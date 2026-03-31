https://ukraina.ru/20260331/ukraina-pri-pomoschi-pribaltov-i-polyakov-bet-po-rossiyskim-portam-vremya-otvechat-1077363644.html

Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать

Украина в третий раз за неделю атаковала инфраструктуру порта Усть-Луга в Ленинградской области. Вероятно, идет речь об использовании воздушного пространства Польши и стран Прибалтики дронами ВСУ для этих ударов, что, однако, не снимает вопросов об эффективности мер противодействия этой угрозе

2026-03-31T12:23

2026-03-31T12:31

эксклюзив

россия

украина

польша

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

латвия

литва

эстония

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964224_0:13:1236:708_1920x0_80_0_0_e1cf3a3f3da25c37a8505f9c020fd306.jpg.webp

Опять под ударом Усть-ЛугаИсходя из географии ударов и их плотности, можно сделать вывод, что правящий на Украине режим поставил задачу нанести максимальный урон российскому экспорту нефти через Балтийское море. Именно через эту акваторию идет значительная часть российской нефти для зарубежных покупателей.Первый серьезный удар случился 23 марта, был атакован порт Приморск. Через два дня беспилотники атаковали Усть-Лугу. Еще через двое суток в порту снова начался крупный пожар, снова заговорили о возможном прилете украинских БПЛА. В минувшее воскресенье, 29 марта, все повторилось вновь. "Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах — последствия устранены", - написал у себя в телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ночь на вторник, 31 марта, Украина снова атаковала Усть-Лугу. К утру, по информации главы региона, было сбито 38 дронов. Он подтвердил, что в порту Усть-Луги есть повреждения. Украинский план войныКонкретный ущерб от этих атак остается неизвестным. Западные СМИ публикуют спутниковые снимки, на которых после ударов ВСУ над портом Усть-Луга поднимается дым от пожаров, которые, вероятно, начались на поврежденных топливных резервуарах. Те же западные медиа смакуют возможные потери России от этих атак. Reuters, к примеру, суммирует общий ущерб от последних ударов ВСУ по российской инфраструктуре – 40% российского экспорта нефти было поставлено на паузу. В баррелях это примерно 2 млн в сутки.Все это происходит на фоне резкого взлета цен на нефть, который был спровоцирован агрессией США и Израиля против Ирана. Стратегия Украины становится предельно понятной – экспорт нефти остается главным источником доходов российского государства, поэтому для Киева важно, грубо говоря, не дать Москве заработать на этомОтсюда столь методичное выбивание портовой инфраструктуры РФ на Балтике. Украина, в общем-то, своих целей и не скрывает. "Горячие итоги недели: даже из космоса видно, как Украина выполняет пункт своего "Плана войны", предусматривающий лишение РФ экономических ресурсов для продолжения агрессии. В период подорожания нефти несколькими авиаударами на расстоянии около 900 км были существенно повреждены ключевые российские мощности по экспорту нефти на Балтийском море", - говорится в сообщении украинского Минобороны в соцсетях. Роль ПрибалтикиВ связи с ударами по Ленинградской области ходит много разговоров об использовании ВСУ воздушного пространства сопредельных стран для организации пролета своих дронов. Если беспилотники летели с территории Украины, допустим, из Черниговской области, то им пришлось бы преодолеть 850 км через Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и только потом Ленинградскую области, что сильно бы снизило их шансы достигнуть цели. Если же был выбран альтернативный маршрут через Европу, то, скорее всего, он выглядит так: Польша (для облета Белоруссии), затем через Латвию, Литву и Эстонию, а далее через акваторию Балтийского моря в Финский залив и прямиком до российских портов. Косвенно в пользу этой версии свидетельствует падение в эти дни украинских дронов в странах Прибалтики, что было подтверждено их властями. Официальная версия – БПЛА ВСУ были сбиты с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы над северо-западными регионами РФ, после чего залетели в воздушное пространство этих государств. Кроме того, украинские дроны в эти дни также падали и в Финляндии, а в этой стране, а также в Польше, развернуты сборочные цеха, которые производят те самые украинские беспилотники. Российские власти допустили, что украинские дроны летят через Прибалтику, но с оговоркой, что эти страны используются Киевом "втемную". "Конечно же, он (киевский режим - ред.) может втемную использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих преступных интересах", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 марта. Агрессия и ответЕсли предположить, что власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии прекрасно осведомлены и вовсе не возражают против использования своей территории для атак на Россию, то это полностью соответствует определению военной агрессии, которое содержится в Резолюции Генассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 1974 года."Действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства", - говорится в этом документеИными словами, Россия имеет полное право признать эти страны участниками военной агрессии против себя и принять соответствующие меры, для начала хотя бы сбивать украинские дроны над их территорией. Официально причастность Польши и прибалтийской тройки к запуску дронов ВСУ отрицается."В связи с появившейся в общественном пространстве ложной информацией я категорически подчеркиваю: тезисы о якобы предоставлении польского воздушного пространства к наступательным действиям против Российской Федерации полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах", - говорится в заявлении оперативного командующего видов вооруженных сил Польши генерала Мачея Клиша.В качестве контраргумента можно привести то, что все эти страны – члены НАТО. Даже если сбить над их территорией украинский дрон, то это может быть расценено как нападение на страну – члена Альянса со всеми вытекающими последствиями. Нельзя исключать и провокации, когда сбитый над какой-нибудь Эстонией украинский дрон окажется не украинским и упадет какому-нибудь мирному местному жителю на голову. Намекнуть по-военномуДальнейшие удары Украины по российским портам на Балтике с подключением к этому третьих стран неизбежно ставят перед РФ вопросы ответных мер и защиты от дроновых атак, такие как, например, отключение мобильного интернета, которое, как показывают события в Ленинградской области, не приносит эффекта. Телеграм-канал "Военная хроника" полагает, что в качестве ответа пока можно избрать "аналогичные, но пока ненавязчивые военные намеки". "Увеличение числа "случайных" заходов боевой авиации ВКС РФ в воздушное пространство Эстонии и Финляндии (как инцидент с Су-30 у острова Вайндлоо 18 марта) может донести до них простой сигнал: если ваши радары "не видят" украинские дроны, то наши самолеты с этим справятся, правда, по-своему", - говорится в публикации канала. Если это не сработает, пишут авторы, следующим шагом может стать копирование американского подхода: официально по линии МИД объявляется, что, поскольку БПЛА залетают в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, Россия оставляет за собой право реагировать военным способом там, где сочтет нужным.Нелишним будет также разместить современные комплексы РЭБ на острове Мощный, полагает "Военная хроника". Он находится в 90 км от Выборга и всего в 100 км от Коуволы, где разбились украинские дроны Ан-196 "Лютый". Работа систем почти наверняка создаст финнам дополнительные трудности в навигации и функционировании радиочастотных узлов в приграничных службах "соседей". После этого им можно заявить: как только проблема с пролетом украинских дронов будет решена ими самостоятельно, РЭБ с острова уберут."В некотором смысле здесь целесообразно реализовать "калининградскую модель", когда работа комплексов РЭБ непосредственно против средств слежения НАТО доставляет неудобства европейским странам. Поскольку прекратить полеты P-8 Poseidon и E-3 Sentry они не могут (так как те в основном американские), им приходится терпеть дискомфорт. Кроме того, привести в чувство Хельсинки и Ригу может массовый, но оттого не менее случайный запуск дешевых воздушных шаров с уголковыми отражателями некой группой хулиганов, не имеющих отношения к России", - говорится в сообщении.Это перегрузит систему ПВО НАТО и спровоцирует прибалтов на ответные действия. Но прежде всего постоянная воздушная тревога начнет нервировать местных жителей, что полезно для профилактики и провоцирования недовольства в их спокойной и предсказуемой экосистеме, пишет канал. Однако все это не исключает, а скорее дополняет необходимость сбивать дроны как можно ближе к территории тех стран, откуда они летят.В конце концов, отсутствие какого-либо адекватного ответа делает наших противников агрессивными и наглыми. И тогда, безусловно, следующими объектами их агрессии станут еще более чувствительные объекты на территории России.

https://ukraina.ru/20260331/1077334133.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

