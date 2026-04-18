В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260418/v-kieve-pridumali-prosto-genialnuyu-ideyu-protiv-rossii--i-ona-rabochaya-1078054335.html
В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая
В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая - 18.04.2026 Украина.ру
В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая
В стране писающих мальчиков, тысячи сортов пива и одной штаб-квартиры НАТО разгорелся некрасивый скандал.
2026-04-18T22:33
2026-04-18T22:33
россия
польша
европа
владимир путин
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
совбез
мнения
Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT опубликовала результаты своего длительного расследования, согласно которому прошлогодняя история с российскими дронами, якобы затерроризировавшими Европу – стопроцентный фейк.В центре скандала – министр обороны Бельгии Тео Франкен, который оказался очень ловким малым.Напомним: с сентября по декабрь 2025 года в одиннадцати (!) европейских странах были надежно и неопровержимо зафиксированы многочисленные "атаки" дронов, которые тут же оказались российскими."Атаки" заключались в том, что дроны "кружили", "зависали", "перемещались" и "горели огнями" вблизи военных и гражданских объектов, включая главные военные базы НАТО, военные склады, заводы и аэропорты.Не предъявив ни одного доказательства, европейские страны сразу обвинили Россию. Например, министр обороны Дании Фредериксен, заглянув в душу Путину, сразу поняла, кто за всем этим стоит: "Это – наиболее серьезная атака на датскую критическую инфраструктуру на данный момент. Есть одна страна, которая является главным врагом Европы – и это Россия".Однако нынешнее расследование показало на примере Бельгии, что вся эта истерия – опасная выдумка ради денег.Оказалось, что глава МО Бельгии Франкен, прямо обвинивший Россию в "атаке дронов", под шумок протащил закупку без тендера антидронов на 50 миллионов евро, причем цены были скромно и по-европейски завышены раз в десять. Характерно, что до "русских атак" Франкен активно продвигал многолетний план увеличения оборонного бюджета примерно на 34,2 млрд евро, в том числе миллиардные контракты на системы борьбы с беспилотниками, то есть планы у бельгийского Остапа Бендера были грандиозные.И также выяснилось, что из 172 случаев фиксации "русских дронов" 169 – либо прямая ложь, либо любительские дроны, либо иные объекты (вроде звезд, прожекторов и полицейских вертолетов), и только в трех (!) случаях было официальное заключение, что дроны – российские.И тут слышится барабанная дробь: страны, официально заклеймившие Путина – исключительно страны, с которыми граничит Украина, а именно Польша, Румыния и Молдова.Особенно забавляет польский кейс.11 сентября 2025 года польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что накануне было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, военные сбили якобы российские беспилотники. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти русских БПЛА, хотя временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.На самом деле все было представлено очень красиво. В частности, на частных жилых домах были аккуратно разложены почти самые настоящие российские "Герани". Никого, естественно, не смутило, что "Герани" были любовно скреплены изолентой и не развалились при ударе, а сами дома остались целехоньки. Кроме того, почему-то все ужасные боевые русские дроны как один оказались без боевой части, и по молитвам Польской Богоматери никто из граждан страны чудом не пострадал.Опять же чудом мгновенно после этих жутких инцидентов была утвержден план Еврокомиссии "Дорожная карта оборонной готовности-2030", центральным ядром которого стало срочное создание той самой "стены дронов", на которую было выделено 10 миллиардов евро.На самом деле кроме денег заказчики и исполнители провокации с дронами имели и иные цели.Как написал 6 октября 2025 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная версия истории с дронами – "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну".Это подтвердили венгерские СМИ, которые прямо сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Цель - создать Casus belli для войны между Россией и НАТО.Изначально план состоял в следующем:1. Отремонтировать повреждённые или перехваченные российских БПЛА.2. Оснастить дроны боевой частью.3. Направить под видом "русских дронов" на знаковые объекты НАТО в Польше и Румынии.4. Провести дезинформационную кампанию с целью обвинить во всём Москву.5. Развязать вооружённый конфликт между Российской Федерацией и НАТО.По некоторым данным, для провокации в Польше использовался Яворовский полигон Западной Украины, куда после ремонта на львовском заводе "Лорта" были привезены русские "Герани".Хотя прошлогодний план провалился, в Киеве своих попыток столкнуть Россию и НАТО не оставляют и сейчас. Тогда пытались "накачать" НАТО, атакуя альянс "российскими дронами", а теперь атакуют Россию, атакуя ее западными дронами через территорию балтийских недогосударств.Может ли это сработать? К сожалению, вероятность военного ответа России на подобного рода провокации с прямым участием Европы значительно выше нуля.Только немного непонятно: неужели на Банковой не понимают, что в случае "часа икс" от главного военного плацдарма НАТО в лице Украины за несколько минут останется только слой стекла и пепла?Остается надеяться, что это понимает хоть кто-нибудь в самой Европе.
