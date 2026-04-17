Зеленский заговорил о "безопасности" на Украине - 17.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/zelenskiy-zagovoril-o-bezopasnosti-na-ukraine-1078007406.html
Зеленский заговорил о "безопасности" на Украине
Для возвращения украинцев из-за рубежа необходимо обеспечить безопасность Украины и принять план по ее восстановлению, заявил Владимир Зеленский украинским СМИ
новости
украина
германия
киев
фридрих мерц
украина.ру
ес
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg
украина
германия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7881e63d3d3233eb1ea3ef0f6e6a24b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, киев, фридрих мерц, украина.ру, ес, владимир зеленский
Новости, Украина, Германия, Киев, Фридрих Мерц, Украина.ру, ЕС, Владимир Зеленский

12:31 17.04.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Для возвращения украинцев из-за рубежа необходимо обеспечить безопасность Украины и принять план по ее восстановлению, заявил Владимир Зеленский украинским СМИ
"Безопасность — [приоритет] номер один. <...> И большой план по восстановлению, который мы будем реализовывать вместе с нашими европейскими партнерами, дай Бог, с европейцами и американцами. Это очень важно", — сказал он.
По словам украинского лидера, еще одним приоритетом является обеспечение возвращающихся граждан рабочими местами.
На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. По его словам, Берлин намерен продолжать сотрудничество с Киевом в вопросах, касающихся украинских граждан, нашедших убежище в Германии.
По данным британского аналитического центра по международным отношениям Chatham House, доля украинцев за рубежом, которые планируют вернуться, снизилась с 74 процентов в ноябре 2022 года до 43 процентов в декабре 2024-го.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияКиевФридрих МерцУкраина.руЕСВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
