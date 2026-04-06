На Украине заявили о скором появлении ракет, "способных долететь до Москвы"

Украина рассчитывает к середине года получить баллистические ракеты, "способные долетать до Москвы", однако вопрос их применения, по словам разработчиков, будет зависеть от позиции западных партнеров. Об этом 6 апреля написал украинский Телеграм-канал "Политика Страны"

2026-04-06T17:35

Речь идет о заявлениях совладельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана. По его словам, ракеты "Фламинго" сейчас способны летать на 300 километров, а уже в середине 2026 года должны появиться образцы с дальностью до 850 километров. В таком случае они якобы смогут достигать Москвы. При этом Штилерман заявил, что Украина, по его оценке, "воюет с завязанными руками", поскольку зависит от внешней финансовой помощи и не получает разрешения бить по территории России так, как, по его мнению, могла бы. Компания Fire Point фигурирует в ряде коррупционных скандалов в контексте огромных бюджетных средств, которые на нее выделяются, а также возможных связей с Миндичем и прочими представителями ближайшего окружения президента. Сама компания все обвинения отвергает и ведет активную публичную кампанию, представляя себя как одного из ключевых производителей украинских дальнобойных систем.

