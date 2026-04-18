Чудская победа 1242 года. Как Александр Невский помог созданию "Псковской Укра́ины"
18 апреля в Российской Федерации отмечается день воинской славы в честь победы воинов Александра Невского в Ледовом побоище 1242 года. Историки такой выбор даты для празднования считают неверным, поскольку сражение произошло 5 апреля по юлианскому календарю, что соответствует 12 апреля по григорианскому
Более того, по правилам исторической хронологии, даты событий, произошедших до введения григорианского календаря в 1582 году, обычно не переводятся на новый стиль.
Это, конечно, не отменяет огромной значимости событий, произошедших в Чудско-Псковском регионе в 1242 году. Как отмечает военный историк, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин, после побед Александра Невского "дальше на восток немцы из Прибалтики продвигаются только в 1918 году".
Само понятие "Псковская Укра́ина" вошло в употребление уже после времени княжения Александра Ярославича - в XVI веке, вслед за присоединением Псковской земли к Российскому государству. Тем не менее, восточный берег Чудского озера, как и местность за рекой Великая, вряд ли удалось защитить от поглощения Ливонской конфедерацией, не будь в XIII веке главной военной победы великого русского полководца и святого.
В XIV столетии здесь начал формироваться непременный атрибут российских украин – казачество. Как утверждает Салмин, к западу от реки Великая возникла территория с особым налоговым и административным режимом под названием Слобода. Сюда устремились в основном переселенцы из Пскова и Новгорода в поисках земли и личной свободы, зачастую имевшие проблемы с законом. Среди таковых были знаменитые речные пираты – ушкуйники. Московский князь требовал от Новгорода их выдачи, в связи с чем они искали укрытие в слободах, жители которых охраняли рубежи Псковской земли и слабо контролировались властями ("с Дона выдачи нет").
Но до этого могло и не дойти, как и до превращения Пскова в оплот Руси – России на границе с Прибалтикой, не сумей Невский справиться в "Ольгином граде" с прогерманским политическим переворотом, произошедшим в 1240 году.
Ещё за два десятилетия до тех событий ничто не вызывало особых опасений. В 1217 году псковичи и новгородцы вместе совершили победоносный поход к крепости Медвежья Голова (Отепя), что на востоке земель эстов. То было первое вооружённое столкновение русских с немцами в Прибалтике. Завершилось оно пленением Теодориха фон Буксгевдена – одного из лидеров крестоносцев, младшего брата архиепископа Альберта Рижского.
В 1222 и 1223 годах псковско-новгородско-владимирский альянс успешно воевал с немцами и их союзниками на территории Эстонии. Русские достигли Колывани (Ревеля, нынешнего Таллина), однако в 1224 году крестоносцы перешли в контрнаступление и лишили псковичей Юрьева (Тарту).
Такая перемена в военных действиях была обусловлена и трагическими событиями на реке Калке. Смоленский княжеский дом понёс там в сражении с монголами тяжёлые потери, а именно на него опирался тогдашний князь Пскова Владимир Мстиславич.
Псковская знать, в составе которой была влиятельная проливонская партия, выбрала стратегию мирного сосуществования с немцами. Это стало причиной конфликта с переяславско-новгородским князем Ярославом Всеволодовичем (отцом Александра Невского). Размолвка с деятельным князем была обусловлена и опасением, что тот стремится подчинить Псков Новгороду.
Псковитяне отказались поддержать поход князя Ярослава на Ригу, заявив потомку Долгорукого, что с латинянами у них мир. Но надежды на "многовекторную" внешнюю политику себя не оправдали. В 1233 году политические беженцы из Новгорода – противники "княжеского самовластия", укрывшиеся у ливонцев и при поддержке последних вероломно захватили Изборск.
Очистив Изборск от противника, псковичи, вероятно, присоединились весной 1234 года к наступлению владимирцев и новгородцев на Юрьев. Вынудив немцев к генеральному сражению, князь Ярослав разгромил их на реке Омовже. Именно тогда и случилось потопление ливонцев, которое показал в своём знаменитом фильме "Александр Невский" Сергей Эйзенштейн.
