Активно применял FPV-дроны с территории самой Константиновки для замедления продвижения российских колонн", — отмечает автор.
"В самой Константиновке бои шли в районе ж/д вокзала и корпусов цинкового завода, который ВСУ превратили в настоящую крепость. ВС РФ системно уничтожали логистику врага", — констатирует Алехин.
На восточном фланге противник усиливал натиск в Часов Яре, а также пытался пробиться к Ступочкам, резюмирует автор материала.
