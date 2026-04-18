https://ukraina.ru/20260418/chudskaya-pobeda-1242-goda-kak-aleksandr-nevskiy-pomog-sozdaniyu-pskovskoy-ukrainy-1077954890.html

Чудская победа 1242 года. Как Александр Невский помог созданию "Псковской Укра́ины"

18 апреля в Российской Федерации отмечается день воинской славы в честь победы воинов Александра Невского в Ледовом побоище 1242 года. Историки такой выбор даты для празднования считают неверным, поскольку сражение произошло 5 апреля по юлианскому календарю, что соответствует 12 апреля по григорианскому

2026-04-18T08:00

история

история

русь

князья

псков

прибалтика

луга

сергей эйзенштейн

xiii век

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/10/1077953448_348:0:1761:795_1920x0_80_0_0_2d990849047f51f6e65827503958e939.jpg

Более того, по правилам исторической хронологии, даты событий, произошедших до введения григорианского календаря в 1582 году, обычно не переводятся на новый стиль.Это, конечно, не отменяет огромной значимости событий, произошедших в Чудско-Псковском регионе в 1242 году. Как отмечает военный историк, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин, после побед Александра Невского "дальше на восток немцы из Прибалтики продвигаются только в 1918 году".Само понятие "Псковская Укра́ина" вошло в употребление уже после времени княжения Александра Ярославича - в XVI веке, вслед за присоединением Псковской земли к Российскому государству. Тем не менее, восточный берег Чудского озера, как и местность за рекой Великая, вряд ли удалось защитить от поглощения Ливонской конфедерацией, не будь в XIII веке главной военной победы великого русского полководца и святого.В XIV столетии здесь начал формироваться непременный атрибут российских украин – казачество. Как утверждает Салмин, к западу от реки Великая возникла территория с особым налоговым и административным режимом под названием Слобода. Сюда устремились в основном переселенцы из Пскова и Новгорода в поисках земли и личной свободы, зачастую имевшие проблемы с законом. Среди таковых были знаменитые речные пираты – ушкуйники. Московский князь требовал от Новгорода их выдачи, в связи с чем они искали укрытие в слободах, жители которых охраняли рубежи Псковской земли и слабо контролировались властями ("с Дона выдачи нет").Но до этого могло и не дойти, как и до превращения Пскова в оплот Руси – России на границе с Прибалтикой, не сумей Невский справиться в "Ольгином граде" с прогерманским политическим переворотом, произошедшим в 1240 году.Ещё за два десятилетия до тех событий ничто не вызывало особых опасений. В 1217 году псковичи и новгородцы вместе совершили победоносный поход к крепости Медвежья Голова (Отепя), что на востоке земель эстов. То было первое вооружённое столкновение русских с немцами в Прибалтике. Завершилось оно пленением Теодориха фон Буксгевдена – одного из лидеров крестоносцев, младшего брата архиепископа Альберта Рижского.В 1222 и 1223 годах псковско-новгородско-владимирский альянс успешно воевал с немцами и их союзниками на территории Эстонии. Русские достигли Колывани (Ревеля, нынешнего Таллина), однако в 1224 году крестоносцы перешли в контрнаступление и лишили псковичей Юрьева (Тарту).Такая перемена в военных действиях была обусловлена и трагическими событиями на реке Калке. Смоленский княжеский дом понёс там в сражении с монголами тяжёлые потери, а именно на него опирался тогдашний князь Пскова Владимир Мстиславич.Псковская знать, в составе которой была влиятельная проливонская партия, выбрала стратегию мирного сосуществования с немцами. Это стало причиной конфликта с переяславско-новгородским князем Ярославом Всеволодовичем (отцом Александра Невского). Размолвка с деятельным князем была обусловлена и опасением, что тот стремится подчинить Псков Новгороду.Псковитяне отказались поддержать поход князя Ярослава на Ригу, заявив потомку Долгорукого, что с латинянами у них мир. Но надежды на "многовекторную" внешнюю политику себя не оправдали. В 1233 году политические беженцы из Новгорода – противники "княжеского самовластия", укрывшиеся у ливонцев и при поддержке последних вероломно захватили Изборск.