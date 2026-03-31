https://ukraina.ru/20260331/dobyvayte-sebe-neft-sami-ssha-gotovyatsya-otoyti-na-bolee-vygodnye-pozitsii-1077369891.html

"Добывайте себе нефть сами!" США готовятся отойти на более выгодные позиции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допускает возможность приостановить военную агрессию против Ирана. Причем, американцы могут попытаться выйти из организованного Западом конфликта в одностороннем порядке – даже если иранские войска по-прежнему будут держать под своим огневым контролем Ормузский пролив

2026-03-31T15:47

эксклюзив

сша

иран

израиль

дональд трамп

bloomberg

the wall street journal

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Белом доме не верят в быструю деблокаду стратегически важного морского прохода, по которому до войны осуществлялись массовые поставки энергоносителей. А потому американские стратеги просчитывают варианты "отхода на более выгодные позиции", собираясь представить это отступление как "историческую победу" над Исламской Республикой.В США осознали, что Иран вполне готов к длительной оборонительной войне, используя стратегические преимущества и господство в зоне Персидского залива. Несмотря на постоянные бомбардировки, эта ближневосточная страна сохраняет серьезный военный потенциал и ежедневно наносит контрудары по объектам противника, расположенным в Израиле и ряде арабских стран. А американское командование не может обеспечить защиту своих вассалов.По данным Bloomberg, в течение месяца иранские вооруженные силы выпустили по разным целям почти 1200 баллистических ракет и 4000 беспилотников. Пентагону пришлось использовать для их перехвата по крайней мере 2400 ракет-перехватчиков Patriot. Польская газета Rzeczpospolita рассказала о том, что Вашингтон срочно потребовал у Варшавы перебросить на Ближний Восток одну из двух польских батарей Patriot, а также просит передать американцам противоракеты к этим системам. И это достаточно наглядно указывает на то, что в Пентагоне столкнулись с дефицитом критически важных боеприпасов.Наземное вторжение в Исламскую Республику по-прежнему рассматривается администрацией Дональда Трампа как один из приоритетных вариантов дальнейших боевых действий. Однако эта авантюра чревата для Вашингтона большими рисками и не гарантирует ему реальный успех. Тегеран не боится угроз американского президента, опровергая его ежедневные заявления о тайных переговорах с США, которые якобы инициировали иранцы. И достаточно убедительно подтверждает эти слова в ходе боевых действий, атаковав сегодня ночью очередной танкер.Затягивание конфликта тяжело ударило по экономике коллективного Запада и угрожает Белому дому новыми проблемами – помимо роста цен на бензин.Как сообщает Bank of America, крупнейшие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, спешно сокращают запасы казначейских облигаций США, которые составляли до войны около 300 миллиардов долларов, – чтобы компенсировать снижение доходов от продажи энергоресурсов. Объем казначейских облигаций США, которые хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, снизился с начала вторжения на 82 миллиарда долларов и достиг самого низкого показателя с 2012 года, когда американцы испытывали на себе остаточные последствия глобального экономического кризиса и иракской войны.Все говорит о том, что Вашингтон столкнулся сейчас с классическим бегством иностранного капитала. Это грозит ускорить рост инфляции и приближает экономику США к полноценной рецессии, которая представляется многим экспертам практически неизбежной, – побуждая Белый дом к попыткам заморозить войну на Ближнем Востоке. Несмотря на то что этому мирному сценарию активно противятся политические лоббисты Израиля вместе с воинственными неоконсерваторами, набравшими серьезный аппаратный вес в окружении американского президента."Колебания Трампа – между максималистскими призывами к безоговорочной капитуляции и предположениями, что он может в одностороннем порядке объявить конфликт завершенным – вероятно, отражают конкурирующие давления. Израиль, возможно, предпочитает продолжать ужесточать давление на Иран, в то время как Вашингтону приходится беспокоиться о глобальных экономических рисках и внутренней политической оппозиции. Возможность продолжительной нестабильности в Ормузском проливе – через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти – взбудоражила энергетические рынки и может привести к глобальному нефтяному шоку, сопоставимому с шоками 1970-х годов. Иранское правительство осознает уязвимые места Америки и будет стремиться их использовать", – пишет об этом The Atlantic.Рейтинги одобрения политики американского президента упали до 33%. Это тот самый минимум общественной поддержки, который был когда-то у Джорджа Буша-младшего по итогам затянувшейся на годы войны в Ираке. При этом противники Трампа угрожают ему импичментом и судом – по обвинению в военных преступлениях, подробности которых постепенно проникают в американскую прессу, несмотря на попытки цензурировать подобные новости.Согласно данным газеты The New York Times, удар по иранской школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибли свыше 170 человек, был нанесен новейшей баллистической ракетой Precision Strike Missile, которая только недавно завершила полевые испытания и еще ни разу не использовалась в боевых условиях. Как сообщили журналистам эксперты, такая ракета разбрасывает во время детонации вольфрамовые элементы для поражения многочисленных целей, что делает эффект ее применения особенно разрушительным."Поскольку речь идет о совершенно новом типе вооружения, который лишь недавно прошел испытания, крайне сложно оценить, был ли удар по этим объектам преднамеренным, связан ли он с возможным конструктивным дефектом или стал результатом неправильного выбора цели в ходе операции", – рассказывает об этом газета, прозрачно намекая на то, что ракету могли тестировать на маленьких детях.Убийства мирного иранского населения являются одним из факторов, которые резко снизили международную поддержку США."Обещая освободить женщин, американцы в итоге разбомбили вместе с Израилем женскую школу и убили почти 1200 человек, предложив народу Ирана шанс вернуться к "нормальной жизни". В мире, где Запад продолжает определять, что заслуживает называться "режимом", а что "правительством", войны не только стали новой нормой, но и ведутся как крестовые походы", – пишет индийский журнал Outlook, демонстрируя, как относятся к ближневосточной войне в странах Глобального Юга.Полностью лояльная Трампу Италия закрыла сегодня небо для американских военных самолетов, участвующих в нападении на Иран. Ее примеру тут же последовал фрондирующий против Вашингтона Эммануэль Макрон. Ранее такое решение приняла Испания, и эти военно-политические демарши говорят о том, что в евроатлантическом блоке назрела достаточно серьезная конфронтация. Сегодня об этом заявил сам глава Белого дома, опубликовав в соцсетях гневное обращение к "предавшим" его союзникам."Всем тем странам, которые не могут получать авиатопливо из-за Ормузского пролива, например Великобритании, я предлагаю следующее: во-первых, покупайте у США, у нас его в избытке, а во-вторых, наберитесь смелости, отправляйтесь к проливу и просто забирайте. Вам придется научиться бороться за себя, потому что США больше не будут вам помогать, как и вы не помогали нам. Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное позади. Добывайте себе нефть сами!", – обиженно написал европейцам американский лидер.А это значит, что Америка действительно рассматривает возможность уйти из Персидского залива, по обыкновению оставив за собой руины и трупы.Читайте подробности в ежедневном обзоре: Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

