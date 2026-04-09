Братья Веснины. Как проектировалось социалистическое Запорожье

Как причудливо тасуется колода. Один из лучших фильмов о строительстве социалистического Запорожья называется "Весна на Заречной улице". А выдающийся вклад в его проектирование внёс архитектор Виктор Александрович Веснин, родившийся 9 апреля 1882 года. Поди пойми – случайно так совпало или это "пасхалка" от режиссёров Хуциева и Миронера?

2026-04-09T16:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Братья Веснины были одними из ярчайших представителей раннесоветского архитектурного авангарда 1920-х годов. Если в изобразительном искусстве понятие конструктивизма связано с именами Владимира Татлина и Александра Родченко, то в архитектуре – с братьями Весниными, хотя в этом стиле творили многие замечательные мастера – Моисей Гинзбург, Илья Голосов, Константин Мельников.Именно младший Веснин, Александр, сформулировал основные принципы архитектурного конструктивизма – приоритет конструкции над оформлением, выделение функциональных помещений в отдельные объёмы (характерная особенность конструктивистских зданий – круглые "башни", в которые помещены лестницы), отказ от декора в пользу целесообразности, использование железобетонного каркаса, ленточное остекление лестничных клеток, плоские крыши и свободная планировка. Кто-то из архитекторов ехидно назвал этот стиль "ободранным модерном" и был где-то прав – основные принципы конструктивизма действительно позаимствованы у модерна, но для последнего было характерно обильное декорирование фасадов, которое конструктивизм не признавал.Родились братья в Юрьевце нынешней Ивановской области в купеческой семье. Старший, Леонид, – 28 ноября 1880 года, а Александр – 16 мая 1883 года. Учились они в Московской практической академии коммерческих наук и на архитектурном отделении Петербургского института гражданских инженеров (в последнем их наставником был Леонтий Бенуа).Отличились они не только в архитектуре. Александр, например, был известен как театральный художник и декоратор, а в 1918 году братья осуществляли художественное оформление Кремля и Красной площади к празднику Интернационала.Работали они обычно вместе, но, по мнению исследователя их творчества Селима Хан-Магомедова, лидирующая роль в трио принадлежала именно среднему брату:"Что касается Виктора Александровича, то его участие в совместных проектах было более универсальным. (…) Его твёрдый взгляд и рациональность мышления, глубокое понимание конструктивно-технических проблем, тонкий вкус – всё это играло большую роль".Известных реализованных проектов у братьев не так много – всё же 1920-е годы были сложным периодом в смысле строительства. Пожалуй, самое известное их сооружение – Дворец культуры Пролетарского района в Москве, более известный как ДК ЗиЛ. Братья, однако, к этому своему шедевру, ради строительства которого была снесена большая часть Симонова монастыря, относились неоднозначно – просто потому, что полностью его реализовать не удалось.Пиком их архитектурной карьеры стало проектирование Днепрогэса и нового, социалистического Запорожья (не путать со старым Александровском). Руководителем проектной бригады, в которую входили также Николай Колли, Георгий Орлов и Сергей Андриевский, был Виктор Веснин, но принимали участие в работе также Леонид и Александр.Однако, пик оказался и закатом – в 1932 году не только был пущен Днепрогэс, но и настал конец периоду архитектурного конструктивизма, который властвовал в СССР с 1922 года. На смену ему пришёл новый, более известный стиль, названный кем-то из острословов "сталинским вампиром", ярчайшими представителями которого были Алексей Щусев и Иван Жолтовский.Собственно, именно проектирование Днепрогэса и обозначило перелом в архитектурной традиции, причём перелом не столько художественный, сколько политический – симпатии ставшего к этому моменту безраздельным лидером Иосифа Сталина были на стороне классики, а не авангарда. Да и объективно пафос поиска новых, пролетарских форм, уступил место пафосу имперского (замаскированного под социалистическое) строительства.Конкурс на архитектурное оформление турбинного зала Днепрогэса – случай если не уникальный, то очень редкий. В промышленных объектах главное – функционал, а не внешнее оформление, которое играет третьестепенную роль. Турбинный зал – всё же архитектурное сооружение, но воспринимается он только издалека и только в комплексе с плотиной, оформление которой обусловлено именно конструкцией.И, тем не менее, конкурс был назначен и в ходе его ярко обозначилось противостояние между конструктивистами и неоклассиками (их представлял уже упомянутый Жолтовский). Победили первые, но… есть нюанс. Конструктивизм представляла не команда Весниных, а американский проектировщик Днепрогэса Хью Купер."Звоночком", свидетельствующим об окончании эпохи конструктивизма стало выступление Анатолия Луначарского (вообще не имеющего отношения к архитектуре, что многое говорит о характере конкурса) раскритиковавшего американский проект исходя из понимания принципов социалистической индустриализации – "у нас рабочий не для индустрии, а индустрия для рабочего". Анатолий Васильевич, человек блестяще образованный, умел на разных этапах говорить диаметрально противоположные вещи, обладая сверхъестественным чутьём на смену генеральной линии…В результате победил проект Весниных. Исследователь сталинского "большого стиля" (в него обычно включают не только ампир, но и поздний конструктивизм) Дмитрий Хмельницкий пишет:"Весниным, чтобы одержать победу, пришлось (…) отказаться от конструктивизма как такового, ввести отделку здания рустованным камнем, карнизом с кронштейнами и прочими классическими деталями.(…) Отстоять Весниным удалось только формальный конструктивистский приём – длинное горизонтальное окно, причём ценой утраты всякого смысла этого приёма".Руст – отделка "диким" камнем – характерный приём классической архитектуры, причем изначально он был вполне функциональным – предохранял стены римских зданий от повреждений повозками. Руст, по настоянию конкурсной комиссии, был позаимствован Александром Весниным из проекта Жолтовского.Пойдя на уступки художественные братья Веснины сохранили позиции административные. В 1934 году был создан Наркомат тяжёлой промышленности, а архитектурную мастерскую при нём, через которую проходили проекты всех сколько-нибудь крупных промышленных объектов и территорий комплексной застройки первых пятилеток, возглавили именно они.Персонально Виктор Александрович занял позиции на самом верху административно-архитектурной вертикали – в 1936 году он стал президентом Академии архитектуры СССР, в 1937 – председателем Союза архитекторов СССР. Эти должности он занимал почти до самой смерти в 1950 году. В 1943 году Виктор Веснин стал действительным членом АН СССР.Помимо Днепрогэса братья Веснины занимались комплексной застройкой Запорожья. В 1928 был принят подготовленный группой архитекторов во главе с Виктором Весниным проект Шестого посёлка (известен сейчас как Соцгород), а в 1932 году – генплан Большого Запорожья Ивана Малозёмова, "города-созвездия" из 16 независимых друг от друга Соцгородов, разбросанных на 22 километра вдоль Днепра. Последний полностью так и не был реализован, хотя стихийно сложившийся облик Запорожья, как и большинства других индустриальных городов – "коллекция" рабочих посёлков, более или менее прочно привязанных к предприятиям.В городах СССР есть много районов комплексной конструктивисткой застройки. В Москве это, например, квартал "Ленинская слобода" для рабочих завода "Динамо" на улице Восточной (предполагалось, что его, вместе с находящимся тут же ДК ЗиЛ, будут проектировать Веснины, но конкурс выиграла мастерская Валентина Бибикова), "Дангауэровка" и посёлок "Усачёка" для старых партийцев. Однако именно запорожский Соцгород стал единственной в стране полной реализацией идеи социалистического города-сада.Главной трассой Соцгорода является проспект Металлургов, изначально носивший претенциозное название "Аллея Энтузиастов имени Серго Орджоникидзе". Для Соцгорода характерно свободное планирование, обширные дворы и зелёные зоны, наличие на территории всей необходимой социальной инфраструктуры – клуба, фабрики-кухни (исходя из коллективистского понимания социалистического быта в квартирах изначально не были предусмотрены кухни), библиотек, школы-гиганта, яслей, амбулаторного городка (сейчас это горбольница №3) и т.п. Дома были сравнительно небольшими, трёхэтажными (дома в 4-5 этажей появились уже позже), частью – с наружной отделкой из туфа (в т.ч. - здание больницы), придававшей им довольно своеобразный вид.Наверное, самым интересным объектом тут является "круглый дом" в виде буквы "с". По городской легенде это первая буква слова "Сталин", но это не так. Вообще же круглые дома – характерная, хотя и не часто встречающаяся в силу сложности проектирования и строительства особенность архитектуры конструктивизма и позднесоветского неомодерна. В данном случае он замыкал архитектурную ось квартала.Соцгород с одной стороны примыкает к плотине Днепрогэса, с другой - к историческому центру старого Александровска, с третьей – к производственным площадкам "Днепрокомбината" – сейчас это Запорожский алюминиевый комбинат, металлургические комбинаты "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь", а также другие предприятия. Во время войны Соцгород очень сильно пострадал и восстанавливался Георгием Орловым при участии Виктора Веснина уже в новой, неоклассической стилистике. Тогда появились характерное для ампира внешнее декорирование и спроектированные Иваном Козлинером в стилистике итальянского ренессанса дома-башни, задающие высотную доминанту посёлка.Одни архитекторы считают, что обновление стало органическим дополнением архитектуры посёлка, другие (уже упомянутый Дмитрий Хмельницкий) – что они его испортили. Автор склонен соглашаться со вторыми, но не исключает и правоту первых – архитекторы больше знают о преемственности архитектурных стилей.Сейчас, к сожалению, Соцгород запущен, изначальные его формы искажены. Если московские конструктивистские кварталы стали памятниками и защищены от застройки, не смотря на явную устарелость жилого фонда, то будущее Запорожья пока неопределённое.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

