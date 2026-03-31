https://ukraina.ru/20260331/pogruzit-mir-v-katastrofu-i-zakrytsya-na-ostrove-pod-nazvaniem-amerika-istinnye-tseli-trampa-v-1077377327.html

Погрузить мир в катастрофу и закрыться на острове под названием Америка. Истинные цели Трампа в Иране

Мировой рынок нефти лихорадит из-за угрозы новой волны конфликта на Ближнем Востоке. Цены бьют месячные рекорды, а Международный валютный фонд заявляет, что продление боевых действий в регионе приведет к прекращению потоков в Персидском заливе, вызовет повышение цен и замедление роста во всем мире, пишет 31 марта британский The Guardian

2026-03-31T21:04

Так мировые рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который то грозит Ирану сухопутным вторжением, то рассказывает на своей странице в соцсетях о каких-то "серьезных переговорах", которые ведутся между Вашингтоном и неким "более разумным режимом" в Тегеране и которые вскоре завершатся успехом.При этом Трамп предупреждает, что в случае отсутствия сделки, в том числе об открытии судоходного маршрута через Ормузский пролив, американские военные сотрут с лица земли "все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы!)"."Уничтожение гражданской инфраструктуры, такой как объекты энергетики и водоснабжения, запрещено международным гуманитарным правом и, вероятно, подпадает под определение военного преступления", - комментирует заявления президента США газета The Guardian.Параллельно с этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляет, что Трамп готов просить арабские страны помочь оплатить расходы на войну с Ираном. Вашингтон, похоже, готов переложить затраты на боевые действия на те же страны Залива, которые сейчас в панике ищут пути к мирной сделке, констатируют западные СМИ.С другой стороны, Тегеран не идет на уступки и продолжает наносить ракетные удары по Израилю, называя американские мирные предложения "чрезмерными, нереалистичными и иррациональными".Планируют ли все-таки США сухопутную операцию в Иране, как она могла бы быть проведена и сможет ли она помочь Трампу добиться своих целей в этой стране в интервью Украина.ру рассказывают российские и иностранные эксперты.Трамп погрузит мир в хаос и спрячется на американском континенте, а Израиль ждет мессиюЕсли хотите понять истинные намерения Дональда Трампа в Иране, вам никак нельзя ориентироваться на его заявления, рассказал Украина.ру научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов.По его словам, президент США уже два раза привлекал Иран к переговорам, заявлял, что стороны успешно продвигаются по линии политического урегулирования, но оба раза наносил неожиданный удар по руководству Ирана и по самой стране. Поэтому Курбанов считает, что Тегеран сейчас занимает очень правильную позицию, когда заявляет, что ни одному слову Трампа не верит и ни в каких переговорах с американцами не участвует."Все заявления президента США о том, что он находится в переговорах с иранской стороной – это всего лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть приготовления Трампа к очередному этапу военной эскалации. Второе для чего нужны эти заявления, это для того, чтобы стабилизировать рынок США и снизить стоимость нефти", - полагает эксперт.Третья, и, наверное, самая важная цель подобных заявлениях, кроется в желании Трампа заработать на этой войне, продолжил Курбанов. Американский лидер делает подобные заявления, роняя рынки и поднимая котировки, напомнил он. Тем самим Трамп приобретает огромную прибыль для своей семьи и своих друзей, отметил политолог.Касаясь вероятности американского вторжения в Иран, эксперт попросил вспомнить, как происходило вторжение США в соседний Ирак."Ирак почти в четыре раза меньше Ирана. Тем не менее, для вторжения и удержания этой страны под контролем, американцы в течение года собирали войска и численность личного состава, с которым они вторглись в Ирак, составила в итоге от 200 до 300 тысяч человек. Сегодня американцы собирают около 10, максимум 15 тыс. морских пехотинцев десантников и легкой пехоты. Что они собираются делать со страной, которая в четыре раза больше Ирака?", - задается вопросом Курбанов.По его словам, такими силами нельзя осуществить наземное вторжение в континентальную часть Ирана, так как американские десантники будут уничтожены, как только они приблизятся к берегу.К тому же, надо понимать, как выглядит береговая линия Ирана со стороны Ормузского пролива, продолжил эксперт. Это узкая полоска вдоль берега, за которой сразу начинаются скалистые горы, напомнил он."Я вас уверяю, что в этих скалистых горах уже находятся подземные ракетные и дроновые города, которые после открытия шахт сразу приведут в боевую готовность огромное количество вооружений против наступающей армии. Американцы это знают. Этот оборонительный потенциал со стороны Ирана пока не задействован, он ждет своего часа. Именно поэтому иранцы так заманивают американцев – заходите, чего же вы боитесь. Они дразнят их для того, чтобы спровоцировать наземное вторжение, которое обернется для США и Израиля реальным кошмаром", - утверждает политолог.