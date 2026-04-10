MAX против Telegram. Герман Клименко о том, почему инвесторы боятся перемирия с Дуровым

Пока мы тянули резину, Европа приняла цифровой закон, который помогает ей регулировать отношения с международными компаниями. И сейчас Роскомнадзор взял на себя удар, а мы из него делаем совместными усилиями Герострата. Без цифрового кодекса мы обречены на войну с мессенджерами.

2026-04-10T06:06

Об этом председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента Российской Федерации по вопросам развития Интернета (2016–2018 годы) Герман Клименко рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Герман Сергеевич, что вы в целом думаете о конфликте по линии MAX – Telegram, где первый еще не до конца "допилен" по функционалу, а второй, к которому привыкли россияне, блокируется?— На мой взгляд, тут речь скорее идет про прохождение нашим государством всей этой ситуации. Эта история с Telegram тянется ещё с 2017 года, когда Россия [в лице ФСБ] потребовала от мессенджера выдать данные на террористов, которые были участниками теракта в Петербургском метрополитене.Тогда суд вынес решение, но Дуров не предоставил информацию, и Роскомнадзор получил разрешение блокировать Telegram. Блокировка шла неудачно, стало понятно, что на тот момент государство не могло добиться от Telegram того, чего хотело. Сам же Дуров предложил Роскомнадзору взять данные о мессенджере из открытых источников для включения в реестр организаторов распространения информации. В общем тогда эта история отложилась.После этого инцидента прошла серия законопроектов, которые принимались, но были заведомо невыполнимы, в том числе закон о блогерах и так далее. Тогда к Роскомнадзору возникли вопросы, их задавали публично: почему вы не обращаетесь к Фейсбуку*. На что был ответ: у нас и без того дел много, компаний много.То есть, с одной стороны, интенсивность поступления законов была высокая (тогда же приняли закон о мессенджерах, на основании которого сейчас можно блокировать Telegram) — но они не работали. Последний из таких, который все помнят, закон о “приземлении” от депутатов. [Закон о "приземлении" вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные организации открывать свои представительства в России. К настоящему моменту Telegram выполнил два ключевых условия: зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН и добавил на платформу электронную форму для обратной связи.]Кстати, это не только российская история: когда все эти проблемы начинались, у американцев и европейцев их не было, потому что все международные компании при выходе на биржу подписывали согласие на сотрудничество. Кстати, так же, как и наш Яндекс. Китай был всегда сам по себе и работал [с компаниями] в режиме “сперва согласитесь соблюдать наши законы, потом приходите на нашу территорию”. Мы были где-то посредине.Соответственно, Россия 10 лет занималась тем, что в медицине называется "резать, не дожидаясь перитонита". Мы 10 лет наращивали проблему вместо ее решения. В этот период, кстати, как раз активизировались мошенники "Сбербанк позвонит" [История про мошенников "Сбербанк позвонит" — это распространенная схема социальной инженерии, где преступники представляются сотрудниками службы безопасности банка (или ЦБ), чтобы украсть деньги].Соответственно, за это время накопилась масса проблем. Мошенники из милых мальчиков-хакеров превратились в серьезных преступников, потому что это — деньги. (Надо признать, что за 10 лет количество денег в нашей индустрии стало гораздо больше, чем в реальной экономике.) Весь мир встал на уши из-за этого. Мы же предъявляли требования международным корпорациям и стали "маркерами зла" внутри себя.Так вот в этот период сформировалась, например, Европа как третий игрок со своим цифровым актом, который они принимали в течение 5 лет. Но они, в отличие от нас, что-то делали: приглашали всех игроков, все компании, те возмущались.После того, как цифровой акт приняли, оказалось, что регулирование в Европе даже похлеще, чем в Китае — особенно на предмет защиты прав граждан, чтобы бы это ни значило (например, есть люди которые обеспокоены распознаванием лиц, и так далее). Цифровой акт Европы в этом плане на порядок жестче и американских решений, и именно на его основании Павел Дуров был привлечен к ответственности, и, скорее всего, будет приговор к определенному наказанию. То есть они все делали последовательно и методично.И, кстати, на фоне Европы Россия со своими небольшими требованиями к Telegram в общем-то выглядит очень либерально.В общем, если резюмировать: если бы мы занялись этим 10 лет назад, все прошло бы проще и мягче и, возможно, было бы принято другими сторонами. Сейчас все зашло так далеко, что у государства просто нет выхода, кроме как "резать перитонит" — "опухоль" разрослась фантастически.— А что, кстати, с Дуровым не так? Почему он не соглашается на наши условия?— Мы с коллегами недавно спорили на тему "что с Дуровым не так". Так вот я приведу вам хорошую аналогию с финансовым рынком.В свое время был "Мастер-банк", наверное, один из лучших технологических банков России, который обслуживал и карточки, и предлагал услуги инкассации. При этом в его броневиках, которые возили из банкоматов легальные деньги, всегда был ещё и "черный кэш", который поставлялся на рынок. То есть банк нес на себе две функции.Я тогда работал в банковской системе, и мы просили эту организацию разделить бизнесы, чтобы каждый нес свою ответственность, но "Мастер-банк" не захотел. В конечном итоге после убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрей Козлов государство “по-взрослому” взялось за сервис обналички. Позже Центральный банк РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной отозвал лицензию у "Мастер-Банка". С этого дня началась большая борьба в ЦБ именно с "черными" деньгами.Так вот Telegram — это эдакий "Мастер-банк". С одной стороны, если объективно говорить, он предоставляет отличный сервис — и не потому что Дуров заявляет о безопасности. Во-первых, Telegram– это не просто мессенджер. Дуров (сознательно или нет, не знаю) добавил в Telegram функционал, который несвойственен и не нужен мессенджеру — например, чат-боты (самостоятельный сервис, привязанный к месенджеру).Во-вторых, Дуров подкупил пользователей видеохостингом — сделал в доступе для пользователей видео и фото в полном масштабе. WhatsApp это и не снилось. И это, кстати, одна из проблем MAX сейчас. То есть, если полностью копировать Telegram, то 90% затрат придется не на мессенджер (это стоит копейки), а на хранение и объемы данных.Ну, и в-третьих, это каналы в Telegram, в том числе принадлежащие СМИ, которые оказались не только актуальными для людей, но и удобными для рекламы. Когда, кстати, Роскомнадзор заявил, что в MAX можно открыть каналы с аудиторией более 10 тысяч, по-моему, 87 тысяч каналов зарегистрировались в мессенджере. Представьте себе объем медийного влияния [Telegram].Кроме того, человек — существо эгоистичное. Ему дали Telegram — и вот он, любимый, всегда рядом, под рукой. А тут вдруг его решают отобрать. То есть сейчас Telegram стал большим, крупным, подкупил почти всех пользователей вышеуказанными преимуществами.Возвращаясь к тому, что с Дуровым не так: если бы он сейчас согласился дать Роскомнадзору право блокировать зарубежные каналы, у него бы не было проблем и не пришлось бы объявлять цифровое сопротивление. Я напомню, что мы сейчас может зайти в Telegram и легко и непринужденно найти каналы, показывающие, как украинские дроны убивают российских солдат. Есть у них такая "забава".Когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram, у меня состоялся разговор с депутатами. Тогда часть из них пыталась проголосовать за поручение для Минцифры, чтобы они “дали по голове” Роскомнадзору из-за блокировки Telegram. Так вот я им тогда эти медиа и показывал: вы точно уверены, что хотите вот это защитить? Коллеги удивились, они этого не видели и не знали. Другой вопрос, что это ещё и говорит об их технической неосведомленности.И они спросили: а что же делать с Telegram? А непонятно. Проблема в том, что вся страна чем-то пользуется, и вдруг выясняется, что это не совсем то, что хотелось бы. Условно говоря, мы потребляем сахар, но если съесть его много, то будут проблемы, например, у диабетиков. А делать что-то надо. Потому что тут и мошенники, и экстремисты, и нет ни одного уголовного дела по распространению наркотиков, где в документах не было бы слова "Телеграм".Другой вопрос — неудачный, мягко говоря, пиар у MAX. Есть такой неприличный анекдот: нет такого бизнеса, который не могла бы протереть секретарша. Он говорит о том, что у вас могут отлично идти дела, но бизнес-партнер вам позвонит, а она его отправит в одно место. Так вот и у MAX нашлась такая же секретарша. Мы в свое время с коллегами спорили на тему, можно ли неудачно запустить MAX при наличии всего, в том числе поддержки "Первого канала", хороших исполнителей, и так далее. Оказалось, что можно…Так что из-за десятилетнего ничегонеделания мы получили запущенный случай с сервисом [Telegram]. А нужно было садиться и писать цифровой кодекс, тратить на это время и силы, чтобы сделать единую систему, а не как сейчас, когда поправки по "цифре" у нас находятся в разных местах. Поэтому, да, ситуация близка к критической, и Роскомнадзор на себя взял удар, а мы из него делаем совместными усилиями Герострата.То есть я не вижу ничего необычного в истории с Telegram, кроме того, что это слишком много сейчас занимает времени. Повторюсь, проблемы достигли такой величины, что приходится делать “ампутацию”. Конечно, это всем непривычно и неудобно, в том числе и мне, потому что я, к примеру, создаю по запросу чат-ботов для клиентов через Telegram.— По словам специалистов, в России есть десять мессенджеров, два из которых сертифицированы. Также в свое время "Вагнеровцы" придумали специальный военный мессенеджер "Код". Почему же тогда фронт с 2022 года пользуется WhatsApp и Telegram?— Из своего опыта общениями с коллегами, которые сейчас на СВО, могу сказать следующее. С одной стороны, в землянках и в казармах тоже есть нормальная жизнь. Бойцы там готовят пищу и переписываются с девушками. С другой стороны, на фронте очень много радиоэлектронной борьбы, когда связь по тысяче причин может быть заблокирована или затруднена. Поставщики раций мне рассказывали, что приходится менять частоты тысячу раз в секунду, чтобы враг тебя не прослушали. Как в этих условиях можно доверять важную информацию обычному мессенджеру в самом деле выглядит странно.Те воинские части, которые побогаче в плане волонтерской помощи, создают на своей территории свой собственный военный Интернет. Покупают обычные роутеры, но ставят на них не Telegram, а специализированные мессенджеры на основе Telegram. Это, кстати, очень похоже на систему вагнеровцев. У них получается сервис конкретной части, который работает только на их частоте. Никто про нее не знает.Поэтому история о том, что на фронте повсеместно используется Telegram, кажется мне несколько преувеличенной по одной простой причине: в случае серьезной активизации боевых действий обычный мессенджер очень легко взломать или заглушить. Ребята пользуются либо рациями, либо специальными платформами, про которые никто не знает.Конечно, когда нет активных боевых действий и все вышки сотовой связи работают, Telegram выглядит очень хорошо в силу того, что он в принципе выглядит хорошо. А когда боевые действия активизируется, связь осуществляется на основе того, что делается на месте.Может быть, какие-то молодые генералы, которые приезжают из Москвы с проверкой, по привычке пользуются "Телегой". Но, повторюсь, разговоры в духе "Без Telegram мы проиграем" или "только с Telegram мы победим", не соответствуют действительности.— Вернемся к конфликту MAX – Telegram. Сохраняется ли опасность, что мы превратимся в страну, которую описывает украинская пропаганда, где в Интернет можно зайти только “по талонам” и нельзя написать какие-то "неправильные" сообщения?— Я бы разделил ваш вопрос на несколько историй. MAX с точки зрения программного кода и разработки — это нормальный продукт. Его делают люди, которые участвовали в создании Telegram и были в команде WhatsApp. Это нормальные ребята. Просто им не повезло. Это как в анекдоте: "Чем крыса отличается от белки? У белки пиар лучше".Да, MAX сейчас отстает по технологии, но это нормально. Не существует продукта, который за один год может догнать то, что создавалось 20 лет! Конечно, сейчас принципы программирования изменились, и уже не нужно работать столько времени. Тем не менее, пока MAX может только закрывать основные функции, и, повторюсь, это не делает его плохим продуктом, который был бы сильно хуже Telegram.— Что будет дальше?— Все уже как-то забыли, как в России сильно ругали “Госуслуги”, а сейчас мы ими гордимся. Даже какой-нибудь релокант говорит: "В России, конечно, тоталитаризм, но какие там “Госуслуги”. И нам на душе становится легче. То же самое с сервисами налоговых служб. Они у нас были безобразно устроены, а потом Мишустин провел цифровизацию, и теперь все получают мазохистское удовольствие: налоги платить не хочется, но делать это удобно.И если сейчас государство не будет отступать, а завершит начатое, MAX станет заполнен сервисами, про которые мы будем говорить: “MAX, конечно, нам навязали, но как круто, что через него мы можем аппендицит вырезать". Эта история однозначно будет. Когда это произойдет, сказать трудно. Но, возможно, уже через год что-то получится.То есть с MAX все будет нормально, но только при одном условии. Если государство не поступит с ним так, как до этого поступало с остальной IT, — отступит назад.Что сейчас больше всего меня беспокоит? Если вы посмотрите на всю историю отношений государства и IT- области, то первое всегда поступало по принципу "Требуй больше, чтобы получить хоть что-то". И тех, кто инвестирует сейчас в MAX, беспокоит, что государство договорится с Telegram, и что тогда ждет российский мессенджер.И дело не только в MAX. Есть целый пласт российских сервисов, которые занимаются чат-ботами, альтернативными Telegram. Они сидят и думают: "Надо нам продолжать эту историю? Если с Telegram все-таки договорятся, что мы делать будем?". То есть от государства сейчас все стороны ждут внятной позиции.Мне кажется, что точка невозврата прошла. Именно с этим связаны заявления Дурова о начале "цифрового сопротивления". Видимо, какие-то переговоры шли. Но у Павла ситуация сложная.Несмотря на то, что у него миллиард пользователей, ему нужны американские и европейские, потому что они дороже. Зачем ему российские или иранские, например? При этом Франция на него возбудила уголовное дело. В этом плане сотрудничать с Россией, которая под санкциями, для него не выход. Поэтому, мне кажется, что Telegram в нашу среду уже не вернется.Кстати, “крышей” Telegram выступали не только СМИ и сервисы, но и чиновники, которые сами им пользовались. Поэтому я еще лет десять назад говорил: "Хотите побороть Telegram? Уберите оттуда чиновников. За ними уйдут журналисты. Как только журналисты уйдут из Telegram, с него спадет броня".Может быть, это сейчас и будет происходить.*“Фейсбук” запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России

https://ukraina.ru/20231212/1051922627.html

https://ukraina.ru/20260409/1077715526.html

https://ukraina.ru/20260213/v-internete-nelzya-okonchatelno-chto-to-zapretit-nosovich-perspektivakh-blokirovki-telegram-v-rossii-1075609083.html

https://ukraina.ru/20260214/blokirovki-i-vsedozvolennost-pochemu-zamedlyayut-telegram-i-stanet-li-max-osnovnym-messendzherom-v-1075627256.html

https://ukraina.ru/20250910/zhivov-zayavil-chto-novyy-messendzher-max-bespolezen-dlya-vs-rf-i-bet-po-boesposobnosti-1068401584.html

Анна Черкасова

