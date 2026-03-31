Зеленский рискует остаться без Донбасса и денег ЕС. Европейцы кинули Трампа. Итоги 31 марта

США заставляют Зеленского вывести войска из Донбасса. Кая Каллас не может порадовать Киев: судьба транша в 90 млрд евро до сих пор под вопросом. Испания, Италия и Франция не позволят Штатам пользоваться своими базами и воздушным пространством: Трамп в бешенстве и грозится отомстить. Также он готов к дипломатическому решению конфликта с Ираном

2026-03-31T17:53

Нанесен двойной удар по лидеру киевского режимаВерховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель ведет работу над преодолением препятствий по введению очередного пакета санкций и выделению кредита на 90 млрд евро Украине, однако хороших новостей по этому поводу у нее нет. "Но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен. Именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение к следующему заседанию Европейского Совета", — сказала Каллас.19 марта состоялся саммит ЕС, в ходе которого сторонам не удалось утвердить военный кредит для Украины в размере 90 млрд евро. Причиной послужила позиция Венгрии и Словакии, которые заблокировали передачу денег из-за того, что Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".Вторая плохая новость для режима Зеленского: США настаивают на выводе украинских войск с подконтрольных территорий Донбасса и предлагают взамен гарантии безопасности и поддержку, отметили источники "Украинской правды", знакомые с ходом переговоров, состоявшихся в США 21–22 марта. В случае отказа, по данным издания, Вашингтон может сократить помощь и переключиться на другие проекты."Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее", - отметил один из членов команды Зеленского.По его словам, американцы "даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса"."Но как это реализовать на Украине, просто не представляю" - добавил он.По словам источников, украинская делегация пытается смягчить позицию США, предлагая альтернативные форматы, однако ключевое требование остается неизменным: уходите из Донбасса.Европейцы массово отказываются от сотрудничества с СШАИталия отказалась предоставить доступ США к своей базе Сигонелла на острове Сицилия, пишет газета Corriere della Sera.По данным издания, это случилось несколько дней назад, однако информация держалась в секрете.Генеральный штаб итальянских ВВС уведомил начальника Генштаба обороны Лучано Портолано, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на Сигонелле и последующий вылет на Ближний Восток.Фактически план был отменен, когда самолеты уже находились в полете, пишет Corriere della Sera.До этого Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, задействованных в военной операции "Эпическая ярость", которую США и Израиль проводят против Ирана. Об этом сообщает газета El Pais.Ранее Мадрид запретил использование военных баз Рота в провинции Кадис и Морон-де-ла-Фронтера в провинции Севилья для истребителей и самолетов-заправщиков, участвующих в атаках. Теперь же он еще и перекрыл доступ в испанское небо для американских воздушных судов, базирующихся в третьих странах — в частности, в Великобритании и Франции.На демарш в отношении авиации США решилась и Франция. Страна официально отказала самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными поставками, пролетать над французской территорией."Франция была очень неполезной в отношении "иранского мясника", который был успешно уничтожен! США запомнят!!!" - прокомментировал эту инициативу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.Тем не менее, очевидны, как минимум, две вещи: единства Запада окончательно расколото, а Трамп для ранее послушных европейских партнеров стал "хромой уткой" - его уже не слушаются.Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, уверен, что расчет европейцев во многом держится на возможном поражении Республиканской партии на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс."Пока европейцы, с одной стороны, крайне разочарованы тем, что делает администрация Трампа. С другой стороны, они ждут, что, может быть, эти черные времена пройдут",- заявил Ткаченко в разговоре с "Лентой.ру".Трамп в Иране готов перейти к дипломатииПрезидент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что хочет завершить конфликт с Ираном, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым", – говорится в публикации.По словам одного из источников, США пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство через Ормузский пролив нарушат график шестинедельной операции против Ирана.В СМИ добавили, что Трамп решил сосредоточиться на основных целях конфликта – подавлении ВМС Ирана и уничтожении запасов иранских ракет. После этого американский лидер хочет прекратить боевые действия и добиваться возобновления судоходства дипломатическим путем.Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов заявил в интервью для URA.RU, что Трампу здесь и сейчас нужно завершение ближневосточного конфликта. "Он прекрасно понимает, что его затягивание может привести к небывалому поражению республиканской партии на предстоящих выборах в ноябре", — уточнил Семибратов.Эксперт обратил внимание на тревожный сигнал: даже некогда ближайшие союзники президента США - европейцы - начинают терять уверенность в Вашингтоне.

Никита Миронов

