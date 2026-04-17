Зеленский заговорил о "безопасности" на Украине

Для возвращения украинцев из-за рубежа необходимо обеспечить безопасность Украины и принять план по ее восстановлению, заявил Владимир Зеленский украинским СМИ

2026-04-17T12:31

"Безопасность — [приоритет] номер один. <...> И большой план по восстановлению, который мы будем реализовывать вместе с нашими европейскими партнерами, дай Бог, с европейцами и американцами. Это очень важно", — сказал он.По словам украинского лидера, еще одним приоритетом является обеспечение возвращающихся граждан рабочими местами.На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. По его словам, Берлин намерен продолжать сотрудничество с Киевом в вопросах, касающихся украинских граждан, нашедших убежище в Германии.По данным британского аналитического центра по международным отношениям Chatham House, доля украинцев за рубежом, которые планируют вернуться, снизилась с 74 процентов в ноябре 2022 года до 43 процентов в декабре 2024-го.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

