Европейское дыхание войны

Европейское дыхание войны - 31.03.2026 Украина.ру

Европейское дыхание войны

Украинские дроны снова атаковали порты на Балтике. В четвертый раз. Все атаки происходят на фоне заявлений Владимира Зеленского, что его попросили не бомбить нефтеперевалочные терминалы России в свете мирового дефицита на энергоресурсы из-за ближневосточного кризиса

2026-03-31T15:36

2026-03-31T15:36

2026-03-31T15:36

Также примечательно, что все боевые дроны летят через территорию прибалтийских европейских стран. Что это для России? Усть-Луга - это второй по объемам экспорта нефти российский порт после Приморска, который тоже неоднократно подвергался атакам дронов в конце марта. Оба этих порта обеспечивают в общей сложности 40% российского экспорта нефти. Куда ведёт эта тенденция эскалации – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Николай ДолгачёвАтаки противника на порт в Усть-Луге - это не просто удар по некоему "объекту в Ленинградской области", но это атака по нашему присутствию на Балтике и по снабжению Калининграда, нашего балтийского аванпоста. Усть-Луга - это порт, связывающий паромным сообщением Калининград с Большой Землёй. Дроны летят из Прибалтики (неважно, откуда запускаются, летят они именно со стороны Литвы, Латвии и Эстонии), а этот регион опять же граничит с Калининградской областью. Следующим шагом, следующей "красной линией" может стать попытка лишить Россию присутствия на Балтике, что является давней британской и германской (а с некоторых пор и американской) геополитической мечтой. Для этого ухудшение снабжения Калининграда и создание в его районе напряженности, в том числе прямой военной, - вполне вероятно. Как средство достижения противником целей в этом регионе. Аргументы типа "этого не будет, потому что этого мне не хочется" за прошедшие четыре года пора выбросить на свалку истории. Противник будет делать всё, что способен делать, для того чтобы нанести нам поражение. Из этого надо исходить. К этому надо готовиться. Соответствующие меры, надеюсь, уже предпринимаются на государственном уровне. На частном уровне необходимо повышать свою собственную боеготовность, особенно в Калининграде. И всемерно помогать фронту - чем больше возможностей у наших солдат, тем тяжелее врагу реализовать свои планы. Как минимум в Калининградской области должны действовать МОГи, это мобильные огневые группы, цель которых - сбивать дроны. Иначе для чего там создан местный БАРС? Опыт можно почерпнуть на Луганщине, здесь люди с опытом есть, в том числе калининградцы. К прилёту дронов надо готовиться до их появления, а не после.Публицист Вадим Авва1. После регулярных атак БПЛА на порты Усть-Луги и Приморска в Ленобласти вступление НАТО в войну с Россией состоялось. ИМХО.2. В ближайшее время мы увидим развертывание регулярных частей стран Альянса на украинском ТВД под "контрактным соусом", по польскому образцу.Вместе со всей технической базой этих частей по штатному расписанию на случай войны.Части разных родов войск. Это важно. Таков прогноз РД.3. То же самое (оно уже происходит) в нарастающем темпе мы увидим на западе и северо-западе.4. Не пугайте европейские элиты гробами. Их детей и родственников там нет.Европу ждет новая, феодальная 30-летняя война на новой технологической базе. Только проходить она будет значительно восточнее. На наших землях. Причём феодальной во многом она оказывается и с нашей стороны. Печаль.5. В чем безжалостность средневековой войны? Жизнь смерда стоит менее нуля.6. Существует ли риск глобального ядерного коллапса? Теоретически да. Но, знаете, мы так долго говорим о необходимости ядерной эскалации для сбережения человеческих жизней с пустотой, что сил на этот разговор остается всё меньше. А недоумения: почему мы ещё не возобновили ядерные испытания вблизи европейских и американских границ, становится всё больше.7. Операция вторжения в Россию подготовлена Пентагоном. К сути "переговорного процесса" с партнерами. К визиту парламентской делегации.8. Если демократы возьмут "реванш" у Дональда Трампа на выборах в Конгресс и Сенат, они лишь немного прикрутят войну с Ираном, не остановят, а прикрутят, и нарастят коллективные с Европой усилия против России.Военкор Александр СладковПорт в Усть-Луге на Финском заливе снова горит. Я помню, когда по нему ударили чуть ранее, была информация, что БПЛА прилетели из Прибалтики, официальных заявлений не было. Я сейчас совершенно не про необходимость нашего ответа, я о падении уверенности в том, что за спиной русского солдата стоит мощная Россия. Добавлю то, о чем ранее не писал. Когда украинский коптер ударил по центру Московского Кремля, то в окопах СВО обрадовались. Неожиданно, правда? Так вот в чем было дело, наши солдаты говорили: "Наконец-то наверху очнутся, ударят по-настоящему". Они ожидали пробуждения и железной решительности в верхах. Нет. Бить по инфраструктуре Украины мы начали два года спустя. И то нежно, чтоб не расстроить врага. Это ведь так? Это ведь правда? Мы стараемся, чтоб наш военный ответ был чуть слабее удара противника. Почему - неизвестно. Я абсолютно уверен в нашей мощи, я абсолютно поддерживаю цели СВО. Но, чтоб достигнуть этих целей надо к ним идти. Не "гусиным шагом", сидя на корточках, а реально двигаться вперед, сопровождая каждый день нестерпимой мукой врага. Это не моя личная обеспокоенность. Я вынужден сообщить о растущем раздражении простых людей и особенно военных. Раздражение тем, что солдаты идут на смерть решительно, не сохраняя себя, за Родину, а где-то там осторожничают, берегут или берегутся. Солдаты начинают задумываться, а единым ли строем мы идем или кто-то нерешителен, а их, солдат, решительно посылают вперед. Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане. Но кто-то сомневается: это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят как мух мухобойкой, а мы только две недели назад разрешили официально частным предприятиям защищаться самостоятельно, коль государственных сил не хватает. Разрешили ЧОПам применять коммерческое ПВО. Если у нас есть план, надо хоть как-то поддерживать уверенность населения в его наличии.Экономический обозреватель Павел ДемидовичЗначение балтийских портов для бюджета России сложно переоценить. Из 238 млн тонн экспорта сырой нефти из России по итогам 2025 года на Балтийское море пришлось 129 млн тонн (47,7%), или 47,4% всех танкерных рейсов. Вторым по важности направлением был Дальний Восток - 71,6 млн тонн (26,4%), или 27,8% танкеров. На порты Черного моря пришлось 52,4 млн тонн (19,3%) и соответственно 18,5% рейсов, на Арктический регион - 17,7 млн ​​тонн (6,5%) с 6,4% отправлений танкеров.Ещё необходимо учесть экспорт 114 млн тонн нефтепродуктов из России в 2025 г. Из них 75 млн тонн было загружено в балтийских портах. Основные экспортные продуктопроводы исторически ориентированы на Усть-Лугу и Приморск. Отсюда и такое "внимание" к ним.Подробнее о происходящем - в материале издания Украина.ру Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать.

россия

балтика

калининград

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, трамп и зеленский, россия, балтика, калининград, дональд трамп, нато, пентагон, сенат