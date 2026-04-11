Церковный фронт русско-турецких войн. 280 лет митрополиту Гавриилу

11 апреля – день памяти митрополита Гавриила (в миру Григория Бэнулеску-Бодони), умершего 205 лет назад. В историю Причерноморья он вошёл не только как глава Екатеринославской епархии и один из основателей Одессы. Во время русско-турецких войн он был в эпицентре борьбы Русской Православной церкви с Константинопольской патриархией

2026-04-11T16:00

Будущий митрополит родился 280 лет назад, в 1746 году, в австрийской Трансильвании. После обучения в Будапеште поступил в Киевскую духовную академию, где получил образование в 1771-73 годах.Позже Григорий продолжил образование на островах Хиос и Патмос, в городе Смирна (Измир) и на Святой Горе Афон. В 1779 г. Григорий по благословению Молдавского митрополита Гавриила I вновь прибыл в Грецию, где в 33-летнем возрасте принял монашеский постриг с именем Гавриил. Молдавия в XVIII веке находилась под контролем греко-фанариотских правителей (господарей) и церковных иерархов. Монашеский постриг и духовное образование полученные в Греции очень способствовали успешной церковной деятельности.В 1783 году Гавриил вернулся в Россию. В Полтаве молодой иеромонах находился в распоряжении архиепископа Славянского и Херсонского Никифора, епархия которого охватывала всю Новороссию. Гавриил назначается преподавателем философии и греческого языка в Полтавской духовной семинарии, спустя год – её префектом, а затем и ректором.Перед началом русско-турецкой войны 1787-91 годов отец Гавриил направляется в Молдавское княжество, где возводится в сан архимандрита. Здесь он входит в ближний круг господаря Александра II Маврокордата, вступившего в тайные переговоры о переходе княжества под сюзеренитет России. Незадолго до войны молдавский правитель бежал в Россию. Его сопровождал и Гавриил.В 1788 году Гавриил стал ректором Екатеринославской духовной семинарии, где преподавал греческий язык, заложил основы русской школы эллинистики.В 1789 году архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебренников) стал местоблюстителем Молдавской митрополии. Митрополит сосредоточивал в своих руках не только обширную церковную власть, но и активно влиял на светские дела: был вторым после господаря лицом в княжестве, входил в состав краевого правительства, являлся наставником, а иногда и духовным судьей правителя.Направляясь в Молдову, архиепископ Амвросий взял с собой архимандрита Гавриила, ввёл того в состав Ясской духовной консистории. А уже в конце 1791 году Гавриил был возведён на вновь созданную Бендерскую и Аккерманскую кафедру. В феврале следующего года избран митрополитом, поскольку с оставлениями Молдавии русской армией Амвросий возвратился в Полтаву.С XIV века Молдавская церковь была частью Константинопольского патриархата. Патриарх Неофит отказался признать Гавриила в статусе митрополита, поскольку султан Селим III желал избрания более лояльного османским властям иерарха. Гавриил отказался добровольно уступать свою кафедру и в июне 1792 года был арестован и отправлен в Константинополь.Гавриил оспаривал свой арест тем, что являлся российским подданным. Константинопольская патриархия склоняла его к смене юрисдикции. На это Гавриил упорно твердил:"Я монах, плакать по мне некому, а умирать когда-нибудь всё равно надо. Попрать же присягу для того, чтобы на несколько лет прожить дольше, считаю за грех".Четыре месяца иерарх подвёл в заточении и был освобождён только благодаря русскому заступничеству на самом высоком уровне. Вознаграждение со стороны российской императрицы было весьма щедрым – Гавриил получил белый клобук и украшенный драгоценными камнями крест на него. Подобный головной убор в Русской церкви носили лишь митрополиты Санкт-Петербурга, Москвы и Киева.В 1793 году митрополит Гавриил возглавил Екатеринославскую и Таврическую епархию. Спустя 6 лет он был избран Киевским архипастырем, а в 1801 году – членом Святейшего Синода. Здесь он проявил себя как деятельный иерарх, активно боровшийся с католическим и униатским влиянием, поднявший уровень духовного образования, заботившийся об укреплении монастырей и приходов.В 1803 году он попросился на покой по состоянию здоровья, однако переезд митрополита "на покой" в Одессу, а затем в приграничные Дубоссары произошёл синхронно с появлением угрозы новой русско-турецкой войны.Дубоссары являлись весьма скромным и отдалённым от цивилизации местечком даже по меркам малолюдной Херсонской губернии. Здесь почти не было каменных зданий, насчитывалось лишь 300 дворов, отсутствовали какие-то значимые духовные центры. Сложно объяснить длительное нахождение здесь митрополита кроме как использованием логистического потенциала этого городка.Война началась в конце 1806 года, а уже весной следующего года русские войска установили контроль над большей частью Бессарабии и Дунайских княжеств. Весной 1808 года указом императора Александра I был образован объединённый Экзархат Молдовы, Валахии и Бессарабии. Это был первый в истории случай объединения Молдавской и Валашской православных церквей. Главой объединения стал митрополит Гавриил. Въезд митрополита на территорию Молдавского княжества поздней весной 1808 года был обставлен с пышностью, достойной крупного вельможи.