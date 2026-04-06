"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко - 06.04.2026 Украина.ру
"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко
"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко - 06.04.2026 Украина.ру
"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко
Европейцы хотят, чтобы Россия жестко отреагировала на использование их воздушного пространства для атак украинских дронов. Это станет для них поводом для блокады российских портов на Балтике, которую они уже готовят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-06T17:41
2026-04-06T18:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057866459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_763cba456a5503b877184479ce9a7279.jpg
Ранее на фоне ударов БПЛА по Усть-Луге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует на действия стран Европы, если подтвердится использование их воздушного пространства для атак украинских беспилотников по российским объектам. Песков отметил, что военные изучают детали произошедшего и готовят предложения по усилению защиты стратегической инфраструктуры.Журналист спросил Ищенко, сделает ли подтверждение использования европейского воздушного пространства Украиной Европу прямой участницей войны и боятся ли европейцы ответных ударов. Очевидно, что не боятся, уверен эксперт, потому что руководство Евросоюза "всем кагалом" ездило в Киев для поддержки Украины."Понятно, для чего это делается. Европейцы хотят, чтобы Россия жестко отреагировала, а они бы это использовали как повод для блокады наших портов на Балтике. С другой стороны, если они приготовили эту провокацию на Балтике, то рано или поздно они все равно найдут повод ее устроить", — заявил Ищенко.По словам эксперта, остановить этот процесс уже почти невозможно. Если создана инфраструктура для блокады и соответствующая политическая обстановка, отказаться от этого мероприятия практически невозможно. Более того, блокаду подстраивают под тот момент, когда Украина, по оценкам европейцев, потеряет свою боеспособность."Более того, они свою блокаду подстраивают под тот момент, когда Украина, как они считают, потеряет свою боеспособность", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.О правовых механизмах защиты россиян за границей — в материале "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.
россия
балтика
украина
прибалтика
"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко

17:41 06.04.2026 (обновлено: 18:00 06.04.2026)
 
Европейцы хотят, чтобы Россия жестко отреагировала на использование их воздушного пространства для атак украинских дронов. Это станет для них поводом для блокады российских портов на Балтике, которую они уже готовят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее на фоне ударов БПЛА по Усть-Луге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует на действия стран Европы, если подтвердится использование их воздушного пространства для атак украинских беспилотников по российским объектам.
Песков отметил, что военные изучают детали произошедшего и готовят предложения по усилению защиты стратегической инфраструктуры.
Журналист спросил Ищенко, сделает ли подтверждение использования европейского воздушного пространства Украиной Европу прямой участницей войны и боятся ли европейцы ответных ударов.
Очевидно, что не боятся, уверен эксперт, потому что руководство Евросоюза "всем кагалом" ездило в Киев для поддержки Украины.
"Понятно, для чего это делается. Европейцы хотят, чтобы Россия жестко отреагировала, а они бы это использовали как повод для блокады наших портов на Балтике. С другой стороны, если они приготовили эту провокацию на Балтике, то рано или поздно они все равно найдут повод ее устроить", — заявил Ищенко.
По словам эксперта, остановить этот процесс уже почти невозможно. Если создана инфраструктура для блокады и соответствующая политическая обстановка, отказаться от этого мероприятия практически невозможно. Более того, блокаду подстраивают под тот момент, когда Украина, по оценкам европейцев, потеряет свою боеспособность.
"Более того, они свою блокаду подстраивают под тот момент, когда Украина, как они считают, потеряет свою боеспособность", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.
О правовых механизмах защиты россиян за границей — в материале "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
