Крах европейской экономики: цифры и факты изданию "Украина.ру" раскрыла Мария Захарова

Деиндустриализация, 0,2% роста Германии и "веселые вассалы". Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос изданию Украина.ру разобрала ЕС по косточкам. Что дальше с Венгрией?

2026-04-17T12:50

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, повлияет ли возможное одобрение кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро новым венгерским руководством на дипломатические отношения России и Венгрии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала с общей характеристики ситуации в Европейском союзе. Захарова подчеркнула, что антироссийские ограничительные меры, которые Евросоюз ввел против России, бьют по самому объединению, его странам-членам и гражданам. В качестве доказательства она привела данные о темпах роста ВВП Евросоюза, которые остаются ниже среднемировых. Она напомнила русскую народную мудрость "Не рой другому яму — сам в нее попадешь", назвав этот принцип классическим и применимым к сложившейся ситуации. Захарова привела конкретные экономические показатели, демонстрирующие упадок в Европейском союзе. По ее словам, ВВП стран Евросоюза в 2025 году увеличился всего на 1,5 процента, а согласно прогнозам, в текущем году показатели будут ниже одного процента. При этом страны, которые некогда были локомотивами мирового экономического роста и Европейского союза — Германия и Франция, — демонстрируют еще более скромную динамику. "Рост ВВП ФРГ в 2025 году составил всего лишь 0,2 процента. Франция — 0,8 процента", — отметила дипломат. По словам Захаровой, для Европейского союза еще более страшным является процесс деиндустриализации. Она подчеркнула, что это происходит не потому, что против Евросоюза была организована некая коалиция желающих нанести ему стратегическое поражение. "Ничего подобного. Это от их чудовищной некомпетентности, от того, что они позволили себя стреножить и лишить чрезвычайно важного показателя своей собственной независимости. Всю жизнь они в отношении других проводили политику колониализма, теперь сами стали практически колониями", — заявила Захарова, сославшись на слова одного из руководителей Бельгии, который задал вопрос странам и народам Евросоюза, чего они хотят — продолжать быть "веселыми вассалами или печальными несчастными рабами". Переходя непосредственно к Венгрии, официальный представитель МИД РФ дала высокую оценку действиям уходящего правительства Виктора Орбана. "Мы высоко оцениваем взвешенную национально ориентированную внешнеполитическую линию правительства Виктора Орбана, который, вопреки колоссальному давлению, которое оказывали Брюссель и другие страны, в основном, конечно, Европейского союза, проводил прагматичные шаги. Он отстаивал не российские национальные интересы, а свои собственные интересы венгерского народа", — заявила Захарова. Она отметила, что Орбан известен своим сбалансированным подходом к сложной международной ситуации и четким пониманием подоплеки конфликта на Украине как результата государственного переворота в этой стране и полностью управляемого извне фактора киевского режима.Кроме того, Захарова, отвечая на вопрос изданию Украина.ру и комментируя поведение стран Европейского союза, призвала их вспомнить "потрясающую сказку" о поросенке, который не умел себя вести и был выставлен с позором. Она объяснила, что европейским странам необходимо сначала научиться цивилизованно вести себя в международном сообществе, отвечать за свои слова и выполнять договоренности.Подробности в публикации "Хрюк на елке": как Захарова проиллюстрировала поведение ЕС, отвечая на вопрос "Украина.ру".Между тем Европа думает, что Россия ударит, а США не защитят. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя недавние предупреждения Москвы о возможности ударов по местам производства беспилотников в Европе, которые поставляются Украине, отметил, что Россия может напасть на Европу уже в ближайшее время, при этом в поддержке США в таком случае есть большие сомнения.

Анна Черкасова