В 1240 году последовала новая волна натиска с запада. И была она гораздо мощнее, чем предыдущая. Ведь кроме отрядов прибалтийских епископов, рижского архиепископа, рыцарей-меченосцев в боевых действиях участвовали и подданные датского короля. Кроме того, существовавший в Ливонии союз меченосцев в 1237 году влился в гораздо более мощный Тевтонский орден.
Быстро овладев в сентябре 1240 года Изборском, западная коалиция подошла к Пскову и осаждала его в течение недели. Однако новгородцы на помощь своим соседям-союзникам не выступили. Более того, первую столицу Руси неожиданно покинул недавний триумфатор битвы против шведов на Неве – князь Александр Ярославич.
Скорее всего, данный шаг молодого князя был обусловлен отказом Новгорода вступаться за Псков. В этих условиях город у Чудского озера капитулировал.
"Александр Невский". Кадр из фильма
Однако история о том, что якобы ночью "боярин" Твердило Иванкович впустил врагов во Псков, в летописях подтверждения не находит. Данный представитель знати официально вёл переговоры о капитуляции города и, судя потому, что оказался во главе его при новой власти, выступал за прекращение сопротивления.
Фактически в Пскове произошёл переворот. Во главе города оказываются Твердило и двое немецких фогтов (наместников). Последние, видимо, представляли интересы ордена и дерптского епископата (граничившего с Псковом).
Первым делом с берегов Чудского озера были изгнаны те, кто не принял немецкую власть. "Идите к своему князю: вы нам не братья!", – говорили сторонникам Александра Невского взявшие верх западники (почти 800 лет прошло – ничего не поменялось, – Ред.)
А затем решивший отсидеться в стороне Новгород в полной мере испытал на себе истину о пагубности выбора в пользу позора при дилемме между ним и войной. Осенью поставленные на службу Ливонской конфедерации вооружённые отряды Пскова вместе со своими новыми союзниками совершили рейд на новгородские владения вплоть до Луги, в 30-ти километрах от Новгорода. Немцы тем временем захватывают территорию Ижоры и основывают крепость Копорье.
Непосредственный удар по Новгороду становился лишь вопросом времени. В связи с этим вольнолюбивая вечевая демократия вынуждена была дважды просить Невского вернуться на берега Волхова.
В 1241 году Ярославич повёл активную кампанию по освобождению Новгородчины. Немцы изгоняются из Луги, Копорья, а в марте 1242 года новгородско-владимирская рать стремительно взяла Псков. Причём, кровопролитных боёв за столицу княжества не отмечено. Невский занимает "Ольгин град" почти без сопротивления, пленив находившихся там ливонцев.
© Виртуальный Русский музейВладимир Серов "Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища", 1945 год, ГРМ
А затем была предпринята попытка вновь перенести военные действия на территорию Прибалтики. Объединённые силы Тевтонского ордена и дерптского епископа контратакуют, в апреле у Чудского озера они сошлись с войсками под командованием Александра Невского.
Судя по всему, псковитяне внесли существенный вклад в разгром немцев, так как по условиям заключённого после Ледового побоища мирного договора они получили для сбора дани Лотыгольскую землю (Латгалию), которая ещё с 1224 года принадлежала Ливонии.
Летопись говорит, что после освобождения города Александр Ярославич обратился к псковитянам со словами, которые фактически стали его завещанием. На современном русском языке они звучат так:
"Если же в будущем кто-либо из моих родственников или потомков прибудет к вам в Псков вынужденно или добровольно и вы его не примете или не окажете ему почестей, приличествующих князю, то уподобитесь окаянным евреям, распявшим Христа".
С тех пор псковичи ещё не раз подвергались вторжениям с запада и даже пережили иноземное завоевание, но никогда не обращали оружия против владимирско-московских князей и Российского государства.
