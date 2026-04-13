https://ukraina.ru/20260413/zheleznyy-deputat-i-nasha-kytsya---zachem-zelenskiy-poshel-v-ataku-na-parlamentskie-partii-1077845945.html

"Железный депутат" и "наша Кыця" - зачем Зеленский пошел в атаку на парламентские партии?

Пока "соросята" празднуют убедительную победу своего кандидата в Венгрии (Александр Сорос написал публичное поздравление Петеру Мадьяру - "венгры, возвращайтесь домой"), на Украине идет уголовное наступление на партию, которую за глаза называют "Голос Сороса" и ее лидера, депутата Ярослава Железняка

2026-04-13T19:53

эксклюзив

украина

россия

венгрия

ярослав железняк

трамп и зеленский

"голос"

батькивщина

набу

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058838244_169:0:2857:1512_1920x0_80_0_0_6facb39afa2ec1c231e2fe5d8e036f33.jpg

Из-за пасхальных праздников тема отошла на второй план, но ее наверняка вернут в украинскую повесткуCуть в том, что в начале апреля агентство ВIHUS info взорвало очередную информационную бомбу, рассказав о коррупции в партии "Голос" на миллионы гривен. Как выяснилось, за бюджетные средства "Голос" заказал 369 устных консультаций на 2 миллиона гривен у предпринимателя, который торгует зерном и табаком. Еще594 тысячи гривен партия заплатила за мониторинги и анализы, которые оказались скопированными отчетами с сайта "ОПОРА", находящимися в открытом доступе. Ну, это как со спутником Сергея Притулы, на который комик собрал миллиарды с доверчивых олухов, при этом публикуя снимки американской разведки, которые американская сторона совершенно безвозмездно передавала Киеву. "Соросята" все одним миром мазаны, так что нет ничего удивительного в том, что они успешно тырят и бюджетные деньги, и частные пожертвования украинцев. Например, тот же "Голос" заплатил почти 400 тысяч гривен за перевод закона, который находится в открытом доступе на сайте Нацбанка. А еще депутаты из этой партии заказывали информационные услуги друг у друга, и тот же Железняк читал лекции своим однопартийцам, а потом клал в карман увесистые гонорары. В свое время НАПК лишил партию государственного финансирования, но после долгих судебных разбирательств "соросят" опять допустили к государственной кормушке. И оттуда кристально честные борцы с коррупцией беззастенчиво тырили деньги на личные нужды.В частности, cам Железняк в период растрат был замглавы "Голоса", так что вряд ли столь масштабные махинации прошли мимо второго человека в партийной иерархии. О чем свидетельствуют и лакшери-апартаменты в Киеве, и люксовый автопарк. Дело в том, что за последние несколько лет партагейноссе Железняк нажил себе шикарную квартиру в украинской столице стоимостью 12 миллионов гривен, автомобили премиум-класса - Infiniti и Lexus. Чтобы купить такую квартиру и машины на зарплату депутата, Железняку пришлось бы копить деньги 17 лет. Правда, формально все это богатство депутату не принадлежит: "соросенок" предусмотрительно переписал недвижимость на родню. Да и вообще, кого удивишь на Украине коррупцией на фоне дела Тимура Миндича, укравшего миллиарды на энергетике во время войны? На этом фоне квартирка и машинка Железняка кажутся детской шалостью. Поэтому, чтобы усилить эффект, у антикоррупционера нашли и связи с Россией, и сотрудничество с ДНР. По данным расследователей из BIHUS.Info, Железняк работал в российской компании Kesarev Consulting и был помощником депутата-регионала Алексея Плотникова. А тесть "железного нардепа" возглавляет компанию из российской агрогруппы "Юг Руси". Мать депутата Ирина Железняк и вообще является совладелицей компании, управляющей офисным центром в Донецке. В соцсети "ВКонтакте" она указала местом жительства Москву. В общем, после таких разоблачений Железняк предстает прямо-таки скрытым агентом России, волком в соросячьей шкуре. Правда, cамых обычных украинцев, заподозренных в связях с Россией, немедленно обвиняют в госизмене и бросают в тюрьму, а вот Железняка чаша сия миновала. А это значит, что копаются в его грязном белье следователи ГБР вовсе не для осуждения и восстановления справедливости, а для того, чтобы держать партию "Голос" на крючке и в случае чего шантажировать заплесневелым компроматом. Все дело в том, что громкие разоблачения антикоррупционера в коррупции (ага, выгнали из борделя за разврат), это всего-навсего реанимация расследования по делу о присвоении имущества и использовании служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК). Само дело было открыто в 2021 году, а пять лет спустя его вытащили из-под сукна и снова пустили в ход. Именно в 2021 году Владимир Зеленский трясся от страха очередного