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
россия
польша
европа
россия, польша, европа, владимир путин, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, совбез, мнения
Россия, Польша, Европа, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Совбез, Мнения

В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая

22:33 18.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
В стране писающих мальчиков, тысячи сортов пива и одной штаб-квартиры НАТО разгорелся некрасивый скандал.
Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT опубликовала результаты своего длительного расследования, согласно которому прошлогодняя история с российскими дронами, якобы затерроризировавшими Европу – стопроцентный фейк.
В центре скандала – министр обороны Бельгии Тео Франкен, который оказался очень ловким малым.
Напомним: с сентября по декабрь 2025 года в одиннадцати (!) европейских странах были надежно и неопровержимо зафиксированы многочисленные "атаки" дронов, которые тут же оказались российскими.
"Атаки" заключались в том, что дроны "кружили", "зависали", "перемещались" и "горели огнями" вблизи военных и гражданских объектов, включая главные военные базы НАТО, военные склады, заводы и аэропорты.
Не предъявив ни одного доказательства, европейские страны сразу обвинили Россию. Например, министр обороны Дании Фредериксен, заглянув в душу Путину, сразу поняла, кто за всем этим стоит: "Это – наиболее серьезная атака на датскую критическую инфраструктуру на данный момент. Есть одна страна, которая является главным врагом Европы – и это Россия".
Однако нынешнее расследование показало на примере Бельгии, что вся эта истерия – опасная выдумка ради денег.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто он — Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Оказалось, что глава МО Бельгии Франкен, прямо обвинивший Россию в "атаке дронов", под шумок протащил закупку без тендера антидронов на 50 миллионов евро, причем цены были скромно и по-европейски завышены раз в десять. Характерно, что до "русских атак" Франкен активно продвигал многолетний план увеличения оборонного бюджета примерно на 34,2 млрд евро, в том числе миллиардные контракты на системы борьбы с беспилотниками, то есть планы у бельгийского Остапа Бендера были грандиозные.
И также выяснилось, что из 172 случаев фиксации "русских дронов" 169 – либо прямая ложь, либо любительские дроны, либо иные объекты (вроде звезд, прожекторов и полицейских вертолетов), и только в трех (!) случаях было официальное заключение, что дроны – российские.
И тут слышится барабанная дробь: страны, официально заклеймившие Путина – исключительно страны, с которыми граничит Украина, а именно Польша, Румыния и Молдова.
Особенно забавляет польский кейс.
11 сентября 2025 года польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что накануне было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, военные сбили якобы российские беспилотники. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти русских БПЛА, хотя временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
На самом деле все было представлено очень красиво. В частности, на частных жилых домах были аккуратно разложены почти самые настоящие российские "Герани". Никого, естественно, не смутило, что "Герани" были любовно скреплены изолентой и не развалились при ударе, а сами дома остались целехоньки. Кроме того, почему-то все ужасные боевые русские дроны как один оказались без боевой части, и по молитвам Польской Богоматери никто из граждан страны чудом не пострадал.
Опять же чудом мгновенно после этих жутких инцидентов была утвержден план Еврокомиссии "Дорожная карта оборонной готовности-2030", центральным ядром которого стало срочное создание той самой "стены дронов", на которую было выделено 10 миллиардов евро.
На самом деле кроме денег заказчики и исполнители провокации с дронами имели и иные цели.
Как написал 6 октября 2025 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная версия истории с дронами – "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну".
Это подтвердили венгерские СМИ, которые прямо сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Цель - создать Casus belli для войны между Россией и НАТО.
Изначально план состоял в следующем:
1. Отремонтировать повреждённые или перехваченные российских БПЛА.
2. Оснастить дроны боевой частью.
3. Направить под видом "русских дронов" на знаковые объекты НАТО в Польше и Румынии.
4. Провести дезинформационную кампанию с целью обвинить во всём Москву.
5. Развязать вооружённый конфликт между Российской Федерацией и НАТО.
По некоторым данным, для провокации в Польше использовался Яворовский полигон Западной Украины, куда после ремонта на львовском заводе "Лорта" были привезены русские "Герани".
Хотя прошлогодний план провалился, в Киеве своих попыток столкнуть Россию и НАТО не оставляют и сейчас. Тогда пытались "накачать" НАТО, атакуя альянс "российскими дронами", а теперь атакуют Россию, атакуя ее западными дронами через территорию балтийских недогосударств.
Может ли это сработать? К сожалению, вероятность военного ответа России на подобного рода провокации с прямым участием Европы значительно выше нуля.
Только немного непонятно: неужели на Банковой не понимают, что в случае "часа икс" от главного военного плацдарма НАТО в лице Украины за несколько минут останется только слой стекла и пепла?
Остается надеяться, что это понимает хоть кто-нибудь в самой Европе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
