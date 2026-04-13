"Железный депутат" и "наша Кыця" - зачем Зеленский пошел в атаку на парламентские партии? - 13.04.2026 Украина.ру
"Железный депутат" и "наша Кыця" - зачем Зеленский пошел в атаку на парламентские партии?
"Железный депутат" и "наша Кыця" - зачем Зеленский пошел в атаку на парламентские партии? - 13.04.2026 Украина.ру
"Железный депутат" и "наша Кыця" - зачем Зеленский пошел в атаку на парламентские партии?
Пока "соросята" празднуют убедительную победу своего кандидата в Венгрии (Александр Сорос написал публичное поздравление Петеру Мадьяру - "венгры, возвращайтесь домой"), на Украине идет уголовное наступление на партию, которую за глаза называют "Голос Сороса" и ее лидера, депутата Ярослава Железняка
2026-04-13T19:53
2026-04-13T19:53
Из-за пасхальных праздников тема отошла на второй план, но ее наверняка вернут в украинскую повесткуCуть в том, что в начале апреля агентство ВIHUS info взорвало очередную информационную бомбу, рассказав о коррупции в партии "Голос" на миллионы гривен. Как выяснилось, за бюджетные средства "Голос" заказал 369 устных консультаций на 2 миллиона гривен у предпринимателя, который торгует зерном и табаком. Еще594 тысячи гривен партия заплатила за мониторинги и анализы, которые оказались скопированными отчетами с сайта "ОПОРА", находящимися в открытом доступе. Ну, это как со спутником Сергея Притулы, на который комик собрал миллиарды с доверчивых олухов, при этом публикуя снимки американской разведки, которые американская сторона совершенно безвозмездно передавала Киеву. "Соросята" все одним миром мазаны, так что нет ничего удивительного в том, что они успешно тырят и бюджетные деньги, и частные пожертвования украинцев. Например, тот же "Голос" заплатил почти 400 тысяч гривен за перевод закона, который находится в открытом доступе на сайте Нацбанка. А еще депутаты из этой партии заказывали информационные услуги друг у друга, и тот же Железняк читал лекции своим однопартийцам, а потом клал в карман увесистые гонорары. В свое время НАПК лишил партию государственного финансирования, но после долгих судебных разбирательств "соросят" опять допустили к государственной кормушке. И оттуда кристально честные борцы с коррупцией беззастенчиво тырили деньги на личные нужды.В частности, cам Железняк в период растрат был замглавы "Голоса", так что вряд ли столь масштабные махинации прошли мимо второго человека в партийной иерархии. О чем свидетельствуют и лакшери-апартаменты в Киеве, и люксовый автопарк. Дело в том, что за последние несколько лет партагейноссе Железняк нажил себе шикарную квартиру в украинской столице стоимостью 12 миллионов гривен, автомобили премиум-класса - Infiniti и Lexus. Чтобы купить такую квартиру и машины на зарплату депутата, Железняку пришлось бы копить деньги 17 лет. Правда, формально все это богатство депутату не принадлежит: "соросенок" предусмотрительно переписал недвижимость на родню. Да и вообще, кого удивишь на Украине коррупцией на фоне дела Тимура Миндича, укравшего миллиарды на энергетике во время войны? На этом фоне квартирка и машинка Железняка кажутся детской шалостью. Поэтому, чтобы усилить эффект, у антикоррупционера нашли и связи с Россией, и сотрудничество с ДНР. По данным расследователей из BIHUS.Info, Железняк работал в российской компании Kesarev Consulting и был помощником депутата-регионала Алексея Плотникова. А тесть "железного нардепа" возглавляет компанию из российской агрогруппы "Юг Руси". Мать депутата Ирина Железняк и вообще является совладелицей компании, управляющей офисным центром в Донецке. В соцсети "ВКонтакте" она указала местом жительства Москву. В общем, после таких разоблачений Железняк предстает прямо-таки скрытым агентом России, волком в соросячьей шкуре. Правда, cамых обычных украинцев, заподозренных в связях с Россией, немедленно обвиняют в госизмене и бросают в тюрьму, а вот Железняка чаша сия миновала. А это значит, что копаются в его грязном белье следователи ГБР вовсе не для осуждения и восстановления справедливости, а для того, чтобы держать партию "Голос" на крючке и в случае чего шантажировать заплесневелым компроматом. Все дело в том, что громкие разоблачения антикоррупционера в коррупции (ага, выгнали из борделя за разврат), это всего-навсего реанимация расследования по делу о присвоении имущества и использовании служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК). Само дело было открыто в 2021 году, а пять лет спустя его вытащили из-под сукна и снова пустили в ход. Именно в 2021 году Владимир Зеленский трясся от страха очередного Майдана: рейтинги его скатились до 22%, а 65% украинцев выражали недовольство по поводу выбранного курса и желали пересмотреть результаты своего эмоционального выбора. "Соросята" готовы были пойти им навстречу - ведь, как известно, именно агенты внешнего влияния всегда являются и заводилами, и