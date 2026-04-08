ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
Государственное бюро расследований выявило новые эпизоды преступной деятельности офицера ВСУ из Днепропетровской области, который помогал депутату со "службой" и сам предпочитал окопам игру в казино.
2026-04-08T19:05
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Работники ДБР завершили досудебное расследование еще одного эпизода по поводу офицера из Днепропетровской области, который раньше помогал депутату областного совета фиктивно проходить военную службу", - сказано в официальном сооьщении.На этот раз офицер украинской армии поддел медицинскую справку, чтобы не выполнять служебные обязанности. В документах значилось, что с апреля по сентябрь 2025 он находился на стационарном лечении."В действительности в этот период офицер занимался организацией незаконных действий и личными делами. Следователи установили, что во время такого лечения он также посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег", - рассказали в ГБР.Там отметили, что несмотря на фактическое отсутствие на службе, офицер ВСУ получал денежное довольствие. Ранее его уличили в содействии женщине - депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении военной службы. Также в сентябре 2025 года его вместе с сообщниками разоблачили на организации незаконного вывоза военнослужащих "в страны Европы" (Евросоюза).Материалы основного производства по депутату направили в суд в феврале 2026 года. По УК Украины игроману и коррупционеру из ВСУ грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее на эту тему: Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.