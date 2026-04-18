В Киеве придумали просто гениальную идею против России – и она рабочая

В стране писающих мальчиков, тысячи сортов пива и одной штаб-квартиры НАТО разгорелся некрасивый скандал.

Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT опубликовала результаты своего длительного расследования, согласно которому прошлогодняя история с российскими дронами, якобы затерроризировавшими Европу – стопроцентный фейк.В центре скандала – министр обороны Бельгии Тео Франкен, который оказался очень ловким малым.Напомним: с сентября по декабрь 2025 года в одиннадцати (!) европейских странах были надежно и неопровержимо зафиксированы многочисленные "атаки" дронов, которые тут же оказались российскими."Атаки" заключались в том, что дроны "кружили", "зависали", "перемещались" и "горели огнями" вблизи военных и гражданских объектов, включая главные военные базы НАТО, военные склады, заводы и аэропорты.Не предъявив ни одного доказательства, европейские страны сразу обвинили Россию. Например, министр обороны Дании Фредериксен, заглянув в душу Путину, сразу поняла, кто за всем этим стоит: "Это – наиболее серьезная атака на датскую критическую инфраструктуру на данный момент. Есть одна страна, которая является главным врагом Европы – и это Россия".Однако нынешнее расследование показало на примере Бельгии, что вся эта истерия – опасная выдумка ради денег.Оказалось, что глава МО Бельгии Франкен, прямо обвинивший Россию в "атаке дронов", под шумок протащил закупку без тендера антидронов на 50 миллионов евро, причем цены были скромно и по-европейски завышены раз в десять. Характерно, что до "русских атак" Франкен активно продвигал многолетний план увеличения оборонного бюджета примерно на 34,2 млрд евро, в том числе миллиардные контракты на системы борьбы с беспилотниками, то есть планы у бельгийского Остапа Бендера были грандиозные.И также выяснилось, что из 172 случаев фиксации "русских дронов" 169 – либо прямая ложь, либо любительские дроны, либо иные объекты (вроде звезд, прожекторов и полицейских вертолетов), и только в трех (!) случаях было официальное заключение, что дроны – российские.И тут слышится барабанная дробь: страны, официально заклеймившие Путина – исключительно страны, с которыми граничит Украина, а именно Польша, Румыния и Молдова.Особенно забавляет польский кейс.11 сентября 2025 года польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что накануне было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, военные сбили якобы российские беспилотники. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти русских БПЛА, хотя временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.На самом деле все было представлено очень красиво. В частности, на частных жилых домах были аккуратно разложены почти самые настоящие российские "Герани". Никого, естественно, не смутило, что "Герани" были любовно скреплены изолентой и не развалились при ударе, а сами дома остались целехоньки. Кроме того, почему-то все ужасные боевые русские дроны как один оказались без боевой части, и по молитвам Польской Богоматери никто из граждан страны чудом не пострадал.Опять же чудом мгновенно после этих жутких инцидентов была утвержден план Еврокомиссии "Дорожная карта оборонной готовности-2030", центральным ядром которого стало срочное создание той самой "стены дронов", на которую было выделено 10 миллиардов евро.На самом деле кроме денег заказчики и исполнители провокации с дронами имели и иные цели.Как написал 6 октября 2025 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная версия истории с дронами – "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну".Это подтвердили венгерские СМИ, которые прямо сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Цель - создать Casus belli для войны между Россией и НАТО.Изначально план состоял в следующем:1. Отремонтировать повреждённые или перехваченные российских БПЛА.2. Оснастить дроны боевой частью.3. Направить под видом "русских дронов" на знаковые объекты НАТО в Польше и Румынии.4. Провести дезинформационную кампанию с целью обвинить во всём Москву.5. Развязать вооружённый конфликт между Российской Федерацией и НАТО.По некоторым данным, для провокации в Польше использовался Яворовский полигон Западной Украины, куда после ремонта на львовском заводе "Лорта" были привезены русские "Герани".Хотя прошлогодний план провалился, в Киеве своих попыток столкнуть Россию и НАТО не оставляют и сейчас. Тогда пытались "накачать" НАТО, атакуя альянс "российскими дронами", а теперь атакуют Россию, атакуя ее западными дронами через территорию балтийских недогосударств.Может ли это сработать? К сожалению, вероятность военного ответа России на подобного рода провокации с прямым участием Европы значительно выше нуля.Только немного непонятно: неужели на Банковой не понимают, что в случае "часа икс" от главного военного плацдарма НАТО в лице Украины за несколько минут останется только слой стекла и пепла?Остается надеяться, что это понимает хоть кто-нибудь в самой Европе.

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

