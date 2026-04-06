https://ukraina.ru/20260406/tramp-dumaet-o-poslezavtrashnem-dne-kazakov--o-normalizatsii-otnosheniy-rossii-i-ssha-1077558567.html

"Трамп думает о послезавтрашнем дне": Казаков — о нормализации отношений России и США

Дональд Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-04-06T04:45

новости

россия

сша

иран

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

ближний восток

владимир путин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181908_367:28:2178:1047_1920x0_80_0_0_29f35dbfeb05e228421063a76a487086.jpg

Журналист спросил Казакова, в какой степени исход войны против Ирана определит будущее российско-американских отношений и перспективы урегулирования украинского конфликта. Эксперт ответил, что дело не в Иране. "Нормализация российско-американских отношений возможна только в том случае, если Трамп останется президентом и живым. Вы же помните, что ему [президент РФ Владимир] Путин в Анкоридже сказал: "Рад, что ты до сих пор живой". Так вот при этих условиях нормализация отношений безальтернативна для Трампа" , — заявил политолог.По словам эксперта, американский лидер думает о глобальных вещах, а не о бытовых проблемах. "Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Просто это очень тяжело" , — резюмировал Александр Казаков.Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.руПро ситуацию на Кубе — в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

