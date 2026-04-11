Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма
Критика Еврокомиссии (ЕК)в адрес телефонных переговоров между Москвой и Будапештом по теме прав меньшинств на Украине является публичным признанием верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
13:09 11.04.2026
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недовольство ЕК его контактами с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Ранее пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо назвала запись их разговора свидетельством "тревожной координации" между Москвой и Будапештом, которая "препятствует интересам ЕС".
Лавров отметил, что обсуждалась тема притеснения национальных меньшинств на Украине — вопрос, по которому Будапешт неоднократно выражал озабоченность. Положение русских, по словам министра, ещё нетерпимее, однако Евросоюз не только не осудил Киев, но и поощрял искоренение всего русского.
Глава МИД РФ назвал саморазоблачением осуждение чиновниками ЕС министров стран — членов ООН за попытки отстоять законные права меньшинств. Он также напомнил, что подслушивать "грешно", а если подслушанное разоблачает самого себя — "лучше помалкивать". По мнению Лаврова, Брюссель готов растоптать собственные ценности ради поражения России, а критика в адрес Венгрии — признание верховенства нацистской идеологии в подходе Еврокомиссии к правам человека.
Начиная с конца марта 2026 года, в публичное пространство через венгерских журналистов, связанных с европейскими спецслужбами, утекли расшифровки закрытых бесед Виктора Орбана с Владимиром Путиным, а также Петера Сийярто с Сергеем Лавровым. Подробнее в материале Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих
