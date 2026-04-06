На Украине заявили о скором появлении ракет, "способных долететь до Москвы"
2026-04-06T17:35
На Украине заявили о скором появлении ракет, "способных долететь до Москвы"

17:35 06.04.2026 (обновлено: 17:37 06.04.2026)
 
Украина рассчитывает к середине года получить баллистические ракеты, "способные долетать до Москвы", однако вопрос их применения, по словам разработчиков, будет зависеть от позиции западных партнеров. Об этом 6 апреля написал украинский Телеграм-канал "Политика Страны"
Речь идет о заявлениях совладельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана. По его словам, ракеты "Фламинго" сейчас способны летать на 300 километров, а уже в середине 2026 года должны появиться образцы с дальностью до 850 километров. В таком случае они якобы смогут достигать Москвы.
При этом Штилерман заявил, что Украина, по его оценке, "воюет с завязанными руками", поскольку зависит от внешней финансовой помощи и не получает разрешения бить по территории России так, как, по его мнению, могла бы.
Компания Fire Point фигурирует в ряде коррупционных скандалов в контексте огромных бюджетных средств, которые на нее выделяются, а также возможных связей с Миндичем и прочими представителями ближайшего окружения президента.
Сама компания все обвинения отвергает и ведет активную публичную кампанию, представляя себя как одного из ключевых производителей украинских дальнобойных систем.
О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
18:37Украинский людолов задекларировал золотые слитки и инвалюту, напавшего на его коллегу поймали
18:27Украина: сто гривен за литр дизтоплива - новая реальность
18:18Украинских военных гонят в наступление под угрозой расстрела
18:14Сухогруз, атакованный беспилотниками в Азовском море, обнаружен и отбуксирован в Краснодарский край
18:12ТЭЦ-4 в Киеве уничтожена полностью, ТЭЦ-6 уничтожена на 80%
18:09За вторжение ВСУ на Курщину ответил экс-губернатор. Катастрофа американцев в Иране. Итоги 6 апреля
18:05Угрозы США и Израиля получили ответ: видео с картой ядерного объекта. Новости Ближнего Востока
18:01Националисты на Украине потребовали не праздновать Пасху
18:01Финляндия, Балтика и Прибалтика: Ищенко о том, как НАТО растягивает силы России вторым фронтом
17:49ЕС предупредил США о незаконности ударов по гражданской инфраструктуре Ирана
17:48Варианты Трампа. Три недели американской безысходности и президентской надежды в Иране
17:45Пострадавшие от атак ВСУ: сообщения из нескольких регионов
17:41"Всем кагалом ездили в Киев": Европа готовит блокаду Балтики, провоцируя Россию — Ищенко
17:35На Украине заявили о скором появлении ракет, "способных долететь до Москвы"
17:20Осужденный за теракт в "Крокусе" свел счеты с жизнью — ФСИН проводит проверку
17:15Итоги 06.04.26: Иран отказал США по Ормузу, в Европе признают, что Украина — это буфер
17:10Лукашенко заявил, что США показали свою уязвимость и не смогут победить Китай
17:09"Бумажный тигр" готовится к прыжку. Распустит ли Трамп НАТО или альянс начнет войну с Россией
16:55В ВСУ испугались, что сотрудники ТЦК могут отказаться служить после новых нападений
16:54Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"
Лента новостейМолния