ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
Государственное бюро расследований выявило новые эпизоды преступной деятельности офицера ВСУ из Днепропетровской области, который помогал депутату со "службой" и сам предпочитал окопам игру в казино.
© Фото : ГБР Украины
Государственное бюро расследований выявило новые эпизоды преступной деятельности офицера ВСУ из Днепропетровской области, который помогал депутату со "службой" и сам предпочитал окопам игру в казино.
"Работники ДБР завершили досудебное расследование еще одного эпизода по поводу офицера из Днепропетровской области, который раньше помогал депутату областного совета фиктивно проходить военную службу", - сказано в официальном сооьщении.
На этот раз офицер украинской армии поддел медицинскую справку, чтобы не выполнять служебные обязанности. В документах значилось, что с апреля по сентябрь 2025 он находился на стационарном лечении.
"В действительности в этот период офицер занимался организацией незаконных действий и личными делами. Следователи установили, что во время такого лечения он также посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что несмотря на фактическое отсутствие на службе, офицер ВСУ получал денежное довольствие. Ранее его уличили в содействии женщине - депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении военной службы. Также в сентябре 2025 года его вместе с сообщниками разоблачили на организации незаконного вывоза военнослужащих "в страны Европы" (Евросоюза).
Материалы основного производства по депутату направили в суд в феврале 2026 года. По УК Украины игроману и коррупционеру из ВСУ грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее на эту тему: Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
20:16Иран нанёс удары по нефтяным объектам в Кувейте, Тегеран атакован. Новости войны на Ближнем Востоке
19:46Телеканал Welt: на украинских кладбищах не хватает мест
19:258 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:10Итоги 08.04.26: апокалипсис отменяется, ЕС думает о ядерке, дело Тимошенко идет в суд
19:08Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан
19:05ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
18:55В Белгородской области дрон атаковал машину
18:45Киевское метро не получит ни одного вагона в 2026 году
18:35Более 40% украинцев категорически не готовы вступить в ряды ВСУ
18:33Андрей Ермак теперь за справедливость
18:26Зрада Экспресс: женщинам поблажек не будет. Последняя Надежда Украины
18:26Рада придумала, где найти деньги на войну
18:17Дональд Трамп: Ливан не включили в соглашение о перемирии с Ираном
18:01Движение судов через Ормузский пролив вновь приостановлено после израильской атаки на Ливан
18:00Интернет чинят. Украина торгует детьми. Найдено средство от дальнобойных дронов ВСУ. Итоги 8 апреля
17:50СК России расследует преступные действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей
17:32Откуда ВСУ бьют по Белгородчине? Полковник Алехин назвал точки запуска ракет "Хаймарс"
17:31Израиль продолжит войну с Ираном
17:25Трамп пригрозил последствиями за поставки оружия Ирану
17:05В Госдуме назвали игрой новое обращение Зеленского к России
Лента новостейМолния