бенефициарами переворотов. Вот как раз в этот период Зеленский и начал прессовать антикоррупционеров западного разлива с помощью уголовных дел: под раздачу попал и Железняк, и основатель "Голоса", майданный певец из Львова, Святослав Вакарчук. Против фронтмена "Океана Эльзы" инициировали расследование - бывшего депутата подозревали в растрате 13 миллионов гривен. Однако эти дела до приговора не довели - ими только пугали нелояльных. А потом угроза Майдана и вообще исчезла, началась СВО, которая списала все промахи Зеленского и ослабила врагов "незламного гетмана". Но сейчас ситуация грозит повториться: после выборов в Венгрии, за которыми украинцам позволили наблюдать по телевизору, все чаще звучит вопрос о том, почему такой демократичный и европейский процесс смены власти приостановлен на Украине. Да и переговорщики из США и России обсуждают вопрос замены недоговороспособного Зеленского на кого-то более гибкого, включая даже террориста Кирилла Буданова*. Недаром же экс-глава ГУР почти ежедневно совершает чудеса переобувания в воздухе. Поэтому Зеленский и страхуется от всевозможных рисков, стреноживая политических конкурентов "Слуги народа". Ведь под прицел силовиков попала не только партия "Голос", но и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Бабушка украинской политики, почуяв ветер перемен, тоже перекрасилась в оппозиционерку и сразу получила уголовное дело. Неделю назад оно было передано в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - после того, как НАБУ и САП завершили досудебное расследование против экс-премьера. Впрочем, политическая история новейшей Украины не предполагает для Тимошенко серьезного наказания. А вот поводов для пиара Юлия Владимировна получила более чем достаточно и теперь использует все площадки, от парламентской до судебной, для протестного позиционирования. В январе следователи НАБУ нагрянули в офис "Батькивщины" на улице Туровской, изъяли 40 тысяч долларов и предъявили подозрения в совершении коррупционного преступления, а именно по ч. 4 ст. 369 УК Украины: предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение. Проще говоря, Тимошенко платила депутатам из партии власти за нужные ей голосования. Доказательная база - записи ее переговоров с посредником из числа самих депутатов. Однако ни пакетик с 40 тысячами долларов в столе Тимошенко, ни мутные пленки с голосами подкупаемых депутатов, особого эффекта не произвели. Еще раз повторим: на фоне золотых унитазов Миндича и космического воровства еврейских друзяк Зеленского жалкие крохи в карманах "Голоса" и "Батькивщины" никак не впечатлили украинского зрителя. При этом у власти больше не остается никаких механизмов давления на "соросят" и профессиональных оппозицинеров-тимошенковцев в ситуации, когда "борьба с коррупцией" только смешит, а не вызывает негодования масс. Реально посадить Тимошенко или Железняка, конечно, возможно, но особых дивидендов команде Зеленского это не принесет. За Железняка вполне могут вписаться западные Сорос-структуры, вновь набравшие силу в Европе после поражения Виктора Орбана в Венгрии. Уж точно Зеленский не захочет ссориться со спонсорами своего нового венгерского коллеги Петера Мадьяра. Что же касается Тимошенко, то "наша кыця" традиционно оборачивает любую посадку в "перемогу" и выходит из тюрьмы готовым лидером масс - как это было при Леониде Кучме и Викторе Януковиче. Вряд ли Банковая стремится именно к такому результату. Поэтому оппонентов из антикоррупционного лагеря Зеленский будет медленно прессовать, критикуя через ручных депутатов типа Максима Бужанского, любой чих "голосят" и обвиняя их то в давлении на Раду через НАБУ, то в лоббировании антинародных законов, а то и в "реформах по типу СССР". Аналогичным образом будут покусывать и Тимошенко, по принципу "на то и щука в реке, чтоб карась не дремал". Но по-настоящему сделать больно своим политическим противникам глава киевского режима не в состоянии. Пока у него еще есть возможность пугать нелояльных посадками, уголовными делами и журналистскими разоблачениями, но украинское общество давно уже получило прививку от этих "голодных игр". И людей куда больше волнует беспредел ТЦК, насильственная мобилизация, перспективы окончания войны и экономическое падение вкупе с демографической катастрофой, а не борьба мерзавцев с негодяями.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Пока "соросята" празднуют убедительную победу своего кандидата в Венгрии (Александр Сорос написал публичное поздравление Петеру Мадьяру - "венгры, возвращайтесь домой"), на Украине идет уголовное наступление на партию, которую за глаза называют "Голос Сороса" и ее лидера, депутата Ярослава Железняка
Из-за пасхальных праздников тема отошла на второй план, но ее наверняка вернут в украинскую повестку
Cуть в том, что в начале апреля агентство ВIHUS info взорвало очередную информационную бомбу, рассказав о коррупции в партии "Голос" на миллионы гривен.
Как выяснилось, за бюджетные средства "Голос" заказал 369 устных консультаций на 2 миллиона гривен у предпринимателя, который торгует зерном и табаком. Еще
594 тысячи гривен партия заплатила за мониторинги и анализы, которые оказались скопированными отчетами с сайта "ОПОРА", находящимися в открытом доступе.
Ну, это как со спутником Сергея Притулы, на который комик собрал миллиарды с доверчивых олухов, при этом публикуя снимки американской разведки, которые американская сторона совершенно безвозмездно передавала Киеву. "Соросята" все одним миром мазаны, так что нет ничего удивительного в том, что они успешно тырят и бюджетные деньги, и частные пожертвования украинцев.
Например, тот же "Голос" заплатил почти 400 тысяч гривен за перевод закона, который находится в открытом доступе на сайте Нацбанка. А еще депутаты из этой партии заказывали информационные услуги друг у друга, и тот же Железняк читал лекции своим однопартийцам, а потом клал в карман увесистые гонорары. В свое время НАПК лишил партию государственного финансирования, но после долгих судебных разбирательств "соросят" опять допустили к государственной кормушке. И оттуда кристально честные борцы с коррупцией беззастенчиво тырили деньги на личные нужды.
В частности, cам Железняк в период растрат был замглавы "Голоса", так что вряд ли столь масштабные махинации прошли мимо второго человека в партийной иерархии. О чем свидетельствуют и лакшери-апартаменты в Киеве, и люксовый автопарк.
Дело в том, что за последние несколько лет партагейноссе Железняк нажил себе шикарную квартиру в украинской столице стоимостью 12 миллионов гривен, автомобили премиум-класса - Infiniti и Lexus.
Чтобы купить такую квартиру и машины на зарплату депутата, Железняку пришлось бы копить деньги 17 лет. Правда, формально все это богатство депутату не принадлежит: "соросенок" предусмотрительно переписал недвижимость на родню. Да и вообще, кого удивишь на Украине коррупцией на фоне дела Тимура Миндича, укравшего миллиарды на энергетике во время войны? На этом фоне квартирка и машинка Железняка кажутся детской шалостью. Поэтому, чтобы усилить эффект, у антикоррупционера нашли и связи с Россией, и сотрудничество с ДНР.
По данным расследователей из BIHUS.Info, Железняк работал в российской компании Kesarev Consulting и был помощником депутата-регионала Алексея Плотникова. А тесть "железного нардепа" возглавляет компанию из российской агрогруппы "Юг Руси". Мать депутата Ирина Железняк и вообще является совладелицей компании, управляющей офисным центром в Донецке. В соцсети "ВКонтакте" она указала местом жительства Москву.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк / Перейти в фотобанкЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Перейти в фотобанк
Ярослав Железняк
В общем, после таких разоблачений Железняк предстает прямо-таки скрытым агентом России, волком в соросячьей шкуре. Правда, cамых обычных украинцев, заподозренных в связях с Россией, немедленно обвиняют в госизмене и бросают в тюрьму, а вот Железняка чаша сия миновала. А это значит, что копаются в его грязном белье следователи ГБР вовсе не для осуждения и восстановления справедливости, а для того, чтобы держать партию "Голос" на крючке и в случае чего шантажировать заплесневелым компроматом.
Все дело в том, что громкие разоблачения антикоррупционера в коррупции (ага, выгнали из борделя за разврат), это всего-навсего реанимация расследования по делу о присвоении имущества и использовании служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК). Само дело было открыто в 2021 году, а пять лет спустя его вытащили из-под сукна и снова пустили в ход.
Именно в 2021 году Владимир Зеленский трясся от страха очередного Майдана: рейтинги его скатились до 22%, а 65% украинцев выражали недовольство по поводу выбранного курса и желали пересмотреть результаты своего эмоционального выбора.