Ко времени назначения экзарха Россия уже взяла курс на установление протектората над Дунайскими княжествами. От позиции церкви зависело многое – ведь только в одной Молдавии тогда насчитывалось около 200 монастырей и более 2 тыс. церквей. В них было почти 2 тыс. монахов и не менее 15 тыс. священнослужителей. Многие монастыри были автономны в отношении местных церковных властей и управлялись архиереями или архимандритами греко-фанариотского происхождения. Их лояльность вызывала большие сомнения.Святейший Синод РПЦ с подачи митрополита подчинил всех игуменов местной церковной власти. Настоятелей обязали ежегодно представлять экзарху отчёты о доходах и расходах, вести специальные расходные книги. Проанализировав поступившие финансовые отчёты, Гавриил распорядился запретить игуменам переводить деньги за границу, делать новые заимствования без ведома экзархии.Гавриил сделал заявление, что юрисдикция Константинопольского патриарха над Валахией, Молдавией и Бессарабией прекращается. Здесь отныне действуют установления РПЦ. Группа греческих игуменов, отказавшихся признавать российскую юрисдикцию, была выслана во внутренние губернии России.До конца 1811 года российская дипломатия проводила курс на закрепление линии разграничения с турками по Дунаю в качестве новой государственной границы. Это позволило Гавриилу проводить унификацию церковных порядков Валахии, Молдавии и Бессарабии с российскими. Так, вводились должности церковного старосты и благочинного. В октябре 1808 года приходам было вменено в обязанности вести метрические книги, которые были официальными документами в гражданско-правовой сфере.Гавриил создал митрополичий хор, где было введено нотное пение. Для организации этой работы из Киева прибыл регент архиерейского хора Пётр Гетопанов.Экзарх обратил пристальное внимание на острейшие для местной церкви проблемы безместных священников и бродячих монахов. Указами экзарха было запрещено рукополагать новых священников до тех пор, пока все безместные клирики не получат свои приходы. Устанавливалась четкая регламентация численности приходских священников – 1 священник на 50 дворов. Монашеский же постриг дозволялось проводить только по благословению экзарха.Непременным условием для получения священнического сана становились не только навыки церковного пения и чтения (как раньше), но и знание основ вероучения. Была открыта первая в княжествах духовная семинария (в Яссах).По ходатайству Гавриила священнослужители, жившие в княжествах, были освобождены от уплаты налогов на снабжение русской армии. Митрополит заступался за священнослужителей в ходе их конфликтов с местными чиновниками и русскими военными.В 1809 году имел место инцидент, связанный с венчанием двух русских солдат с двумя молдаванками без согласия родителей девушек. По настоянию владыки был издан сенатский приказ, по которому русские солдаты впредь могли заключать браки с местными девушками только с письменного разрешения родителей, а также и с согласия своих воинских начальников.В 1809 году в Аккерманской крепости вновь открылась христианская церковь. После возрождения она стала именоваться в честь Казанской иконы Божией Матери. В Бендерах тогда же из мечети был переоборудован храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Годом спустя в Измаильской крепости начала работать церковь в честь Воздвижения Креста, также переделанная из мечети. В Измаиле воссоздали церковь Святого Николая, которая во время османского владычества была превращена в мечеть.До прихода русских в городе Рени не было ни одного православного храма. По ходатайству местных жителей Гавриил распорядился: "Переделать мечеть в церковь и освятить ее во имя Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного". Но протоиерей Петр Куницкий, вероятно по желанию горожан, освятил её в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.25 мая 1812 года в Бухаресте был подписан русско-турецкий мирный договор, по которому Россия пошла на большие территориальные уступки. Турции возвращалась Валахия и основная часть Молдавского княжества. Пруто-Днестровское же междуречье переходило в состав Российского государства. В церковном плане это означало восстановление над Бухарестом и Яссами юрисдикции Константинопольской патриархии.Митрополит Гавриил вместе с ближайшими сотрудниками покинул Дунайские княжества. В 1812 году он удостоился ордена Андрея Первозванного и получил право ношения зелёной мантии, которую могли носить только патриархи.В августе 1813 года император утвердил доклад Синода об открытии Кишинёвской епархии. В неё вошли не только приходы вновь присоединённого к империи Пруто-Днестровья (около 700), но и западной части Херсонской губернии (не менее 100 приходов), в городах Одесса, Тирасполь, Ананьев и Елизаветград.Начиналась самая продуктивная часть церковной деятельности митрополита Гавриила по созданию новой епархии Русской Православной церкви на крайнем юго-западе империи.

Игорь Иваненко

