Иран засыпал аэродром под Исфаханом: есть важная причина
В сети 15 апреля появились спутниковые снимки, на которых запечатлен аэродром в 40 км от иранского ядерного центра в Исфахане. На него ранее приземлялись военно-транспортные самолеты ВВС США в рамках операции по спасению пилота сбитого истребителя F-15E Strike Eagle
На кадрах можно увидеть следы горения и обломки уничтоженных американских самолетов и вертолетов. Иранские военные устроили вокруг остовов техники земляную насыпь, которая скрывает ведущиеся на объекте работы.
Помимо этого на взлетно-посадочной полосе можно заметить горы земли, которые не позволят какому-либо самолету приземлиться на нее. Вероятнее всего, иранские власти таким образом хотят предотвратить использование этого аэродрома противником, что особенно важно из-за близости объекта к ядерному центру в Исфахане.
Подписывайся на