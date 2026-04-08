"Американцы не хотят воевать с Россией": политолог рассказал о новой концепции НАТО
США планируют сократить участие в НАТО и переложить основную долю расходов на Европу. Американцы не хотят воевать с Россией, концентрируя усилия на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
"Американцы не хотят воевать с Россией": политолог рассказал о новой концепции НАТО

Продолжая разговор о трансформации НАТО, Ермаков рассказал о новой американской концепции. Он отметил, сейчас происходит глубинная трансформация, когда ряд высоких должностей в НАТО отдают европейцам.
"Это новая практика. Американцы не хотят воевать, участвовать в каком-то крупном вооруженном конфликте с Россией. Вместо этого США планируют сконцентрировать свои усилия на других регионах — прежде всего на Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявил эксперт.
По словам Ермакова, в Пентагоне даже разработали концепцию "НАТО 3.0" или "спящее НАТО". "Имеется в виду, что американцы сокращают свое участие в этой организации, перекладывают основную долю на плечи европейцев", — пояснил политолог.
По его мнению, Дональд Трамп продолжит давить на европейцев, чтобы они брали больше полномочий, при этом контроль все равно будет сохраняться за США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
О двухнедельном перемирии и начале переговорного процесса между Ираном и США — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