"Соросята" готовы были пойти им навстречу - ведь, как известно, именно агенты внешнего влияния всегда являются и заводилами, и бенефициарами переворотов. Вот как раз в этот период Зеленский и начал прессовать антикоррупционеров западного разлива с помощью уголовных дел: под раздачу попал и Железняк, и основатель "Голоса", майданный певец из Львова, Святослав Вакарчук. Против фронтмена "Океана Эльзы" инициировали расследование - бывшего депутата подозревали в растрате 13 миллионов гривен.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины
Однако эти дела до приговора не довели - ими только пугали нелояльных. А потом угроза Майдана и вообще исчезла, началась СВО, которая списала все промахи Зеленского и ослабила врагов "незламного гетмана".
Но сейчас ситуация грозит повториться: после выборов в Венгрии, за которыми украинцам позволили наблюдать по телевизору, все чаще звучит вопрос о том, почему такой демократичный и европейский процесс смены власти приостановлен на Украине.
Да и переговорщики из США и России обсуждают вопрос замены недоговороспособного Зеленского на кого-то более гибкого, включая даже террориста Кирилла Буданова*. Недаром же экс-глава ГУР почти ежедневно совершает чудеса переобувания в воздухе. Поэтому Зеленский и страхуется от всевозможных рисков, стреноживая политических конкурентов "Слуги народа".
Ведь под прицел силовиков попала не только партия "Голос", но и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Бабушка украинской политики, почуяв ветер перемен, тоже перекрасилась в оппозиционерку и сразу получила уголовное дело. Неделю назад оно было передано в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - после того, как НАБУ и САП завершили досудебное расследование против экс-премьера.
Впрочем, политическая история новейшей Украины не предполагает для Тимошенко серьезного наказания. А вот поводов для пиара Юлия Владимировна получила более чем достаточно и теперь использует все площадки, от парламентской до судебной, для протестного позиционирования.
В январе следователи НАБУ нагрянули в офис "Батькивщины" на улице Туровской, изъяли 40 тысяч долларов и предъявили подозрения в совершении коррупционного преступления, а именно по ч. 4 ст. 369 УК Украины: предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
11 апреля, 10:10
"Киев принял свое поражение". "На что вы надеялись, думая победить Россию?" Где сейчас политолог Карасев?Украинского политолога Вадима Карасёва хорошо помнят зрители российского телевидения. Он был частым гостем телеэфиров, говорил достаточно разумно, обычно пытался найти компромисс.
Проще говоря, Тимошенко платила депутатам из партии власти за нужные ей голосования. Доказательная база - записи ее переговоров с посредником из числа самих депутатов. Однако ни пакетик с 40 тысячами долларов в столе Тимошенко, ни мутные пленки с голосами подкупаемых депутатов, особого эффекта не произвели.
Еще раз повторим: на фоне золотых унитазов Миндича и космического воровства еврейских друзяк Зеленского жалкие крохи в карманах "Голоса" и "Батькивщины" никак не впечатлили украинского зрителя.
При этом у власти больше не остается никаких механизмов давления на "соросят" и профессиональных оппозицинеров-тимошенковцев в ситуации, когда "борьба с коррупцией" только смешит, а не вызывает негодования масс.
Реально посадить Тимошенко или Железняка, конечно, возможно, но особых дивидендов команде Зеленского это не принесет. За Железняка вполне могут вписаться западные Сорос-структуры, вновь набравшие силу в Европе после поражения Виктора Орбана в Венгрии.
Уж точно Зеленский не захочет ссориться со спонсорами своего нового венгерского коллеги Петера Мадьяра. Что же касается Тимошенко, то "наша кыця" традиционно оборачивает любую посадку в "перемогу" и выходит из тюрьмы готовым лидером масс - как это было при Леониде Кучме и Викторе Януковиче.
Вряд ли Банковая стремится именно к такому результату. Поэтому оппонентов из антикоррупционного лагеря Зеленский будет медленно прессовать, критикуя через ручных депутатов типа Максима Бужанского, любой чих "голосят" и обвиняя их то в давлении на Раду через НАБУ, то в лоббировании антинародных законов, а то и в "реформах по типу СССР".
Аналогичным образом будут покусывать и Тимошенко, по принципу "на то и щука в реке, чтоб карась не дремал". Но по-настоящему сделать больно своим политическим противникам глава киевского режима не в состоянии. Пока у него еще есть возможность пугать нелояльных посадками, уголовными делами и журналистскими разоблачениями, но украинское общество давно уже получило прививку от этих "голодных игр".
И людей куда больше волнует беспредел ТЦК, насильственная мобилизация, перспективы окончания войны и экономическое падение вкупе с демографической катастрофой, а не борьба мерзавцев с негодяями.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
