https://ukraina.ru/20260330/vsu-udarili-po-promyshlennym-i-energeticheskim-obektam-lnr-postradali-lyudi-novosti-svo-1077306925.html
ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО
ВСУ нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам ЛНР. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-30T11:41
сво
спецоперация
лнр
луганск
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe35e594eb69933d80a83a166ba08d0.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7954355520568331e632e31c5400d9b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Ночью Республика подверглась массированной атаке беспилотников. Под удары боевиков попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский округа. Серьёзные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат: частично разрушено промышленное оборудование, трое работников завода получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Под обстрелом также оказался энергетический комплекс ЛНР. Удары по подстанциям привели к аварийному отключению абонентов в семи муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за угрозы повторных ударов, но энергетики приступят к восстановлению по мере возможности, - рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
🟥 Двое мужчин ранены в селе Понуровка Брянской области в результате атаки дронами ВСУ, поврежден легковой автомобиль, указал губернатор Александр Богомаз.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.
🟥 Освобождение Никифоровки на Славянском направлении позволяет уже сейчас продвигаться российским подразделениям в направлении Рай-Александровки и Николаевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 Минируя канал Северский Донец – Донбасс, ВСУ хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению, а также нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов в ДНР, заявил Пушилин.