Майдана: рейтинги его скатились до 22%, а 65% украинцев выражали недовольство по поводу выбранного курса и желали пересмотреть результаты своего эмоционального выбора. "Соросята" готовы были пойти им навстречу - ведь, как известно, именно агенты внешнего влияния всегда являются и заводилами, и бенефициарами переворотов. Вот как раз в этот период Зеленский и начал прессовать антикоррупционеров западного разлива с помощью уголовных дел: под раздачу попал и Железняк, и основатель "Голоса", майданный певец из Львова, Святослав Вакарчук. Против фронтмена "Океана Эльзы" инициировали расследование - бывшего депутата подозревали в растрате 13 миллионов гривен. Однако эти дела до приговора не довели - ими только пугали нелояльных. А потом угроза Майдана и вообще исчезла, началась СВО, которая списала все промахи Зеленского и ослабила врагов "незламного гетмана". Но сейчас ситуация грозит повториться: после выборов в Венгрии, за которыми украинцам позволили наблюдать по телевизору, все чаще звучит вопрос о том, почему такой демократичный и европейский процесс смены власти приостановлен на Украине. Да и переговорщики из США и России обсуждают вопрос замены недоговороспособного Зеленского на кого-то более гибкого, включая даже террориста Кирилла Буданова*. Недаром же экс-глава ГУР почти ежедневно совершает чудеса переобувания в воздухе. Поэтому Зеленский и страхуется от всевозможных рисков, стреноживая политических конкурентов "Слуги народа". Ведь под прицел силовиков попала не только партия "Голос", но и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Бабушка украинской политики, почуяв ветер перемен, тоже перекрасилась в оппозиционерку и сразу получила уголовное дело. Неделю назад оно было передано в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - после того, как НАБУ и САП завершили досудебное расследование против экс-премьера. Впрочем, политическая история новейшей Украины не предполагает для Тимошенко серьезного наказания. А вот поводов для пиара Юлия Владимировна получила более чем достаточно и теперь использует все площадки, от парламентской до судебной, для протестного позиционирования. В январе следователи НАБУ нагрянули в офис "Батькивщины" на улице Туровской, изъяли 40 тысяч долларов и предъявили подозрения в совершении коррупционного преступления, а именно по ч. 4 ст. 369 УК Украины: предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение. Проще говоря, Тимошенко платила депутатам из партии власти за нужные ей голосования. Доказательная база - записи ее переговоров с посредником из числа самих депутатов. Однако ни пакетик с 40 тысячами долларов в столе Тимошенко, ни мутные пленки с голосами подкупаемых депутатов, особого эффекта не произвели. Еще раз повторим: на фоне золотых унитазов Миндича и космического воровства еврейских друзяк Зеленского жалкие крохи в карманах "Голоса" и "Батькивщины" никак не впечатлили украинского зрителя. При этом у власти больше не остается никаких механизмов давления на "соросят" и профессиональных оппозицинеров-тимошенковцев в ситуации, когда "борьба с коррупцией" только смешит, а не вызывает негодования масс. Реально посадить Тимошенко или Железняка, конечно, возможно, но особых дивидендов команде Зеленского это не принесет. За Железняка вполне могут вписаться западные Сорос-структуры, вновь набравшие силу в Европе после поражения Виктора Орбана в Венгрии. Уж точно Зеленский не захочет ссориться со спонсорами своего нового венгерского коллеги Петера Мадьяра. Что же касается Тимошенко, то "наша кыця" традиционно оборачивает любую посадку в "перемогу" и выходит из тюрьмы готовым лидером масс - как это было при Леониде Кучме и Викторе Януковиче. Вряд ли Банковая стремится именно к такому результату. Поэтому оппонентов из антикоррупционного лагеря Зеленский будет медленно прессовать, критикуя через ручных депутатов типа Максима Бужанского, любой чих "голосят" и обвиняя их то в давлении на Раду через НАБУ, то в лоббировании антинародных законов, а то и в "реформах по типу СССР". Аналогичным образом будут покусывать и Тимошенко, по принципу "на то и щука в реке, чтоб карась не дремал". Но по-настоящему сделать больно своим политическим противникам глава киевского режима не в состоянии. Пока у него еще есть возможность пугать нелояльных посадками, уголовными делами и журналистскими разоблачениями, но украинское общество давно уже получило прививку от этих "голодных игр". И людей куда больше волнует беспредел ТЦК, насильственная мобилизация, перспективы окончания войны и экономическое падение вкупе с демографической катастрофой, а не борьба мерзавцев с негодяями.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

