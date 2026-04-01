Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории - 14.04.2026 Украина.ру
Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что усомнился в профессиональной пригодности главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом 14 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T00:08
2026-04-14T00:08
2026-04-14T00:08
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Небензя напомнил, что Каллас, оценивая выступление президента России Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, рассказала, что Москва обращалась к Пекину со словами: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что Каллас училась в плохой советской школе.Ранее уведомлялось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT заявил, что у Соединенных Штатов нет стратегии выхода из конфликта с Ираном, кроме переговоров. Лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.Также сообщалось, что слова Каллас о России и Китае вызвали критику. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии училась в плохой советской школе, что, вероятно, повлияло на ее восприятие исторических событий - Небензя предупредил США об отсутствии выхода из войны с Ираном без переговоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
китай
сша
оон, василий небензя, россия, новости, китай, сша, дмитрий песков, владимир путин, украина.ру, rt
ООН, Василий Небензя, Россия, Новости, Китай, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина.ру, RT
Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что усомнился в профессиональной пригодности главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом 14 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Небензя напомнил, что Каллас, оценивая выступление президента России Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, рассказала, что Москва обращалась к Пекину со словами:
"Мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм". "Нам очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас", — добавил Небензя.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что Каллас училась в плохой советской школе.
Ранее уведомлялось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT заявил, что у Соединенных Штатов нет стратегии выхода из конфликта с Ираном, кроме переговоров.
"Блицкриг провалился, режим не рухнул. Для США нет стратегии выхода из этой ситуации", — сказал дипломат. Небензя подчеркнул, что Россия призывает все стороны к мирному урегулированию.
Лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.
Также сообщалось, что слова Каллас о России и Китае вызвали критику.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии училась в плохой советской школе, что, вероятно, повлияло на ее восприятие исторических событий - Небензя предупредил США об отсутствии выхода из войны с Ираном без переговоров.