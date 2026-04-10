Битва за Венгрию. Кто бы ни победил, выиграет суверенитет государства

Предвыборная гонка в Венгрии подходит к финишу. Главным политтехнологическим инструментом кампании стал "украинский вопрос". Здесь и энергетический конфликт на фоне трубопровода "Дружба", и военная помощь Киеву из европейской казны, и прямой конфликт Орбана с Зеленским.

2026-04-10T07:29

Парламентские выборы, которые пройдут 12 апреля, обещают стать самыми драматичными за 16 лет. Ставки высоки и вышли за пределы Венгрии. Именно в Будапеште столкнулись интересы США и Европы. С одной стороны, Брюссель продолжает давить на Будапешт из-за проблем с верховенством права. Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии 22 миллиардов евро, что оппозиция использует как аргумент против расточительности и коррупции в правительстве.С другой стороны, Орбан получил мощный аванс из-за океана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично посетил Будапешт, выразив поддержку венгерскому премьеру и раскритиковав "брюссельских бюрократов". Бывший президент Дональд Трамп также публично называет Орбана своим другом, добавляя баллы к имиджу венгерского лидера как "борца с глобалистами". Кстати, украинские политики назвали это вмешательством во внутренние дела суверенного государства и даже всего ЕС. Уж кто бы говорил про суверенитет и невмешательство в политику, но только не Украина. Особенно осудил это Мустафа Найем, тот самый который собирал на Майдан в 2013 году и причастен к госперевороту на грантовские деньги.Так что выборы в Венгрии 12 апреля определят не только судьбу Виктора Орбана, но и баланс сил во всем Европейском союзе. Более подробным анализом поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Илья ГращенковДля нас Венгрия сегодня интересна не только сама по себе (помню, как в свое время Путина удивили венгры в цилиндрах), но и как сохраняющееся поле влияния российских властей в Европе. Орбана называют пророссийским политиком, но на самом деле он просто прагматик. Но длительная зависимость порой приводит прагматиков к ситуации вроде Лукашенко.В Венгрии долгое доминирование одной партии власти, усталость от несменяемости, эрозия старой оппозиции и резкий взлет нового игрока, пришедшего не с внешнего фланга, а изнутри самой системы, сулит серьезные перемены. Но они не одномоментные и тем самым интересны как опыт трансфера власти.По последним агрегированным опросам, оппозиционная Орбану TISZA Петера Мадьяра идет первой с заметным преимуществом над правящим блоком Fidesz-KDNP. В парламент, помимо этих двух сил, с высокой вероятностью проходит еще только ультраправая Mi Hazánk, что-то вроде немецкой AfD, на фоне которой и Орбан кажется вполне умеренным. Остальные партии ушли в тень и отказались от полноценной борьбы, чтобы не дробить протестный голос.Опыт Венгрии, как страны в том, что авторитарно-доминантные системы не обязательно рушатся под натиском классической оппозиции. Чаще всего они начинают давать сбой тогда, когда против них выступает не идейный антипод, а бывший человек системы, говорящий на понятном большинству языке. Петер Мадьяр опасен для Орбана именно потому, что он не выглядит как "чужой". Он не идет с программой культурной революции, не обещает перевернуть страну, а предлагает более прагматичную формулу: меньше коррупции, меньше изоляции, больше эффективности государства и нормализации отношений с ЕС. Это делает выборы не столкновением идеологий, а референдумом о качестве управления.При этом важно понимать: даже лидерство в опросах в Венгрии еще не означает легкого транзита власти. Система, построенная Орбаном, дает Fidesz серьезные институциональные преимущества - от перекройки округов до контроля над значительной частью медиасреды и ключевыми государственными позициями. Поэтому венгерская интрига не только в том, кто выиграет по голосам, но и в том, хватит ли победы для реального перезапуска системы. Даже западные наблюдатели прямо пишут, что без крупного парламентского большинства новому победителю будет трудно быстро демонтировать орбановскую архитектуру.Общественный деятель Татьяна ПопПредвыборная гонка в Венгрии выходит на финишную прямую. Евроглобалисты сегодня сделали свой ход в виде публикации Bloomberg, посвященной прошедшему осенью телефонному разговору с Путиным.