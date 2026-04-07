ВСУ атаковали многоквартирные дома в Энергодаре - 07.04.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали многоквартирные дома в Энергодаре
Беспилотники украинской армии нанесли удары по жилым многоквартирным домам в городе Энергодаре близ Запорожской АЭС. Об этом 7 апреля заявил глава города Максим Пухов
2026-04-07T12:49
"Один удар пришелся по крыше многоквартирного дома на Курчатова, пробита крыша спортивно-оздоровительного комплекса на Приднепровской, удар, без детонации, в многоквартирный дом на Набережной. Также были прилеты утром по прилегающей к городу территории", - сообщил РИА Новости глава Энергодара.ЗАЭС на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, напомнило информагентство. На станции установлено шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Построенная при СССР, атомная станция эксплуатировалась постсоветской Украиной и в октябре 2022 года перешла в собственность России.Тем временем ВСУ атаковали Скорую помощь в Запорожской области, приехавшую к пострадавшим в школеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:49 07.04.2026
 
Беспилотники украинской армии нанесли удары по жилым многоквартирным домам в городе Энергодаре близ Запорожской АЭС. Об этом 7 апреля заявил глава города Максим Пухов
"Один удар пришелся по крыше многоквартирного дома на Курчатова, пробита крыша спортивно-оздоровительного комплекса на Приднепровской, удар, без детонации, в многоквартирный дом на Набережной. Также были прилеты утром по прилегающей к городу территории", - сообщил РИА Новости глава Энергодара.
ЗАЭС на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, напомнило информагентство. На станции установлено шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Построенная при СССР, атомная станция эксплуатировалась постсоветской Украиной и в октябре 2022 года перешла в собственность России.
