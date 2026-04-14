Чем дольше конфликт, тем опытнее российские пилоты. Западные СМИ о неприятном для НАТО факте

Чем дольше конфликт, тем опытнее российские пилоты. Западные СМИ о неприятном для НАТО факте - 14.04.2026 Украина.ру

Чем дольше конфликт, тем опытнее российские пилоты. Западные СМИ о неприятном для НАТО факте

Российские военно-воздушные силы приобрели значительный боевой опыт и стали заметно опытнее, чем до начала конфликта на Украине. Об этом 14 апреля написало американское издание Business Insider

2026-04-14T11:15

2026-04-14T11:15

2026-04-14T11:15

"Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота", — говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что долгое время российские пилоты летали в целом меньше своих коллег из стран НАТО. Однако конфликт на Украине "подарил" им годы ценного боевого опыта, который невозможно получить на учениях."В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях", — резюмируется в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боеготовность российской армии находится на самом высоком уровне в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Брюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04.

украина

россия

сво, новости сво сейчас, украина, россия, владимир путин, нато, спецоперация