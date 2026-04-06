https://ukraina.ru/20260406/khuzhe-chem-u-niksona-pered-uotergeytom-v-iranskom-krizise-nametilsya-perelom-1077583152.html

"Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом

Иранский кризис достиг своего предела, за которым может наступить перелом – поэтапная деэскалация затянувшегося военного конфликта, развязанного Тель-Авивом и Вашингтоном, или тотальная война на уничтожение, способная разрушить большинство стран Ближнего Востока

2026-04-06T15:30

эксклюзив

иран

сша

тегеран

дональд трамп

республиканская партия

белый дом

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077583813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0533a7c406fccb3019d8cfa8b562565a.jpg

У президента Соединенных Штатов Америки уже произошел очевидный психологический надлом. После проведения операции по спасению сбитого американского летчика, в результате которой американские военные потеряли два военно-транспортных самолета, самолет-штурмовик, два боевых вертолета и несколько беспилотников, Дональд Трамп написал самый скандальный пост за все два срока своего президентства.Он в очередной раз ультимативно потребовал разблокировать Ормузский пролив, угрожая уничтожить в Иране важнейшие объекты инфраструктуры и открыто призывая к совершению преступлений против человечности. А потом перешел на нецензурную брань, завершив ее глумливой концовкой, которая вызвала возмущение у всей многомиллионной мусульманской общины Америки."Откройте **** пролив, сумасшедшие ублюдки, или просто смотрите – вы будете жить в аду! Хвала Аллаху", – заявил лидер государства, которое столько десятилетий позиционировало себя в качестве оплота мировой демократии.Эта сетевая истерика шокировала не только американских мусульман, которые явно не будут голосовать на предстоящих выборах за республиканцев. Слова Трампа оскорбили многих верующих христиан – потому что президент США написал их в день празднования протестантской и католической Пасхи.Бывшая конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которую когда-то называли лицом трампизма, жестко прокомментировала слова своего бывшего кумира. Она публично усомнилась в адекватности Трампа и обвинила Белый дом в лицемерных попытках оправдать нападение на Иран лозунгами "защиты прав человека"."Все члены администрации, которые называют себя христианами, должны встать на колени и молить Бога о прощении. Я знаю вас всех и его – он сошел с ума, а вы все являетесь соучастниками. Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана, основываясь на той же лжи, которую они рассказывали десятилетиями, – о том, что Иран в любой момент может разработать ядерное оружие. Вы знаете, кто имеет ядерное оружие? Израиль. Израильтяне вполне способны защищать себя без того, чтобы США воевали за них, убивали невинных людей и детей и платили за это. Угрозы Трампа бомбить электростанции и мосты вредят иранскому народу, тем самым людям, которых, по словам Трампа, он якобы освобождает. Это не то, что мы обещали американскому народу, когда он в 2024 году подавляющим большинством голосов поддержал нас. Это не возвращение величия Америки, это зло", – написала она в своем блоге, напрямую обращаясь к окружению президента США.Действующие американские политики высказываются о пасхальной выходке Трампа в похожем духе. Независимый сенатор Берни Сандерс охарактеризовал его слова как "бред опасного и психически неуравновешенного человека", призывая Конгресс вмешаться в ситуацию, взять ее под контроль и остановить военный конфликт в Персидском заливе. А конгрессмен Ро Ханна потребовал от Белого дома немедленно прекратить бомбардировки Ирана, вступив с ним в официальные дипломатические переговоры.Сенатор-демократ Крис Мерфи намекнул на необходимость привести в действие 25-ю поправку к конституции США, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента. Поведение американского лидера подталкивает его противников к очередной попытке устранить его путем политического импичмента. Тем более что рейтинги Трампа просели сейчас сильнее рейтингов Ричарда Никсона, лишившегося своего поста на фоне Уотергейтского скандала."В сенате открыто обвиняют Трампа в военных преступлениях на фоне его отчаянных угроз бить по гражданской инфраструктуре, если не будет открыт Ормуз. Ещё одно готовое основание для будущего импичмента. Выдать за успех спасательную операцию по вызволению американского пилота Белому дому не удалось – учитывая, что в ходе неё потеряли несколько самолётов и вертолётов, чьи пилоты явно тоже пострадали.Кандидаты от Демпартии на следующих президентских выборах подхватили антивоенную повестку и призывают заканчивать заморские войны ради снижения цен на бензин. Взлёт стоимости топлива составил уже более 50% с начала авантюры в Иране. Уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей в последних опросах рухнул до 20-25%. Это даже хуже, чем было у Никсона перед отставкой в разгар Уотергейта", – отмечает американист Малек Дудаков.Тегеран отреагировал на ультиматум Трампа без видимого испуга. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил о том, что действия американского президента отправят в ад не Исламскую Республику, а сами США. Старший советник президента Ирана Мехди Табатабаи сказал, что его страна откроет Ормузский пролив только после получения компенсации за военный ущерб, – отмечая, что Трамп "прибегнул к непристойным выражениям из чистого отчаяния и гнева". А один из иранских дипломатов иронично написал, что Иран "потерял ключи" от Ормуза и пока не будет открывать его для американцев.Тем не менее есть основания полагать, что в иранском кризисе впервые появилась перспектива разрядки. По данным агентства Reuters, Пакистан подготовил двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу уже сегодня – при условии, если он получит одобрение в Тегеране.Исламабад предлагает ввести режим прекращения огня на срок около двадцати дней, одновременно приступив к обсуждению мирного договора, в котором присутствуют очевидные уступки иранцам. Начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир уже обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом контуры будущих договоренностей, согласно которым Иран откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства и подтвердит обязательства не создавать ядерное оружие – в обмен на отмену значительной части санкций и размораживание своих валютных активов.Это будет означать для Вашингтона фактическое поражение – но у Дональда Трампа нет хороших способов выйти из ситуации. Операция по спасению пилота наглядно продемонстрировала, какими будут потери американцев в случае наземного вторжения на территорию Исламской Республики. Причем все видят, что наступление мира зависит сейчас не столько от выпрашивающих долгожданную "сделку" США, сколько от Ирана, который не спешит возобновлять дипломатические контакты с западными политиками.Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что в Тегеране получили пакистанский план перемирия, но отметил, что его страна не станет открывать пролив в обмен на временную приостановку боевых действий – без гарантий защиты собственных интересов.И рано или поздно Трампу придется уступить иранскому руководству. Потому что продолжение военных действий на Ближнем Востоке с каждым днем увеличивает для него реальную угрозу импичмента.О ситуации на Ближнем Востоке - в материале "Трамп закроет гештальт. Дмитрий Выдрин о философии войн и сухопутной операции США против Ирана"

https://ukraina.ru/20260406/1077577078.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

