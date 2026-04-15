Старый и недобрый венгерский фашизм: параллели с украинским Майданом

После подведения итогов венгерских выборов, на которых победила партия оппозиционера Петера Мадьяра, в соцсетях распространили видео из Будапешта, где толпа молодежи скандировала слова "русские, домой!", – печально известный ксенофобский лозунг, популярный у венгерских шовинистов со времен антисоветского мятежа 1956 года

2026-04-15T12:48

Вопреки утверждениям многих экспертов, которые представляли оппонентов Виктора Орбана идейными либералами, венгерскому премьеру противостояла коалиция ультраправых и либеральных сил, организованная при политическом посредничестве руководства Евросоюза.Победившая венгерская оппозиция напоминает в этом смысле украинский Евромайдан, где "демократические" активисты из всевозможных грантовых фондов объединились в одних рядах с открытыми приверженцами нацизма, не испытывая по этому поводу никаких комплексов.Сам Петер Мадьяр двадцать два года состоял в консервативной партии "Фидес", под руководством того же Орбана. А среди сторонников его партии "Тиса" наиболее заметны радикальные элементы, которые придерживаются воинствующего антикоммунизма и русофобии – двух главных исторических маркеров венгерского националистического движения. Они были заложены еще до Второй мировой войны, во время диктаторского правления Миклоша Хорти, и до сих пор важны для венгерских правых.Консерватор Хорти пришел к власти в 1920 году, на волне белого террора, развернувшегося после падения Венгерской Советской Республики. Его войска убивали коммунистов, социал-демократов, представителей интеллигенции и линчевали евреев, устраивая грандиозные погромы. Отряды военизированного фрайкора, которыми руководил известный своими садистскими наклонностями Пал Пронаи, подвергали население захваченных деревень коллективной порке шомполами – заявляя, что это выбивает из населения дух "московской большевистской заразы".Эти карательные подразделения стали основой будущих фашистских организаций, которые требовали реванша за проигранную Первую мировую войну – потому что Венгрия потеряла по ее итогам как минимум две трети своей территории. Так что Миклош Хорти, дослужившийся в Габсбургской империи до звания вице-адмирала, оказался во главе страны, не имевшей выхода к морю и лишенной собственного военного флота.Этот деятель провозгласил себя регентом воссозданного венгерского королевства, однако он дважды предотвратил реставрацию Карла IV Габсбурга, последнего императора Австро-Венгрии, пытавшегося вернуть себе престол в Будапеште. Хорти не хотел делиться властью ни с кем и конфликтовал с наиболее радикальными лидерами набравших силу фашистских объединений, считая их потенциальными конкурентами. Однако он наладил прекрасные отношения с немецкими нацистами и Адольфом Гитлером, полностью поддерживая его завоевательную политику.Будапешт предоставил Третьему рейху запасы стратегически важного для немецкой промышленности сырья, включая венгерские нефтепромыслы. Фюрер щедро отплатил Хорти за эту дружескую поддержку. В 1939 году, после захвата Чехословакии, венгры получили территорию Закарпатья, а затем установили контроль над частью Словакии. Еще через год Берлин надавил на Румынию, заставив ее уступить венгерскому режиму Северную Трансильванию. А весной 1941-го Венгрия участвовала в немецкой агрессии против Югославии, оккупировав и присоединив к себе сербскую Воеводину.Миклош Хорти был яростным антикоммунистом и русофобом. Он активно подстрекал Гитлера к нападению на Советский Союз, требуя расчленить его по национальному признаку, на множество марионеточных пронемецких протекторатов. Причем венгерский диктатор был убежден, что крестовый поход на Москву окажется для Вермахта быстрой и легкой прогулкой."Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решен. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества", – заявил он по итогам встречи с фюрером, незадолго до начала операции "Барбаросса".Двадцать второго июня 1941 года, после начала вторжения в СССР, Хорти направил Гитлеру приветственную телеграмму, называя этот страшный день "счастливейшим в своей жизни".Венгрия отправила на восточный фронт группировку численностью около миллиона человек, и венгерские солдаты – гонведы – совершили на советской территории множество преступлений. Специальный приказ, подписанный генералом Ференцем Сомбатхейи, разрешал им сжигать населенные пункты и убивать мирное население. Потому что венгерское руководство исходило из положений нацистской расовой теории, считая советских граждан представителями "неполноценной расы".В 1943 году Гитлер тепло поздравил венгерского регента с 75-летием, подарив этому сухопутному адмиралу роскошную яхту. Но Миклош Хорти уже понимал, что Третьему рейху угрожает неизбежное поражение. Изворотливый диктатор пытался проводить сепаратные переговоры с союзниками, чтобы вывести Венгрию из проигранной войны. А узнавший об этом фюрер направил в Будапешт войска и сместил своего вассала в результате переворота.Венгрию возглавил фашист Ференц Салаши – лидер военизированной ультраправой группировки "Скрещенные стрелы", который вошел в историю под прозвищем "последний союзник Гитлера". Салашисты недолго контролировали Будапешт, на который наступала Красная Армия, однако они успели "прославиться" массовыми расстрелами еврейского населения.С целью экономии патронов венгерские националисты топили евреев в Дунае – связывали их веревкой и убивали одного из приговоренных к казни, который падал в воду, увлекая за собой остальных. Сегодня об этом напоминают бронзовые туфли, установленные на набережной Будапешта – потому что фашистские каратели предварительно заставляли своих жертв раздеваться, оставляя обувь на берегу.Именно бывшие салашисты составили костяк послевоенного мятежа в 1956 году, который сопровождался жестокими убийствами сторонников Венгерской партии трудящихся и советских солдат.Националисты писали на стенах домов слова Ruszkik haza! – "Русские домой!", но их жертвами в основном становились все те же евреи и обыкновенные венгры, которых подозревали в сотрудничестве с "Советами". Их показательно расстреливали, вешали и обливали кислотой на улицах Будапешта – не стесняясь снимавших эти сцены европейских корреспондентов.Представители будущей венгерской власти, повторяющие сейчас этот старый националистический лозунг, навряд ли будут играть в либерализм. Украинский политолог Константин Бондаренко уже намекнул, что сторонники Мадьяра могут напомнить современникам о временах Салаши – вовлекая свою страну в очередной общеевропейский поход на восток, под руководством Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляйен.

Александр Савко

