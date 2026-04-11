Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма
Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма - 11.04.2026 Украина.ру
Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма
Критика Еврокомиссии (ЕК)в адрес телефонных переговоров между Москвой и Будапештом по теме прав меньшинств на Украине является публичным признанием верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2026-04-11T13:09
2026-04-11T13:09
2026-04-11T13:09
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недовольство ЕК его контактами с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Ранее пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо назвала запись их разговора свидетельством "тревожной координации" между Москвой и Будапештом, которая "препятствует интересам ЕС".Лавров отметил, что обсуждалась тема притеснения национальных меньшинств на Украине — вопрос, по которому Будапешт неоднократно выражал озабоченность. Положение русских, по словам министра, ещё нетерпимее, однако Евросоюз не только не осудил Киев, но и поощрял искоренение всего русского.Глава МИД РФ назвал саморазоблачением осуждение чиновниками ЕС министров стран — членов ООН за попытки отстоять законные права меньшинств. Он также напомнил, что подслушивать "грешно", а если подслушанное разоблачает самого себя — "лучше помалкивать". По мнению Лаврова, Брюссель готов растоптать собственные ценности ради поражения России, а критика в адрес Венгрии — признание верховенства нацистской идеологии в подходе Еврокомиссии к правам человека.Начиная с конца марта 2026 года, в публичное пространство через венгерских журналистов, связанных с европейскими спецслужбами, утекли расшифровки закрытых бесед Виктора Орбана с Владимиром Путиным, а также Петера Сийярто с Сергеем Лавровым. Подробнее в материале Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущихБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад готовит вывоз людей с Украины. Хроника событий на утро 11 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
венгрия
новости, россия, сергей лавров, ес, еврокомиссия, оон, петер сийярто, виктор орбан, украина, венгрия
Новости, Россия, Сергей Лавров, ЕС, Еврокомиссия, ООН, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Украина, Венгрия
Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма
Критика Еврокомиссии (ЕК)в адрес телефонных переговоров между Москвой и Будапештом по теме прав меньшинств на Украине является публичным признанием верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недовольство ЕК его контактами с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Ранее пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо назвала запись их разговора свидетельством "тревожной координации" между Москвой и Будапештом, которая "препятствует интересам ЕС".
Лавров отметил, что обсуждалась тема притеснения национальных меньшинств на Украине — вопрос, по которому Будапешт неоднократно выражал озабоченность. Положение русских, по словам министра, ещё нетерпимее, однако Евросоюз не только не осудил Киев, но и поощрял искоренение всего русского.
Глава МИД РФ назвал саморазоблачением осуждение чиновниками ЕС министров стран — членов ООН за попытки отстоять законные права меньшинств. Он также напомнил, что подслушивать "грешно", а если подслушанное разоблачает самого себя — "лучше помалкивать". По мнению Лаврова, Брюссель готов растоптать собственные ценности ради поражения России, а критика в адрес Венгрии — признание верховенства нацистской идеологии в подходе Еврокомиссии к правам человека.
Начиная с конца марта 2026 года, в публичное пространство через венгерских журналистов, связанных с европейскими спецслужбами, утекли расшифровки закрытых бесед Виктора Орбана с Владимиром Путиным, а также Петера Сийярто с Сергеем Лавровым. Подробнее в материале Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих
