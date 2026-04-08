Цена агрессии. Война на Ближнем Востоке приведет к смене режима, но не в Иране

Цена агрессии. Война на Ближнем Востоке приведет к смене режима, но не в Иране - 08.04.2026 Украина.ру

Цена агрессии. Война на Ближнем Востоке приведет к смене режима, но не в Иране

Перемирие на Ближнем Востоке, установленное по итогам предварительных соглашений, достигнутых при посредничестве Пакистана, грозит политическим поражением для непосредственных организаторов нападения на Иран – Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа

2026-04-08T16:52

2026-04-08T16:52

2026-04-08T16:52

Несмотря на противоречивую информацию, которая поступает сегодня в СМИ, очевидно – рамочные условия прекращения огня диктуются сейчас именно Тегераном. Вопреки тому, что Вашингтон предсказуемо пытается представить наметившиеся переговоры своей победой, в очередной раз объявив, что в Исламской Республике якобы произошла "смена режима".Президент Соединенных Штатов Америки подтвердил – основой для предстоящих переговоров, которые должны пройти в пакистанской столице Исламабаде, является проект соглашения, разработанный и выдвинутый Ираном. Он предусматривает отмену антииранских санкций, сохранение мирной ядерной программы, закрепляет за иранцами контроль над Ормузским проливом и предусматривает создание специального инвестиционного фонда – с целью компенсации за материальный ущерб, нанесенный агрессией Израиля и США.Никто не полагается на противоречивую риторику Трампа, который угрожал вчера "безвозвратно уничтожить иранскую цивилизацию", а сегодня обещает истерзанному Ближнему Востоку "золотой век" всеобщего процветания. Потому что все понимают – его риторика может измениться в любой момент в зависимости от личного настроения и колебания текущих биржевых котировок.Однако очевидно – чтобы добиться сколько-нибудь прочного перемирия, необходимого для разблокирования Ормуза, Белому дому придется пойти на определенные уступки, которые были совершенно невозможными еще в феврале – накануне нападения на Иран. А возобновление судоходства в Персидском заливе является для республиканской администрации критически важным. Потому что мировые цены на энергоносители достигли накануне самых высоких отметок в новейшей истории – начиная с кризиса 2008 года. Что угрожает команде Трампа чрезвычайно тяжелыми и долгосрочными политическими последствиями.Иран понес тяжелые потери, но получил в свои руки эффективный рычаг, позволяющий оказывать прямое влияние на глобальную экономику. И это стало главным результатом развязанной Вашингтоном войны – что признают сегодня представители американского политического истеблишмента."Дональд Трамп врет каждый день. Но даже если принять хотя бы часть иранского заявления, получается, что Дональд Трамп согласился передать Ирану контроль над Ормузским проливом. Это нечто из ряда вон выходящее. Если углубиться в заявление иранского совета национальной безопасности, там утверждается, что Трамп также согласился признать право Ирана на обогащение урана, снять с него все санкции, а также позволить сохранить ракетную, беспилотную и ядерную программы. Поразительно, что мы пришли к ситуации, в которой военные действия Дональда Трампа, по крайней мере на данный момент, привели к тому, что Иран получил контроль над критически важным морским маршрутом, которого у него не было до начала войны", – говорит о сложившейся ситуации американский сенатор Крис Мерфи, называя происходящие события катастрофическими для будущего Америки.Растерянность царит сейчас не только в США. Главным проигравшим в случае реализации мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, безусловно, будет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Перспективы мирного урегулирования ближневосточного конфликта грозят ему потерей власти – потому что политические оппоненты обвиняют главу израильского правительства в серьезном стратегическом поражении. А мировые массмедиа называют Нетаньяху главным зачинщиком ближневосточного кризиса, приписывая ему решающее влияние на разрушительные действия Трампа."Впервые в американской истории 60% населения стали негативно воспринимать Израиль. В первую очередь – за втягивание Америки в войну с Ираном. Недавние инсайды в прессе подтвердили ключевую роль израильского лобби в подготовке операции против Ирана. Лоббисты Израиля буквально сожгли весь свой политический капитал в рамках этой хаотичной авантюры.Сразу 80% демократов сейчас плохо относятся к Израилю. Но и среди республиканцев доля критиков еврейского государства подскочила до 41%. Среди молодежи и людей среднего возраста – причем из обеих партий – большинство воспринимают Израиль негативно. Старый произраильский консенсус, скреплявший американское общество, уходит в прошлое", – пишет американист Малек Дудаков.Задача разрушения Ирана не выполнена – скорее, наоборот, агрессия привела к консолидации иранского руководства, усилив его влияние на международной арене. Иранские ракеты систематически пробивают израильскую противовоздушную оборону, поражая разные цели. Граждане Израиля устали от бесперспективной войны со всеми соседними странами – вполне осознавая, что она продолжается во имя бесконечной пролонгации полномочий израильского премьера. "За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Нетаньяху потерпел неудачу политически, стратегически и не достиг ни одной из поставленных им целей. Нам потребуются годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, который Нетаньяху нанес из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования", – публично заявил 8 апреля лидер израильской политической оппозиции Яир Лапид, председатель партии "Еш Атид" ("Есть будущее").Израильские власти осознают внутреннюю политическую угрозу, пытаясь сорвать прекращение огня между США и Ираном. Сегодня израильтяне нанесли массированный ракетный удар по Бейруту и другим городам Ливана, в ходе которого, по предварительным данным, погибли сотни мирных людей. Причем это произошло несмотря на то, что ливанская организация "Хезболла" объявила о намерениях соблюдать условия американо-иранского перемирия."Израиль разочарован достижением своих целей в ходе агрессии и хочет подорвать соглашение. Мы даем странам, выступившим посредниками в заключении соглашения, возможность заставить Израиль его соблюдать. Ливанское сопротивление не примет продолжения израильской агрессии в том виде, в каком она существовала до этой войны. Мы ожидаем результатов текущих переговоров и будем действовать соответствующим образом", – заявили в своем коммюнике представители "Хезболлы".Израильские ракеты могут бить и непосредственно по Ирану. Тегеран уже сообщил об атаке на одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий, которая была зафиксирована днем. Накануне Тель-Авив впервые санкционировал авиаудары по железной дороге, построенной китайскими компаниями в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и открывшейся в июне прошлого года. И разрушение сухопутного транспортного коридора между Китаем и Европейским союзом рассматривается экспертами как намеренное повышение уровня эскалации – без оглядки на то, что подумают об этом в остальном мире.Попытки подорвать мирный процесс наверняка усилятся в ближайшие сутки, до начала переговоров в Исламабаде. Ставки слишком высоки. Завершение очередной войны в Персидском заливе неизбежно спровоцирует крушение ультраправого правительства во главе с Нетаньяху. А это значит, что агрессия против Ирана действительно приведет в итоге к смене режима – но только в другой стране.

https://ukraina.ru/20260408/ssha-i-izrail-uzhe-narushili-peremirie-novosti-blizhnego-vostoka-1077670969.html

израиль

иран

ближний восток

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, израиль, иран, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла, белый дом