Член одного уровня

Зеленский пообщался с голландскими тележурналистами (программа Buitenhof) и заявил им, что Украина ничего не просит от ЕС, кроме даты вступления, но она отвергает "демо-версию членства" и хочет быть такой же, как остальные – "членом одного уровня".

Разумное и понятное желание: зачем же куда-то вступать, чтобы быть там второсортным членом? Но вот вопрос: а в состоянии ли Украина претендовать на первосортное членство? Зеленский не замечает противоречия в своих требованиях к ЕС. В одном и том же абзаце он говорит: "Сформулируйте требования: первое, второе, третье, …, десятое. Чтобы мы могли их выполнить", - и тут же требует назвать дату членства. А кто знает когда и как Украина выполнит "первое, …, десятое" и выполнит ли вообще? Как же дату-то называть, если ещё не сформулированы требования, которые надо выполнить для обретения членства?Дело в том, что о формулировании требований Зеленский просит чисто формально – он считает, что Украину должны принять в ЕС без всяких условий, в награду за войну с Россией. Что ж многие общественные организации имеют "почётных членов" - тех, кто норматив вступления в организацию не выполнил, но его почему-то надо принять. У Бонапарта были даже почётные маршалы Франции. Немцы, как всегда, были более последовательны и, чтобы не девальвировать высокое звание использовали чин "генерал-полковник в ранге генерал-фельдмаршала" (выше обычного генерал-полковника, но ниже обычного, нормативного, генерал-фельдмаршала).В большинстве случаев почётные члены имеют право присутствовать на мероприятиях организации, но не имеют права голоса при принятии решений. Это и есть "демо-версия" членства, от которой отказывается Зеленский.Его право. Но давайте посмотрим на ситуацию глазами европейцев. Абсолютно нищая страна, управляемая абсолютно коррумпированным режимом, без собственной экономики, живущая только на европейские подачки, страна, из-за которой Европа вступила в конфликт с Россией, обернувшийся для стран ЕС экономической катастрофой, причем падение ещё продолжается, эта страна требует равных прав с теми, за чей счёт живёт.Бомж, требующий права голоса в управлении ночлежкой. Ясное дело, что он с товарищами проголосует за то, чтобы персонал трудился на энтузиазме, без зарплат, а на сэкономленные деньги в меню была бы включена выпивка. А если бомжу позволить управлять всей системой соцобеспечения, то на содержание его персональной ночлежки будет потрачен весь социальный бюджет государства.Украина уже сейчас создаёт ЕС массу проблем, вступая в многочисленные конфликты с его членами. Со своими западными друзьями Киев использует те же принципы "украинской дипломатии", с которыми всегда выходил на переговоры с Россией: "Нам надо – обеспечьте! Вы обязаны уважать национальные интересы Украины!" Когда-то европейцам очень нравился этот подход Украины к переговорам с Россией, теперь они сами с ним столкнулись. Причём Зеленский и братия абсолютно уверены, что именно так и ведутся государственные дела.Зеленский всегда и со всеми пытается быть "членом одного уровня". С таких же позиций он исходил в 2019 году, когда настойчиво требовал переговоров с Путиным, не желая слушать требования России вначале начать выполнение Минских соглашений. Когда Меркель и Олланд уговорили российского президента встретиться с украинским недоразумением, они гарантировали "конструктивную позицию" Зеленского. Москва не поверила и подстраховалась, потребовав вначале, ещё до старта переговоров, парафировать итоговый документ. И не ошиблась. Едва прибыв на встречу в Париже, Зеленский немедленно начал качать права, отказываться от уже согласованных положений и требовать пересмотра всех предварительных договорённостей, потому что "мне так надо". Тогда Меркель и Олланд с трудом угомонили взбесившееся ничтожество, чтобы не сорвать встречу окончательно, так как Путин собрался прервать переговоры и уехать. Но следующая согласованная встреча, в Берлине, уже не состоялась, так как Киев отказался выполнять предварительные условия (как любят говорить европейцы "домашнее задание").Зеленский – квинтэссенция украинского политика, интеллект, знания и опыт которому заменяет железобетонная уверенность в том, что если ему "надо", то остальные "должны". На первой встрече с Трампом он был ошарашен не слишком любезным приёмом. Его даже обеда лишили, изгнав из Белого дома. Но, обнаружив единомышленников в лице лидеров ЕС, он тут же начал покрикивать на американского президента, почувствовав себя и с ним "членом одного уровня".Самое забавное, что в ЕС позиция Зеленского имеет достаточно солидную поддержку, особенно в среде брюссельской евробюрократии. Дело в том, что евробюрократы такие же "члены одного уровня", как Зеленский – нищеброды, которых содержат за счёт своих взносов национальные государства – члены ЕС. При этом нищеброды слишком амбициозные, для того чтобы понять свою личною ничтожность, зависимость от доброй воли государств-членов и делающие всё для того, чтобы навязывать им чуждые их национальным интересам решения во всех сферах, начиная от "зелёной повестки" и заканчивая конфронтацией с Россией.В принципе задача брюссельской евробюрократии – балансировать интересы национальных государств, входящих в ЕС и готовить к заседаниям глав государств и правительств компромиссные предложения, предварительно проработанные профильными министрами и министрами иностранных дел. Вместо этого они изобретают некие футуристические концепции, не имеющие ничего общего с национальными интересами стран членов, каковые потом и навязывают членам ЕС, ловко используя механизмы бюрократического воздействия и обвиняя несогласных в намерении разрушить Евросоюз.Интересы евробюрократов и Зеленского совпадают. Евробюрократы заинтересованы в том, чтобы как можно больше средств, зарабатываемых национальными государствами, перераспределялось через систему евробюрократии. Кто делит деньги, тот и главный. Зеленский же давно понял, что с евробюрократами проще договориться о любых по объёму бюджетах, так как делят они не свои деньги, но в процессе раздела часть средств перекочёвывает в карманы делящих. Проще говоря, получить что-то для себя из бюджета Польши, Венгрии, Германии или Франции, для евробюрократии практически невозможно – там свои выгодоприобретатели сидят. Поэтому евробюрократы заинтересованы в максимальном увеличении сводного бюджета ЕС. Им не важно на что ассигнованы деньги – на борьбу со спидом, раком, коронавирусом или на поддержку Украины. Главное, чтобы их было побольше – свой процент от 90-а миллиардов для Киева всяко будет больше, чем от ста миллионов на ремонт евродорог. Но и процентом с сотни миллионов никто не побрезгует, и с пары миллиардов на борьбу с коронавирусом Урсула фон дер Ляйен свою "комиссию" снимет.Но и Зеленскому ни одна страна не даст ни 90, ни даже 70 миллиардов чистыми деньгами, а евробюрократы, согласуют 90 миллиардов реально, после снятия "комиссии" останется 70 миллиардов, пятьдесят уйдёт на связанные контракты с европейскими компаниями, чтобы солидные люди в ЕС не возмущались, до Украины дойдёт 20 миллиардов, из них на имитацию бурной деятельности будет потрачено 2-3, а остальные поделят между собой разные этажи украинской власти.Вот это и есть в понимании Зеленского "член одного уровня" и Урсула фон дер Ляйен с ним в этом вопросе полностью солидарна.

Ростислав Ищенко