Ничего "пророссийского" и зрадного там нет, но подано это так, чтобы выставить венгерского премьера "агентом Кремля". А к самому Орбану на подмогу пришла тяжелая кавалерия в виде вице-президента США Вэнса с официальными словами поддержки от Трампа и с прямым обвинением Киева во вмешательстве в прошедшие американские и предстоящие венгерские выборы. Последнее заявление, как на мой взгляд, стоит взять на заметку. Во-первых, Вэнс таким образом подчеркивает, что Украина играет против Штатов, чего президент США, как известно, не любит. Во-вторых, если в воскресенье Орбан проиграет, то это тоже могут вписать в список претензий к глобалистам в целом, и их просроченной марионетке в частности.Политолог Вадим ТрухачёвВенгрии можно позавидовать. Даже если к власти вместо Орбана придёт Мадьяр - он не изменит две вещи. Первое. Мигрантов с Ближнего Востока и Африки он не пустит. Будет откупаться от ЕС - но не пустит. Вторая. Помогать венграм в Закарпатье и требовать для них территориальной автономии будет и он. Потому что защита соплеменников - первооснова Венгрии вне зависимости от личности во главе. С Россией он порвёт, и для нас это плохо. Но это всё-таки не первооснова национального государства. А первоосновы никто не тронет. И в этом смысле венграм можно позавидовать. У них национальное государство. Смена власти изменит надстройку - но никак не базис.Журналист Диана ПанченкоДа простят меня профессионалы, которые меня читают... Но выскажу свое скромное журналистское мнение. Как мне кажется, Орбан в своей кампании слегка перегнул с Зеленским. Пугать людей Зеленским и войной - это логично. Но нельзя на этом строить всю кампанию. Люди хотят НЕ пугаться. Люди хотят видеть светлое будущее. И так жить страшно. Как мне кажется, Орбану следовало бы сделать акцент на будущем. Его обвиняют в том, что его поддерживает Россия. Его в открытую поддерживает президент США. Его в открытую поддерживает Израиль. Орбану нужно было продавать то, что его поддерживают самые сильные и богатые страны на планете. Против него банкрот Британия и стремительно нищающий Евросоюз, который скоро может скатиться к отключениям света и проблемам с продуктами. А с такой поддержкой - Россия, США, Израиль - на венгров никто не нападет, и будут они все жить очень богато и счастливо.Вместо этого Орбан продает населению:• мир или война;• отказ от помощи Украине;• суверенитет;• традиционные ценности...Это все очень замечательно, но как этим можно заразить новых сторонников? Особенно молодежь? Мир - никто не ценит, пока не начнется война. Отказ от помощи - тоже звучит двусмысленно. Как предложение отказаться чувствовать себя хорошим. Суверенитет и традиционные ценности... Это что-то эфемерное. Те, кто знает их ценность, им их продавать не нужно. Для молодежи нужно было продавать крутость, силу, мощь, и потом уже мир.Еще раз: я не политолог. Высказываю только свое мнение. Надеюсь, Орбан победит. Иначе война в Европе будет разрастаться еще сильнее.Украинский политик Мустафа НайемДумаю, после случившегося в Будапеште было бы вполне уместно, если бы хотя бы несколько европейских лидеров нашли в себе не отвагу, а хотя бы элементарную политическую гигиену и спокойно сказали, что они не поддерживают Орбана. Не в пользу его оппонентов, не ради красивой позы и не для очередного раунда морализаторства, а просто зафиксировать очевидное. Когда в страну Евросоюза завозят внешнее политическое давление в праздничной упаковке и продают его как разговор о принципах, молчание уже не выглядит нейтралитетом. Оно больше похоже на привычку вежливо аплодировать собственному унижению. Тем более что речь идет не о какой-то неприступной цитадели суверенитета, а о государстве, которое любит говорить с Брюсселем тоном обиженной империи, пока вполне практически живет на европейских деньгах, европейских правилах и европейском терпении. И для приличия здесь стоило бы напомнить еще одну простую вещь. Общий бюджет ЕС не является банкоматом для хронически обиженных. Это политическая конструкция, которая предусматривает минимальное уважение к общим правилам, или хотя бы отсутствие восторга, когда в европейскую политику ввозят чужое тщеславие под видом великой идеи. Здесь вообще речь не идет о вмешательстве. Для приличия хватило бы одной трезвой фразы о том, что нет, мы этого не поддерживаем. Но именно на такие фразы в Европе почему-то не хватает воздуха всякий раз, когда очередное политическое шулерство в дорогом костюме заходит в зал, называет хамство суверенитетом и ожидает, что все снова сделают вид, будто это дипломатия, а не обычная ярмарка самовлюбленного цинизма. И если даже после этого у кого-то не находится голоса сказать простое нет, то проблема уже давно не в Орбане, а в той истощенной европейской привычке называть беспозвоночность воздержанием.

https://ukraina.ru/20260402/bitva-za-vengriyu-1077434542.html

https://ukraina.ru/20260410/greg-vayner-vizit-vensa-navredil-orbanu--otryv-madyara-tolko-uvelichilsya-1077729889.html

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

