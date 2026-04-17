Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии

Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии - 17.04.2026 Украина.ру

Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии

Россия приступает к восстановлению Дорнбурга – усадьбы Фальц-Фейнов, построенной в XIX веке в селе Чкалово. Сейчас арт-кластер "Таврида" ведёт регистрацию на участие в программе по проектированию работ, которая пройдёт 7-17 июня в Творческом посёлке "Счастливцево" (г. Геническ Херсонской обл.). Кто же такие Фальц-Фейны и в чём значение их наследия?

2026-04-17T08:00

2026-04-17T08:00

2026-04-17T08:00

история

история

история новороссии

новороссия

сельское хозяйство

заповедник

херсонская область

xix век

xx век

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

16 апреля 1863 года в поселении Аскания-Нова, что в Северной Таврии, родился Фридрих Фальц-Фейн. На рубеже XIX - XX веков ему суждено было возглавить огромное аграрно-промышленное хозяйство, включавшее в себя 10 имений, ряд фабрик, транспортную инфраструктуру, частный порт и даже биосферный заповедник.Новая Аскания являлась сердцем и "визитной карточкой" той провинции. Её основали в конце 1820-х годов подданные герцога Ангальт-Кётенского Фердинанда. В общей сложности в Таврию из маленького германского княжества переселились около 125 колонистов: в основном пастухи, животноводы и ремесленники.Главной заботой их была "культура чистокровных овец и их распространение", как говорилось в письме герцога российскому императору Николаю I.Ангальтская колония в Таврии рассматривалась как взаимовыгодный проект для России и немецкого княжества. Петербург привлекал в пустынную южную провинцию квалифицированных специалистов. Герцогство же стремилось таким образом получить дополнительные доходы в условиях собственного малоземелья и таможенной блокады со стороны Пруссии.Само название Аскания было выбрано в память об одноимённом графстве – древнейшем владении Ангальтской династии, но утраченном ею. К одной из ветвей ангальтцев принадлежала и российская императрица Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская).В первые десятилетия своего существования Новая Аскания не была успешным проектом. В 1856 году это земельное владение площадью в 57 тысяч десятин было продано герцогом землевладельцу немецкого происхождения Фридриху Фейну (прадеду главного героя этого повествования).Отец Фридриха Иоганн в екатерининскую эпоху дезертировал из армии Вюртемберга и обосновался в России. Благодаря службе механиком при Таврическом гражданском губернаторе и предпринимательскому таланту он сумел собрать средства на покупку бывшего казённого поместья в Мелитопольском уезде.Фридрих Фейн поднял овцеводство на ранее невиданный в Таврии уровень. Отказавшись от скрещивания местных пород, он предпочёл разводить привезённых из-за границы чистокровных мериносов. За прекрасный племенной скот и отличную шерсть в 1846 году на выставке в Симферополе он удостоился золотой медали.В большом хозяйстве Фейна кроме 400-тысячного поголовья овец выращивался крупный рогатый скот и лошади. Благодаря активной скупке земель он стал самым богатым землевладельцем губернии. От основной массы помещиков его отличало активное использование в хозяйстве наёмного труда.Данный факт имел большое значение для царя Александра II. После Крымской войны он посетил имение Фейна в селе Преображенка (в современной Херсонской области). За большую помощь русской армии во время войны магнат был награждён серебряной медалью "За усердие" и золотым перстнем с двуглавым орлом в обрамлении чёрных бриллиантов.Монаршим указом от 7 декабря 1864 года потомству Фридриха Иоганновича "как прекрасного деятеля Новороссийского края" разрешили именоваться двойной фамилией Фальц-Фейн. Такая необходимость определялась отсутствием у основателя передового хозяйства Таврии наследников мужского пола. Фальц (Пфальц) – это фамилия мужа единственной дочери Фридриха, происходившего из Саксонии.Внуки Фридриха Иоганновича в 70-80-е годы XIX века продолжили развивать животноводство по заветам деда. Поголовье овец в тот период достигло 750 тысяч голов, 300 тысяч гектаров составила площадь сельскохозяйственных угодий.Огромные изменения в структуре бизнеса произошли благодаря Софье Фальц-Фейн (в девичестве Кнауф). Она была последовательно замужем за двумя внуками Фридриха и второй раз овдовела в 1890 году.После падения цен на шерсть Софья наладила производство рыбных и мясных консервов. Её Одесская Черноморско-Азовская фабрика ежегодно производила до 8 миллионов банок продукции (более 100 наименований). Продукция реализовывалась в Российской империи и за границей, закупалась Вооружёнными силами империи.Также Софья Богдановна основала в Одессе конфетную фабрику. На морском побережье Таврии, в незамерзающей гавани был построен порт Хорлы. Приобретённая помещицей пароходная компания круглый год вывозила разнообразные товары бизнес-империи Фальц-Фейнов. Пароход "София" совершал почтово-товаро-пассажирские рейсы по маршруту Одесса – Скадовск – Хорлы.Расцвет экономической системы Фальц-Фейнов произошёл, когда главой клана стал сын Софи – Фридрих Эдуардович, с которого и начинался рассказ.Его конные заводы и производство крупного рогатого скота были хорошо известны во всей империи. В начале XX века он частично переориентировал хозяйство на земледелие. Высокие урожаи обеспечивались в том числе активным использованием сельскохозяйственных машин (сеялок, молотилок, тракторов).