Очистив Изборск от противника, псковичи, вероятно, присоединились весной 1234 года к наступлению владимирцев и новгородцев на Юрьев. Вынудив немцев к генеральному сражению, князь Ярослав разгромил их на реке Омовже. Именно тогда и случилось потопление ливонцев, которое показал в своём знаменитом фильме "Александр Невский" Сергей Эйзенштейн.В 1240 году последовала новая волна натиска с запада. И была она гораздо мощнее, чем предыдущая. Ведь кроме отрядов прибалтийских епископов, рижского архиепископа, рыцарей-меченосцев в боевых действиях участвовали и подданные датского короля. Кроме того, существовавший в Ливонии союз меченосцев в 1237 году влился в гораздо более мощный Тевтонский орден.Быстро овладев в сентябре 1240 года Изборском, западная коалиция подошла к Пскову и осаждала его в течение недели. Однако новгородцы на помощь своим соседям-союзникам не выступили. Более того, первую столицу Руси неожиданно покинул недавний триумфатор битвы против шведов на Неве – князь Александр Ярославич.Скорее всего, данный шаг молодого князя был обусловлен отказом Новгорода вступаться за Псков. В этих условиях город у Чудского озера капитулировал.Однако история о том, что якобы ночью "боярин" Твердило Иванкович впустил врагов во Псков, в летописях подтверждения не находит. Данный представитель знати официально вёл переговоры о капитуляции города и, судя потому, что оказался во главе его при новой власти, выступал за прекращение сопротивления.Фактически в Пскове произошёл переворот. Во главе города оказываются Твердило и двое немецких фогтов (наместников). Последние, видимо, представляли интересы ордена и дерптского епископата (граничившего с Псковом).Первым делом с берегов Чудского озера были изгнаны те, кто не принял немецкую власть. "Идите к своему князю: вы нам не братья!", – говорили сторонникам Александра Невского взявшие верх западники (почти 800 лет прошло – ничего не поменялось, – Ред.)А затем решивший отсидеться в стороне Новгород в полной мере испытал на себе истину о пагубности выбора в пользу позора при дилемме между ним и войной. Осенью поставленные на службу Ливонской конфедерации вооружённые отряды Пскова вместе со своими новыми союзниками совершили рейд на новгородские владения вплоть до Луги, в 30-ти километрах от Новгорода. Немцы тем временем захватывают территорию Ижоры и основывают крепость Копорье.Непосредственный удар по Новгороду становился лишь вопросом времени. В связи с этим вольнолюбивая вечевая демократия вынуждена была дважды просить Невского вернуться на берега Волхова.В 1241 году Ярославич повёл активную кампанию по освобождению Новгородчины. Немцы изгоняются из Луги, Копорья, а в марте 1242 года новгородско-владимирская рать стремительно взяла Псков. Причём, кровопролитных боёв за столицу княжества не отмечено. Невский занимает "Ольгин град" почти без сопротивления, пленив находившихся там ливонцев.А затем была предпринята попытка вновь перенести военные действия на территорию Прибалтики. Объединённые силы Тевтонского ордена и дерптского епископа контратакуют, в апреле у Чудского озера они сошлись с войсками под командованием Александра Невского.Судя по всему, псковитяне внесли существенный вклад в разгром немцев, так как по условиям заключённого после Ледового побоища мирного договора они получили для сбора дани Лотыгольскую землю (Латгалию), которая ещё с 1224 года принадлежала Ливонии.Летопись говорит, что после освобождения города Александр Ярославич обратился к псковитянам со словами, которые фактически стали его завещанием. На современном русском языке они звучат так:"Если же в будущем кто-либо из моих родственников или потомков прибудет к вам в Псков вынужденно или добровольно и вы его не примете или не окажете ему почестей, приличествующих князю, то уподобитесь окаянным евреям, распявшим Христа".С тех пор псковичи ещё не раз подвергались вторжениям с запада и даже пережили иноземное завоевание, но никогда не обращали оружия против владимирско-московских князей и Российского государства.

https://ukraina.ru/20230930/1049799893.html

https://ukraina.ru/20231114/1051005448.html

https://ukraina.ru/20240615/1047278544.html

https://ukraina.ru/20251012/trkhlikiy-ilya-muromets-kak-prototipy-bogatyrya-posluzhili-rusi-na-dnepre-dnestre-i-kaspii--1069995544.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

история, русь, князья, псков, прибалтика, луга, сергей эйзенштейн, xiii век