Что США могут сделать с 10-15 тыс. морских пехотинцев и легкой пехоты? По мнению Курбанова, они могут попытаться "изобразить" какую-то операцию, такую как захват острова Харк, откуда экспортируется вся иранская нефть. Однако это тоже обреченная операция, потому что остров простреливается иранской артиллерией с берега и для этого даже не нужны баллистические ракеты, добавил он."Что они еще могут попытаться захватить? Могут попытаться захватить ряд других островов в Ормузском проливе, но это бессмысленно. Они не могут контролировать весь пролив просто захватив острова. Есть версия, что они попытаются высадиться у берега, продержаться какое-то время, а потом отойти и сказать – мы здесь все уничтожили", - сказал Курбанов.Третий вариант – американцы могут попытаться зайти этими силами в Бахрейн, продолжил политолог. По его словам, сегодня это независимое государство в Персидском заливе, но с исторической точки зрения это бывшая часть Ирана. Американские морские пехотинцы там могут провести операцию по вывозу ценностей из запасников бахрейнских банков, допустил Курбанов. Там хранится огромное количество золота и других активов, которые американцы попытаются вывезти, понимая, что Бахрейн в случае наземного вторжения просто обречен, отметил Курбанов.Чрезвычайно важно понимать, что у американского и израильского командований разные цели, подчеркнул политолог. По его словам, у США три цели. Во-первых, Трамп пытался заблокировать Ормузский пролив на короткое время и принудить Иран, чтобы он передал управление своей нефтью американцам. Если бы это ему удалось, он поехал бы в Китай и показал бы товарищу Си, что он король нефти в мире, заявил Курбанов."Второе, американцы хотят отомстить иранцам за революцию в 1977-78 гг, когда американские граждане оказались в заложниках и попали под удар. Это было унижение для США. В-третьих, Трампу нужно оставить после ухода США в западное полушарие пылающие руины во всей Евразии. Вся традиционная экономика, завязанная на нефти, должна полыхать и рушиться за его спиной", - считает политолог.Это Трампу нужно для того, чтобы ослабить всех потенциальных конкурентов – и Китай, и Европу, и Россию, уточнил эксперт. Сами американцы под руководством Трампа сегодня заявляют, что два американских континента вполне самодостаточны, и могут обеспечить себя и нефтью, и продовольствием, и всем, что нужно, напомнил он."Они замыкаются на себе. К тому же, если добавить Гренландию с выходом в Арктику, они создают самодостаточный цивилизационный мегаконтинент, который от остального мира огорожен Тихим и Атлантическим океаном. Все остальное человечество надо погрузить в хаос. Трамп понимает, что уже на следующем этапе борьба за ресурсы будет очень жестокой", - рассказал Курбанов.Цели Израиля совершенно другие, продолжил он. Израиль ставит перед собой мессианские, эсхатологические цели, отметил эксперт. По его словам, в последние годы власти Израиля из левого спектра полностью перешли в правый, а руководство этой страны стало крайне реакционным, учитывая позиции некоторых министров, которые живут идеей, что Бога надо подтолкнуть к скорейшей отправке мессии в этот мир."Они разжигают пожарище по целому Ближнему востоку. В случае уничтожения Ирана, под которое сегодняшнее руководство Израиля тоже подводит эсхатологический смысл, следующими станут Египет и Труция. Это две страны, которые обладают военным потенциалом и которые мешают Израилю развернуться на всю мощь", - отметил Курбанов.Израиль захочет взять под контроль Суэцкий канал, а для этого ему нужно вернуть власть над Синайским полуостровом, продолжил эксперт. Если Ормузский пролив будет закрыт, а хуситы всеми силами ударят по кораблям, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, то Израиль предложит себя в качестве альтернативного маршрута, предположил он."У Израиля есть много запасных вариантов, но самый главный – перехватить контроль над мировыми поставками нефти и газа. Чтобы нефть из Саудовской Аравии и газ из Катара шли по трубопроводам в сторону Израиля. Но для этого ему нужен контроль над Синаем. Египет должен быть ослаблен, должна быть ослаблена Турция, претендующая на контроль над транспортом газа и над восточной частью Средиземного моря, так как Израиль собирается разрабатывать газовые месторождения у берегов Газы", - рассказал политолог.Если Израиль возьмет контроль над потоками нефти и газа, он превращается в региональную супердержаву, подчеркнул он."Умножьте это на мессианскую одержимость сегодняшнего израильского руководства, и вы получите непредсказуемую страну с ядерным оружием, которая готова превратить в ядерный пепел все, что мешает ей двигаться к ее заветной цели на Ближнем Востоке", - подытожил Руслан Курбанов.Для США нет стопроцентного удачного вариантаВоенные предпосылки для наземной операции США в Иране проанализировал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он напомнил, что ранее Израиль официально отказался от участия в сухопутных действиях на территории Ирана. Возможно, что Тель-Авив ограничится действием диверсионных групп, которые уже имеют опыт работы в Иране, допустил эксперт."