https://ukraina.ru/20260419/ot-analogii-k-apologii-vzglyad-sverkhu-na-spiral-istorii-1078060257.html

От аналогии к апологии. Взгляд сверху на спираль истории

История не ходит по кругу. Она движется по спирали. Но если смотреть на нее по-философски сверху - любопытная картина получается. Именно тогда спираль как пружинка визуально сжимается в круг. И вроде бы подзабытые реалии прошлого становятся триггером для ассоциаций настоящего

2026-04-19T11:25

мнения

израиль

украина

россия

николас мадуро

запорожская аэс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d9e7c64a8faf0968692e13445f3354b.jpg

Вот смотрю на немыслимый хоровод нынешнего геополитического вихря. Казалось бы, в его смерче безумно смешалось все: танкеры в Ормузском проливе, иранские ядерные реакторы, американские авиаматки, "железный купол" над Израилем, украинские беспилотники над Балтией, российские штурмы под Славянском, девяносто миллиардов европейских военных кредитов для Украины… Не хватит листа, чтобы перечислить мелькающие в круговерти фантомы. Но когда взгляд проникает вглубь, вижу, как по кругу носятся узнаваемые фигуры девяностых.Вот всплывают смутные (и мутные) образы вожаков - "спортсменов". Накачанные, резкие, дерзкие. Яркие в спортивно-кожаном камуфляже. Обаятельные беспредельщики, гламурные бандиты. Едим шашлычки на природе. Базарим. Пригласили как журналиста посоветоваться кое о чем.Спрашивают, есть ли у Запорожской АЭС "крыша". Мол, электроэнергию терпилы куда-то продают, а кто "крышует" их бизнес - непонятки. Собираются "забить стрелу" их боссам. И предложить свою "крышу".Ошарашено отвечаю, что их бригаде "атомные лохи" вряд ли по зубам. Там интересы государства. Смеются. Мол, какое такое "государство"? Государство - это мы…Сидим в кафе с приятелем - политтехнологом. Он в "уважухе" у братвы за то, что может выпить бокал красного, а потом им же закусить, перемалывая могучими клыками даже длинную ножку фужера. Напротив вальяжно расположился "законник". Бушлат давно уже поменял на "Бриони", но золото зубов еще не сменил на фарфор."Трём тему" - как визави правильно "замастырить" избирательную кампанию в депутаты. Мой приятель порожняк не гонит, говорит по делу: "Грев избирателей гречкой уже не канает. Надо бы убедить лохов, что у вас нет личной корысти. Можно, к примеру, порешать с хорошим "лепилой" ампутацию ног. Кандидата-инвалида никто не заподозрит в корыстном блудняке. И тогда в масть предвыборный лозунг - "мои понятия - моё богатство!"…Смотрю по телеку первые серии "Улицы разбитых фонарей". Самая середина девяностых. Как-то всё беспросветно. Сопереживаю обаяшкам-ментам. Непонятно, как они еще держатся в ободранных и прокуренных кабинетах. Как еще не подмяты и "спортсменами", и "бродягами".За первыми стоят качалки, бэхи, рэкет с ларьков и базаров. И тот же беспредел.За вторыми - общаки, зоны и "темы". И те же понятия.Ну и так, по мелочи: первые бегают с многозарядными стильными "глоками". Вторые - с бронебойными винтажными "тэтэхами".Никаких шансов у ментов. Подомнут, перекупят, постреляют. С их-то бессильными законами и слабосильными "макарками"…Потом еще и на закрытом совещании оказываюсь у силовиков. Угрюмо советуются, как выстоять против навалы криминала. Кто-то за "черную стрелу" - отстрел нарушителей без закона. Кто-то за "красный террор" - использование армии на внутреннем фронте борьбы за остатки государственности. Не верю!Еще по субботам хожу в баню с действующим премьером. Он перед выходом прячет за пояс спецствол - патрон стандартный, но обойма на восемнадцать выстрелов. Спрашиваю: "Евгений Кириллович, а зачем такой инструмент?" Снисходительно поясняет: "Ты не понимаешь. Вот я стреляю из-за бочки восемь раз подряд. Они думают, что буду перезаряжаться, и выбегают. Тут и кладу всех."