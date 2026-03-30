ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО
ВСУ нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам ЛНР. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО

11:41 30.03.2026
 
ВСУ нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам ЛНР. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
"Ночью Республика подверглась массированной атаке беспилотников. Под удары боевиков попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский округа. Серьёзные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат: частично разрушено промышленное оборудование, трое работников завода получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Под обстрелом также оказался энергетический комплекс ЛНР. Удары по подстанциям привели к аварийному отключению абонентов в семи муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за угрозы повторных ударов, но энергетики приступят к восстановлению по мере возможности, - рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
🟥 Двое мужчин ранены в селе Понуровка Брянской области в результате атаки дронами ВСУ, поврежден легковой автомобиль, указал губернатор Александр Богомаз.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.
🟥 Освобождение Никифоровки на Славянском направлении позволяет уже сейчас продвигаться российским подразделениям в направлении Рай-Александровки и Николаевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 Минируя канал Северский Донец – Донбасс, ВСУ хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению, а также нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов в ДНР, заявил Пушилин.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