В целом массированное участие Израиля не ожидается, так что рассматривается именно сухопутная операция ВС США против Ирана. Основные варианты – это высадка на остров Харк в Персидском заливе или высадка на острова в Ормузском проливе. В первом случае это взятие под контроль крупной перевалочной базы иранской нефтяной промышленности. В случае с островами в Ормузском проливе – это попытка обеспечить там хотя бы частичное судоходство", - рассказал Рожин.Также эксперт не исключил высадку в районе Бушера с целью захвата атомной электростанции. Менее вероятна высадка в порту Бендер-Аббас с целью создания плацдарма, с которого можно было бы снабжать и расширять операции на территории Ирана, считает Рожин.Также возможны какие-то рейды спецназа внутри страны, однако такие операции несут большой риск, добавил эксперт. Поэтому возможность захватить сотни килограммов обогащенного урана, как об этом заявили США, представляется крайне сомнительной, полагает Рожин."Сейчас мы видим стягивание дополнительных сил – это и морская пехота, и силы спецназа, и различные десантники. В принципе мы видим, что идет подготовка операции. Сколько она займет времени, пока неясно. Все зависит от того, хотят ли США захватить остров или же хотят вести действия непосредственно на территории материкового Ирана", - сказал он.При этом эксперт подчеркнул, что ни один из этих сценариев не обещает для США окончание войны. Тем более, в случае захвата острова Харк Тегеран уже обещал, что не только уничтожит собственные объекты нефтепромышленности, которые там находятся, но и всю нефтяную инфраструктуру в регионе, т.е. вызовет нефтяной шок, напомнил Рожин."Это один из тех сценариев, которые Иран держит на случай наземного вторжения. Так что ни один из десантов не обещает США скорой стратегической победы. Да, какую-то территорию они могут захватить с потерями, но что потом с ней делать, если Иран продолжит сопротивление и продолжит запуски ракет и беспилотников, пока остается непонятным", - подытожил Борис Рожин.Репутационный ущерб и борьба на выживаниеСербский политолог-американист, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич называет военную деблокаду Ормузского пролива со стороны США невозможной миссией.По его словам, уже сейчас понятно, что Иран нанес США довольно значительный военный ущерб. Около семнадцати американских военных баз оказалось под ударом иранских баллистических ракет и беспилотников, а из Саудовской Аравии в прессу просачиваются фотографии уничтоженного американского авиационного комплекса радиообнаружения и наведения AWACS, который стоит миллиард долларов, напомнил Гайич."Кажется, что Иран и его союзники – Хезболла, ХАМАС и йеменские хуситы – многому научились на основании опыта украинской войны, в отличие от американцев и израильтян. Здесь главное было понять тот простой факт, что авиация сама по себе не обеспечивает доминирование в небе", - заявил сербский политолог.К тому же иранцам удалось разбить миф о могуществе американских авианосцев, продолжил Гайич. До сих пор неизвестно точное число американских кораблей, которые получили повреждения в ходе боевых действий у берегов Ирана, но репутационный ущерб для американских военно-морских сил в данном случае очень болезненный, полагает политолог."Американские авианосцы "Абрахам Линкольн" и "Джеральд Форд" немного "заболели" в ходе военной операции против Ирана. Второй из них на днях прибыл в хорватский порт Сплит для осуществления ремонтных работ после пожара на борту. Иранцы держат инициативу, и, по всей видимости, сухопутное вторжение в Иран для США будет намного более сложным, чем вторжение в Ирак, даже во Вьетнам", - сказал Гайич.Однако это не значит, что США не начнут сухопутную операцию в Иране, продолжил эксперт. Если при этом потери с американской стороны будут значительными, общественность будет задавать неудобный вопрос о том, какой был смысл всей этой акции, отметил политолог."Я не знаю, что для американцев будет достаточным поводом для того, чтобы провозгласить победу. США не хотят признавать свое поражение. Трамп сейчас может заявить, что США уже сменили режим в Иране и это значит, что их цель достигнута. Но, по сути, это было бы начало ухода Америки с Ближнего Востока. Есть и второй вариант для американцев – это использование тактического ядерного оружия против Ирана. Вашингтон может совершит это ужасное преступление, но это не значит, что Иран прекратит свою борьбу", - рассказал Стеван Гайич.Для Ирана эта война является борьбой за выживание, и до сих пор они держатся очень крепко, отметил политолог. По его словам, иранцы до сих пор не проявляли никаких жестов доброй воли и не шли на переговоры с американцами. "Наоборот, они показывают, как нужно воевать против врага, который желает тебя уничтожить", - подытожил Стеван Гайич.***Хотя масштабное сухопутное вторжение США в Иран маловероятно из-за недостаточной группировки войск, сложного рельефа местности и довольно мощного оборонительного потенциала Ирана, эскалацию текущего конфликта никак нельзя исключить. Тем более, в игре как финансовые, так и геополитические интересы мировых и региональных сил.

Татьяна Стоянович