Прикидываю, где это мы будем с действующим премьером большого европейского государства ныкаться за бочками. И кто это "они", которые будут набегать… Хотя время было такое. Не "царь-колокол", а "премьер-бочка"…Так вот. Слушаю сейчас интервью с популярным экспертом. Ведущий спрашивает о возможности военного столкновения РФ с ЕС. Эксперт саркастически хохочет: "Какое столкновение? Еще Бжезинский ответил, что война России с Западом исключена. Пятьсот ярдов вывезенных российской элитой лежат в западных банках. Для них Запад роднее собственной земли".Честно говоря, не помню такого пассажа от Сбига. Был он абсолютный наш враг. Но враг объективный. Так уж случилось, что его сын Ян был моим аспирантом. С папашей встречаться доводилось. Он, как все поляки, боялся Россию панически, несмотря ни на какие её "продажные элиты".Но дело даже не в этом. Если следовать логике "эксперта", у "ментов" упомянутого времени не было шансов ни против рэкетиров, ни против воров. Деньги многих "элитных" силовиков "крутились" в их схематозах и общаках. Но куции "макарки" как-то воевали с криминалом и как-то победили. Не помогли продвинутые "глоки" и брутальные "тэтэхи".Да, они не только воевали, но и играли в жмурки. Но все же во главе державы оказались в конце концов не конченые бандиты и законные воры, а выжившие силовики и правоведники. Ну, уж какие есть. Хотя спасибо, что есть такие…Брожу по этим аналогиям. "Что-то мне знакомое, так, так…" Такие различные по масштабу и судьбе страны - Штаты, Израиль, Украина. Но явно проглядывает нечто общее. Ба! Да это же "спортсмены"-рэкетиры девяностых. Беспредел, дерзость, хуцпа… Никаких законов и ограничений. Только воля и желания "бригадира"…Такие разнообразные, извините, члены ЕС. Но что-то их связывает. Ба! Да это же воры -"законники". Хотя законом манкируют или манипулируют, но уважают понятия. "Европейские ценности" называются. Контролируют "зону". Валютную. Правда, общак держат за океаном. В ФРС. Ведь и ЕС, и ФРС ( Федеральную резервную систему), которая обслуживает всю Западную зону, создавала одна "кодла". В смысле, одни и те же еврейские банкиры, европейской, естественно, масти…Ну и многострадальное Отечество. Вроде наивно, но пытается верить в закон, порядок, институты. Люди требуют до хрипа: " "черную стрелу", "красный террор" - сажать без проволочек, стрелять без заморочек". А там - наверху отвечают что-то про закон, правила, суды, процедуры.Люди кричат про то, как ловко Штаты используют беспредел. Как того же Мадуро в зиндан и выкуп - вся нефть Венесуэлы. Или как Израиль расправляется с оппонентами в Газе, Ливане, Сирии. Или как Украина доит международные финансы. А наши начальники монотонно твердят про международные законы. По которым в конце концов будут судить беспредельщиков…Люди тычат в ЕС. Мол, ловко же тот все законы подламывает под собственные понятия. А наши говорят, что их паханы и бандерши закончат плохо. Вон, былые наши комиссары, которые ставили понятия выше законов, и закончили неважно. А "евро-комиссары" с похожими замашками закончат еще хуже. Ох, отведает завтра будущий порядок "комиссарского тела" урсул и каллос. Нет, не будут они вечно смотрящими своей зоны. Ноги коротки. Даже не отрезанные…А люди скандируют: " Нет, нет мы хотим сегодня…"…Опять вспоминаю девяностые. Как тогда хотелось порядка сразу и сейчас. Понятно, что аналогии "хромают". Но в каждой аналогии есть доля аналогии…Да, жизнь быстротечна, а суд истории "мелет медленно" даже с помощью силовиков и правократов. Эта медлительность, конечно, бесит. Но приходится быть ее апологетом. Ну, чтобы не оказаться вновь на улице разбитых фонарей.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