В экономиях Фридриха Фальц-Фейна трудились более тысячи наёмных работников, получавших весьма достойное (в сравнении с другими хозяйствами) жалование. Социальный пакет для них включал оплату больничных, медицинское обслуживание, школьное образование для детей. Почтительное отношение рабочих к хозяину отражало его прозвище среди них – "дядя Федя".Огромное внимание при Софье и Фридрихе ("Втором") уделялось инфраструктурным проектам: строительству дорог, электростанции, почты, телеграфа, больницы, школы, гостиницы и даже кинотеатра.Фридрих очень увлекался зоологией. Во время учёбы в любимом ВУЗе российских немцев – Дерптском университете, он посещал соответствующие музеи и зоопарки в Центральной и Западной Европе.Молодой российский натуралист был знаком с президентом Парижского сада акклиматизации и дружен с директором Берлинского зоопарка. В итоге Фридрих загорелся идеей создать первый в России акклиматизационный парк – заповедник "Аскания-Нова".Первые невспаханные участки ковыльной степи для сохранения её флоры и фауны были изъяты из хозяйственного оборота ещё во время студенчества Фридриха. В созданном заповеднике сохранялись вымирающие местные животные – сайгаки, дикие лошади тарпаны. Также сюда привозились животные из других климатических зон, которые могли приспособиться к степному климату: яки, бизоны, зубры, пятнистые олени, страусы, фазаны. Благодаря такой практике были сохранены почти истреблённые в Азии лошади Пржевальского.На территории имения обустроили зоопарк. Для отдыха и гнездования диких перелетных птиц были созданы искусственные заросли, болота, озера. На 27 гектарах степи был разбит орошаемый дендропарк из лиственных и хвойных пород в ландшафтном стиле.Не удивительно, что благодаря всем этим объектам Аскания-Нова стала привлекать внимание научного мира.В апреле 1914 года по дороге в Ливадию владения Фальц-Фейнов посетил император Николай II, о чём сохранилась уникальная кинохроника. Увиденное на него произвело сильное впечатление. Семейство землевладельцев самодержец в личной переписке характеризовал так: "они совсем русские очень простые достойные люди в обращении".Вскоре Фридрих Эдуардович получил от царя потомственное дворянство. На фамильном гербе изобразили профиль лошади – символ спасённой от исчезновения лошади Пржевальского.Глава Фальц-Фейнов не скрывал радости по данному поводу. По политическим убеждениям он был последовательным консерватором. "Россия – это вам не Англия", – часто говорил Фридрих. По его мнению, страна была ещё не готова для введения "свободы и парламентаризма". И добавлял: "нам нужно время, чтобы спокойно развиваться. Время и сильное умное правительство".Однако время Российской империи подходило к концу. Вскоре после посещения Николаем II Новой Аскании началась Первая мировая, завершившаяся революционными потрясениями в России.После Февральского переворота Фридрих Фальц-Фейн отправился в Москву. Там он и застал приход к власти большевиков. В декабре 1917 года его сразил инсульт, а в феврале по обвинению в шпионаже в пользу Германии Фальц-Фейн был арестован и оказался в Бутырке.Заточение он пытался скрасить чтением лекций по зоологии для сокамерников. Благодаря заступничеству известных учёных теперь уже бывшему таврическому землевладельцу удалось освободиться.В конце лета 1918 года он прибыл в Берлин. Северное Причерноморье в тот период находилось под контролем германско- австрийских войск. Но после революции в Германии они были эвакуированы оттуда.В апреле 1919 года советские власти объявили Асканию-Нову Народным заповедным парком. Но это конечно же не предотвратило её разорения в Гражданскую войну. Во время боевых действий и грабительских налётов было угнано и убито множество животных. С остановкой системы водоснабжения исчезали редкие растения.Символом произошедших разрушений стало уничтожение знаменитого белого дворца в имении Преображенка, построенного в готическом стиле. В нём находились многочисленные произведения искусства.В июне 1919 года отказавшаяся покинуть родные места 79-летняя Софья Фальц-Фейн была расстреляна в Хорлах отрядом красноармейцев. Спустя год в Германии скоропостижно скончался и Фридрих Фальц-Фейн.В 1933 году заповедник преобразовали в Всесоюзный институт животноводства. Вклад семейства Фальц-Фейнов в освоение Северной Таврии и Херсонщины надолго был подвергнут забвению.Примечательно, что германские власти также не испытывали особого пиетета к плодам трудов этнических немцев в Новой Аскании.Во время германской оккупации 1941-44 годов бывший заповедник стал местом расстрелов советских граждан и военнопленных. Была сожжена собранная до революции научная библиотека, насчитывавшая 25 тысяч томов, уничтожены редчайший гербарий (до 1 тысячи видов растений), коллекция чучел животных и коллекция насекомых.Достававшихся им в Новой Аскании животных нацисты вывозили в Германию, а оставшихся расстреливали, в том числе ценнейшие экземпляры и лишь немногим уцелевшим удалось вырваться в степь.Так биосферный заповедник повторил участь экономической системы Фальц-Фейнов, полностью уничтоженной после революции. Восстановить заповедник Советскому Союзу удалось в 60-70 годы. В 1984 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".Два года назад заповедник перешёл под контроль Российской Федерации. Сейчас это особо охраняемая природная территория в Херсонской области. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.

новороссия

херсонская область

российская империя

россия

германия

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, новороссия, сельское хозяйство, заповедник, херсонская область, xix век, xx век, российская империя, николай ii, вуз, юнеско, екатерина ii, россия, германия