"Трамп думает о послезавтрашнем дне": Казаков — о нормализации отношений России и США
Дональд Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
04:45 06.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске
Дональд Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Журналист спросил Казакова, в какой степени исход войны против Ирана определит будущее российско-американских отношений и перспективы урегулирования украинского конфликта. Эксперт ответил, что дело не в Иране.
"Нормализация российско-американских отношений возможна только в том случае, если Трамп останется президентом и живым. Вы же помните, что ему [президент РФ Владимир] Путин в Анкоридже сказал: "Рад, что ты до сих пор живой". Так вот при этих условиях нормализация отношений безальтернативна для Трампа" , — заявил политолог.
По словам эксперта, американский лидер думает о глобальных вещах, а не о бытовых проблемах.
"Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Просто это очень тяжело" , — резюмировал Александр Казаков.
Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру
Про ситуацию на Кубе — в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
