https://ukraina.ru/20260330/vsu-udarili-po-promyshlennym-i-energeticheskim-obektam-lnr-postradali-lyudi-novosti-svo-1077306925.html

ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО

ВСУ нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам ЛНР. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-30T11:41

сво

спецоперация

лнр

луганск

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe35e594eb69933d80a83a166ba08d0.jpg

"Ночью Республика подверглась массированной атаке беспилотников. Под удары боевиков попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский округа. Серьёзные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат: частично разрушено промышленное оборудование, трое работников завода получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Под обстрелом также оказался энергетический комплекс ЛНР. Удары по подстанциям привели к аварийному отключению абонентов в семи муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за угрозы повторных ударов, но энергетики приступят к восстановлению по мере возможности, - рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.🟥 Двое мужчин ранены в селе Понуровка Брянской области в результате атаки дронами ВСУ, поврежден легковой автомобиль, указал губернатор Александр Богомаз.Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.🟥 Освобождение Никифоровки на Славянском направлении позволяет уже сейчас продвигаться российским подразделениям в направлении Рай-Александровки и Николаевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.🟥 Минируя канал Северский Донец – Донбасс, ВСУ хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению, а также нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов в ДНР, заявил Пушилин.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

